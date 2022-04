FC Argeş – Universitatea Craiova, Live video ora 18:00. Oltenii au doar varianta victoriei. Echipele probabile

Meciul FC Argeş – Universitatea Craiova are loc luni, 25 aprilie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul etapei a 6-a din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1. Cu o victorie în acest meci, oltenii s-ar menţine în cursa pentru titlu, pentru că ar rămâne la o distanţă de șase puncte de liderul CFR Cluj. Orice alt rezultat ar diminua serios şansele craiovenilor.

Unde se joacă meciul FC Argeş – Universitatea Craiova

Întâlnirea FC Argeş – Farul se dispută luni, 25 aprilie, de la ora 18:00, pe stadionul „Nicolae Dobrin” din cartierul Trivale din Piteşti, în Întotdeauna partidele dintre cele două echipe au provocat un mare interes, fără a fi un derby, dsistanţa scurtă dintre cele două oraşe contribuind în acest sens.

Aşa încât este de aşteptat ca tribunele stadionului din Trivale să se umple în număr consistent, mai ales că este a doua zi de Paşti şi nu se lucrează, deci drumul la arenă este mult mai facil şi faptul că vor veni cel puţin câteva sute de fani din Bănie pune autorităţile în alertă, pentru că nu o dată au avut loc schimburi de replici deloc liniştite între suporteri.

Cine transmite la TV partida FC Argeş – Universitatea Craiova

Partida FC Argeş – Universitatea Craiova se joacă luni, 25 aprilie, de la ora 18:00,pe stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti, în etapa a 6-a din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1 şi este transmisă la televizor pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport. O mai puteţi urmări şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Piteşti se anunţă o vreme capricioasă luni, 25 aprilie. Vor fi reprize de soare, cu o temperatură maximă care va ajunge până la 22 de grade, dar şi de ploaie, iar acestea di urmă sunt anunţate mai ales după-amiază, deci sunt posibilităţi să se întâmple la ora jocului. Meciul va fi condus de arbitrul bucureştean Andrei Chivulete.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Argeş – Universitatea Craiova

Antrenorul Andrei Prepeliţă nu are absenţe notabile la acest meci în afara portarului Greab, accidnentat în meciul de campionat de la Voluntari. FC Argeş are multe soluţii de bună calitate în atac, unde Arias, Said, Fatai şi George Ganea au capacitatea de a finaliza cu uşurinţă, cu condiţia să fie bine serviţi de mijlocaşi.

La craioveni, faptul că problema portarului italian Mirko Pigliacelli, după contactul dur cu atacantul Adrian Petre în meciul de la Ovidiu, cu Farul, nu a fost atât de serioasă, conferă multă linişte în apărare. Rămân indisponibili mijlocaşii Lyes Houri şi Ionuţ Vână, dar există soluţii, ca şi până acum, pentru înlocuirea lor.

Echipele probabile la FC Argeş – Universitatea Craiova

FC Argeș: F. Croitoru – Tofan, Turda, Dobrosavlevici, Latovlevici – Ișfan, Meza Colli, I. Șerban II, C. Tănase – Said, G. Ganea. Antrenor: Andrei Prepeliță

F. Croitoru – Tofan, Turda, Dobrosavlevici, Latovlevici – Ișfan, Meza Colli, I. Șerban II, C. Tănase – Said, G. Ganea. Andrei Prepeliță Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu, Papp, Screciu, Bancu – Mateiu, A. Crețu – Gustavo, Baiaram, A. Ivan – Markovic. Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Cote la pariuri la jocul FC Argeş – Universitatea Craiova

este aleasa caselor de pariuri la acest meci pentru postura de echipă favorită. Oltenii au primit o cotă de 1,85 pentru a lua cele trei puncte. Piteştenii însă pot da lovitura dacă se impun, cota lor ajungând la 4,75. Şi opţiunea şansă dublă „1X” este excelentă, cotă 1,95, iar un gol înscris de argeşeni ajunge la 1,70.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit punctele. Craiovenii au câştigat în Bănie, cu 1-0, iar Argeşul s-a impus acasă cu 3-2, după unul dintre cele mai spectaculoase jocuri ale sezonului. Cu un an mai înainte, oltenii dăduseră lovitura în Trivale, cu scorul de 2-1. În această ediție de play-off, în prima etapă, Universitatea a câștigat meciul de pe teren propriu cu un clar 3-0.