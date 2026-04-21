FC Argeș – U Cluj, live video în semifinalele Cupei României Betano. Revelațiile din campionat luptă pentru un loc în finală

Faza semifinalelor din Cupa României Betano le aduce față în față pe FC Argeș și pe U Cluj, cele două echipe revelație din play-off-ul campionatului. Ambele formații vor un loc în finala competiției, al cărei trofeu garantează participarea în preliminariile Europa League. Rămâne de văzut cine va oferi surpriza în această confruntare. Rămâi pe site-ul nostru pentru toate detaliile.
După disputarea sferturilor, la începutul lunii martie, urmează acum faza semifinalelor, care va avea loc marți, 21 aprilie, respectiv joi, 23 aprilie. FC Argeș, Universitatea Cluj, Dinamo și Universitatea Craiova sunt echipele care luptă în acest an să ajungă în marea finală, programată pe 13 mai, la Sibiu. Dintre toate formațiile numite, echipa din „Ștefan cel Mare” este cea mai titrată, având 18 astfel de trofee în palmares.
În ceea ce privește duelul dintre FC Argeș și U Cluj, ambele echipe sunt în căutarea primului trofeu al Cupei din istoria lor. Ardelenii au ajuns ultima dată în finala acestei competiții în sezonul 2022/2023, când pierdeau cu 4-5 la penalty-uri în fața lui Sepsi. FC Argeș, în schimb, nu a cunoscut niciodată prezența în finală.
Așadar, Cupa României Betano are parte de ultimele bătălii înaintea finalei. Prima, cea dintre FC Argeș și U Cluj, are loc la Mioveni, marți, 21 aprilie, de la ora 19:30. Iată programul complet:
Toate meciurile din Cupa României Betano, inclusiv cele două programate în semifinalele competiției, se văd la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cele două posturi de televiziune au transmis partide încă din faza grupelor.
Totodată cele două partide pot fi văzute și online, prin intermediul platformelor de streaming ale furnizorilor de internet. Iată care sunt variantele disponibile:
Românii din diaspora pot apela la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.
„Favorita” caselor de pariuri pentru acest meci este U Cluj, care are o cotă de 2.15 la victorie. FC Argeș a primit, la victorie, o cotă de 3.85. O remiză în timpul normal de joc are cota de 3.15. Cei care preferă să mizeze pe goluri pot lua în calcul una dintre variantele „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri”, care au cote de 2.30, respectiv 1.55.
Finala Cupei României Betano se va juca pe data de 13 mai pe Stadionul Municipal din Sibiu. Aceasta va fi cea de-a treia finală găzduită de „casa” celor de la Hermannstadt, după edițiile din 2023 (Sepsi – U Cluj 0-0, 5-4 d.p.) și 2024 (Corvinul – Oțelul 2-2, 3-2 d.p.).