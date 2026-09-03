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. Condusă de fostul atacant al Stelei, Cristi Ciocoiu, trupa moldavă este antrenată de Costel Enache, care a jucat o finală de Cupă, când era antrenor la Astra, în 2018/2019. Atunci, giurgiuvenii au fost învinși în prelungiri de Viitorul Constanța, scor 1-2.

O vede pe Craiova principala favorită la titlu

Tehnicianul băcăuanilor a dialogat cu FANATIK, prezentând așteptările pe care le are de la duelul cu oltenii, dar și numele unor jucători tineri interesanți, care merită a fi urmăriți.

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Președintele FC Bacău, Cristi Ciocoiu, a spus că duelul cu U Craiova este cel mai important din istoria clubului înființat ca o Academie, în 2014.

– Într-adevăr, jucăm un meci oficial cu echipa care a realizat eventul sezonul trecut și care, din punctul meu de vedere, este principala favorită la titlu și în acest an. Acest lucru nu poate decât să ne bucure. . Eu sunt optimist că vom ieși cu fruntea sus din acest meci.

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În urmă cu 11 ani, SC Bacău, care era în Liga a 2-a, a eliminat Craiova din Cupă. Vă gândiți și acum la o surpriză?

– Indiferent de rezultat, noi vom ieși câștigători din acest meci. Spun asta pentru că jucătorii pe care-i avem, în special cei tineri, vor simți ce înseamnă să te duelezi cu un adversar puternic și vor avea astfel repere pentru care trebuie să se lupte să le atingă. Chiar dacă U va menaja mulți titulari, băieții mei se vor bate cu fotbaliști de calibru. La Craiova nu văd o mare diferență între oamenii de bază și cei care evoluează mai puțin. De pildă, un jucător precum Crețu, care e un băiat admirabil, l-am și antrenat, nu poate avea statut de rezervă.

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Speriat de forma oltenilor!

Ți-e totuși teamă de un eșec la scor, ținând cont de diferențele de valoare mari dintre jucători?

– Sincer, când am văzut cum a jucat Craiova la Rapid, m-a speriat forma lor! Au făcut cel mai solid meci din acest sezon. Eu sper, totuși, să ne punem în valoare atuurile, să fim inteligenți. Jucăm fără presiune, în oraș este o emulație foarte mare, tinerii au posibilitatea să intre și mai puternic pe radarul unor echipe importante, iar cei experimentați își pot redemonstra valoarea.

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Ai fost și antrenor la naționala de juniori, cunoști foarte bine nivelul tinerilor din România. Dacă ar fi să propui un jucător de la Bacău unei echipe de primă ligă cine ar fi acela?

– Mă feresc să dau un singur nume. Avem mulți tineri de calitate, care cresc frumos. De pildă, Luncașu, Bordea, Anton, Oasenegre joacă nu numai pentru că sunt underi. Și din spate vin mulți tineri talentați, care cresc frumos la echipa a doua. Trebuie avută puțină răbdare cu ei, pentru ca procesul lor de formare sportivă, dar și socială, să fie definitivat.

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Programul îi dă bătăi de cap: trei meciuri într-o săptămână

Nu ai un lot foarte numeros, joci trei meciuri oficiale în această săptămână. Poate sună ciudat, dar te gândești să menajezi joi vreun jucător pentru duelul de duminică, cu Dumbrăvița?

– Recunosc că programarea meciurilor din această săptămână ne-a cam încurcat. Am jucat luni, cu Slatina, cel mai bun adversar de până acum, jucăm joi, cu Craiova, iar duminică, cu Dumbrăvița, în campionat. Ne-am dorit să mergem pe ambele fronturi, campionat și Cupă, însă e clar că obiectivul principal e campionatul. Ne dorim să ne clasăm un pic mai sus decât anul trecut. De ce nu, să încercăm să vedem și cum sunt duelurile din play-off. Trebuie să știm să gestionăm energiile înaintea meciului cu Dumbrăvița, însă nici nu putem să jucăm cu rezervele tocmai cu U Craiova.

Ce părere ai de moda de a se juca în Cupă cu rezervele?

– Nu e nouă și e riscantă. Și pe vremea când eram jucător se proceda la fel. La echipele la care am fost legitimat, când jucam în Cupă cu rezervele, pierdeam și în Cupă, și în campionat! Bine, se poate pierde și cu titularii, așa cum am pierdut o finală de Cupă, în 2019, ca antrenor, la Astra, când ne-a întors Farul după ce am condus cu 1-0.

Ce îți dorești la cârma FC Bacău pentru viitor?

– Toată lumea din Bacău, un oraș de mare tradiție fotbalistică, își dorește ca echipa să ajungă unde a fost în trecut, în prima ligă, când era o nucă tare a campionatului. Și înainte de 1989, și în epoca Sechelariu. Locul Bacăului e în vârful fotbalului românesc, îmi doresc mult să apară condițiile necesare pentru atacarea unui astfel de obiectiv. Până atunci, muncim mult, serios, pentru a îndeplini obiectivele actuale, creșterea de jucători și clasarea pe un loc decent în Liga a 2-a.