FC Argeș – UTA 0-0, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Partida a început!

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FC Argeș – UTA, meci găzduit de Stadionul Orășenesc din Mioveni, se joacă sâmbătă, 24 octombrie, în etapa 13 de SuperLiga. FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Duelul dintre cei doi antrenori de aceeași generație, Andone și Mihalcea, începe la ora 18:00 și se vede la Digi Sport și Prima Sport.

FC Argeș – UTA în etapa 13 din SuperLiga României

Bogdan Andone (51 de ani) și Adrian Mihalcea (50 de ani) sunt doi antrenor încântați după etapa anterioară de campionat. FC Argeș a plecat cu un punct de la Cluj-Napoca, după un 2-2 cu vicecampioana Universitatea. Dincolo, „Bătrâna Doamnă” a învins, la Arad, locul 3 din sezonul trecut, CFR Cluj, scor 1-0. Urmează acum un duel direct Argeș – UTA care promite multe.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 13 LIVE FC Argeș 0 – 0 Live 1' UTA Arbitri Arbitru centru: G. Mihuleac Arbitru asistent 1: A. Vornicu Arbitru asistent 2: B. Gheorghe Al patrulea oficial: I. Demetrescu VAR: I. Dima Asistent VAR: S. Slabu

Clasament SuperLiga etapa 13, înainte și după FC Argeș – UTA

Revelația sezonului trecut de SuperLiga, înainte de etapa cu același număr. Piteștenii au doar 12 puncte strânse, după 3 victorii, 3 remize și 6 eșecuri. Dincolo, UTA a început extrem de modest sezonul, apoi și-a revenit și a început să adune puncte care au urcat-o în clasament. Echipa din Banat este pe 10, 15 puncte, la 3 de zona play-off.

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Argeș – UTA: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Pentru meciul FC Argeș – UTA Arad primim statistici extrem de utile de la OPTA. Timp de 90 de minute plus prelungiri, mai jos avem informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Este cunoscut faptul că toate casele de pariuri oferă cote mari pe șuturi, cornere, faulturi sau cartonașe.

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Desfășurarea meciului FC Argeș – UTA LIVE comentariul în timp real

Fanii care urmăresc meciul în format LIVE TEXT pe site-ul FANATIK nu ratează nicio fază major din meci. În această secțiune găsiți un comentariu al confruntării dintre Argeș și UTA. Aveți toate fazele importante ale jocului, de la ocazii de gol, reușite, cartonașe, până la intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe. Toate vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa 13 din SuperLiga.

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Echipele de start și schimbări la FC Argeș – UTA

și Adrian Mihalcea vor pregăti foarte bine acest duel și vor trimite în teren cele mai bune garnituri. Formulele de start din FC Argeș – UTA va apărea în această secțiune a materialului. Tot aici putem arunca o privire asupra așezării în teren a celor două echipe.

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Cele mai tari cote la pariuri la FC Argeș – UTA

Casele de pariuri văd un meci echilibrat la Mioveni. Piteștenii pleacă ușor favoriți, cu o cotă de 2,62, pe când arădenii au 2,85. Remiza este cotată cu 3,20. La acest meci putem încerca un pariu bazat pe goluri. Cota la „Ambele marchează (GG)” este de 1,95.