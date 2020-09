FC Barcelona își aduce golgheter artist! Rapperul Memphis Depay vine să dea goluri pe Camp Nou. Video

După ce l-a ales pe Ronald Koeman în rolul de antrenor, FC Barcelona este foarte aproape să oficializeze și transferul lui Memphis Depay, olandezul celor de la Lyon. Olandezul nu este doar un fotbalist de succes, ci și-a dezvoltat o carieră interesantă și în lumea muzicii rap.

Titular de drept în naționala Olandei, echipă antrenată până de curand chiar de Koeman, Depay a evoluat de-a lungul celor nouă ani de carieră pentru doar trei echipe, respectiv PSV Eindhoven, Manchester United și Olympique Lyon. Cel mai bun randament l-a oferit în tricoul francezilor, pentru care a jucat 103 partide, pe parcursul cărora a înscris de 46 de ori. Grație colaborării de succes pe care a avut-o cu Depay la națională, Koeman îl dorește acum și la Barcelona.

Forma sa din ultima vreme i-a determinat pe oficialii de pe Camp Nou să îl dorească în locul lui Luis Suarez, despre care suporterii sunt aproape siguri că va pleca la Juventus în această toamnă. Depay a fost om de bază în parcursul pe care Lyon l-a avut în ediția precedentă a UEFA Champions League, când francezii au ajuns până în faza semifinalelor.

Rapperul Memphis Depay vine să dea goluri pe Camp Nou

Olandezul celor de la Lyon nu impresionează, însă, doar prin calitățile de golgheter, ci are o carieră apreciată și în domeniul muzical. În 2018, el a lansat două piese, AKWAABA și No Love, după ce în 2017 lansase și două freestyle-uri, LA Vibes și Kings & Queens.

Chiar dacă nu muzica este principalul său domeniu de activitate, Depay este un mare fan al rapului și popularitatea primelor piese lansate pe Youtube l-a determinat să continue să scoată noi single-uri, iar în 2019 a mai lansat două piese, Fall Back și colaborarea Lange Jas de pe albumul celor de la Broederliefde, una dintre cele mai în vogă trupe rap din Olanda.

În urmă cu doar 5 zile, Depay a lansat videoclipul ultimei sale piese, 2 Corinthians 5:7 și a reușit să adune deja peste un milion de vizualizări pe platforma Youtube. În descrierea videoclipului se menționează că acesta este reprezentativ pentru ideologia lui Memphis, care crede că schimbarea lumii se poate face doar prin schimbarea oamenilor și prin ajutorarea reciprocă a acestora.

Cum îl aduce FC Barcelona pe Memphis Depay

Pentru a-l aduce pe Depay pe Camp Nou, Barcelona le va plăti 22 de milioane de lire francezilor de la Lyon, care sunt dispuși să îl lase pe olandez să se transfere, deși a fost un jucător esențial în ultimii ani.

„Am citit azi-dimineață presa catalană și am văzut că vorbesc despre Memphis. El e un fotbalist fantastic și cred că ne-ar ajuta să devenim mai puternic în noul sezon, dacă ar rămâne. Dar la fel ca în cazul multora dintre jucătorii mei, dacă au șansa să plece la un club clădit pentru câștigarea Champions League, nu o să mă împotrivesc. Pe Memphis în duc eu personal, cu mașina, la Barcelona”,​ a spus Rudi Garcia, antrenorul lui Olympique Lyon, conform The Sun.

Conform cotidianului spaniol La Vanguardia, oferta celor de la FC Barcelona a fost acceptată de oficialii francezi, iar singurul aspect ce mai trebuie clarificat înaintea oficializării transferului este reprezentat de termenii contractului dintre clubul catalan si Depay.

