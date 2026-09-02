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Primul oraș din România ajuns într-o primăvară fotbalistică europeană, Moldovenii, care au trecut prin momente dramatice, stadionul, unul dintre cele mai moderne din țară în epoca Sechelariu, fiind acum în paragină, iar clubul de tradiție, FCM, în faliment, au renăscut sub comanda lui Cristi Ciocoiu. Clubul pe care fostul atacant al Stelei îl conduce, FC, și se gândește la revenirea în prim-planul fotbalului românesc.

Sold-out la cel mai important meci din istoria clubului FC Bacău

FANATIK a dialogat cu Cristi Ciocoiu, pentru a afla cum privesc băcăuanii duelul cu oltenii și ce planuri are gruparea din orașul lui Bacovia.

Cristi, în 2014 ai inaugurat o Academie, care a crescut de la an la an. Acum, vă pregătiți de partida cu U Craiova. E cel mai important meci din istoria clubului?

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– Cu siguranță! E prima dată când ne confruntăm cu echipa care deține titlul de campioană a României.

Altădată, Bacăul umplea arena din centrul orașului în duelurile cu Craiova, înainte de 1989, fiind și peste 25.000 de spectatori la astfel de meciuri. Ce va fi acum?

– Interesul este uriaș în oraș. Din păcate, arena pe care jucăm acum, la Ruși Ciutea, are o capacitate de doar 1.500 de locuri. Astfel, biletele s-au epuizat încă de luni.

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Universitatea Craiova a mai pierdut o dată la Bacău, în fața unei divizionare secunde

Ce planuri aveți legate de acest meci?

– E clar că U este mare favorită, însă ne vom juca șansa. Cupa e o competiție a surprizelor, iar Bacăul a făcut mereu meciuri bune cu Universitatea. Când eram copil, echipa de tradiție a orașului bătea Craiova Maxima, în urmă cu 11 ani, când eram președinte la Sport Club Bacău, echipă de ligă secundă, am eliminat-o pe U, după penaltiuri, din 16-imile Cupei.

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Și ca jucător ți-a mers bine în Cupă, nu doar ca președinte.

– Într-adevăr. Am câștigat două trofee cu Steaua, în 1997 și 1999, în ambele finale am marcat.

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Ce planuri aveți la FC Bacău? Poate reveni orașul care a jucat în cupele europene cu Arsenal Londra și Werder Bremen în prim-planul fotbalului românesc?

– Noi punem accentul pe creșterea de jucători, însă vrem să progresăm de la an la an și la seniori. Anul trecut am jucat pentru prima dată în Liga a 2-a, acum ne propunem să ne consolidăm poziția. Sigur, avem și planuri mai consistente, pentru că Bacăul are o tradiție fotbalistică uriașă și foarte multe talente. Dacă se va rezolva problema refacerii Stadionului Municipal și vom reuși să facem un parteneriat între firmele puternice băcăuane și autoritățile locale, sunt optimist că vom putea redeveni un nume de referință în țară.