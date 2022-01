FC Barcelona îl transferă pe Erling Haaland! Anunțul făcut de Joan Laporta: „O să-l semnăm la vară!”

Erling Haaland a fost transferat de Borussia Dortmund, la începutul lui 2020, de la RB Salzburg, pentru 20 de milioane de euro. Acesta mai are contract până în 2024 cu formația din Bundesliga.

Tânărul atacant s-a făcut rapid remarcat în tricoul Borussiei Dortmund, astfel că mai mulți „coloși” din fotbalul european și-au manifestat intenția de a-l transfera.

FC Barcelona îl transferă pe Erling Haaland

FC Barcelona este una dintre echipele care îl doresc cu insistență pe atacantul norvegian. Potrivit jurnaliștilor de la , Joan Lapora, președintele Barcelonei, le-a transmis un mesaj clar apropiaților: „O să-l semnăm pe Haaland la vară!”.

ADVERTISEMENT

Transferul lui Haaland pe „Camp Nou” ar reprezenta o lovitură dată de Barcelona pe piața de transferuri. Deoarece, în ultima perioada, echipa „blaugrana” s-a confruntat cu reale probleme, atât sportive, cât și financiare.

Conform contractului pe care Haaland îl are la Borussia Dortmund, atacantul norvegian va putea fi transferat, în vară, pentru suma de 75 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Potrivit site-ului transfermarkt.com, Erling Haaland este cotat la 150 milioane de euro.

În actualul sezon, atacantul norvegian a dat 19 goluri și 5 pase decisive în 16 partide bifate pentru Borussia Dortmund.

FC Barcelona a semnat cu Ferran Torres

Barcelona este foarte activă și în actuala perioadă de mercato. de la Manchester City, pentru 55 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Echipa „blaugrana” are nevoie de întăriri pe faza ofensivă, după ce, în vară, l-a pierdut pe Leo Messi, care a semnat cu PSG. În plus, Barcelona nu-l mai are la dispoziție nici pe .

Barcelona are un sezon foarte slabe, atât pe plan intern, cât și extern. Echipa de pe „Camp Nou” nu a reușit să treacă de faza grupelor în Liga Campionilor și o va întâlni pe Napoli în barajul pentru optimile de finală ale Europa League.

ADVERTISEMENT

În campionat, trupa lui Xavi se află pe locul 5, cu doar 31 de puncte obținute după 19 meciuri jucate.