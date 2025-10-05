Sport

FC Barcelona, lovitură după lovitură. Hansi Flick, anunț trist despre Lamine Yamal: „Nu știu dacă-l voi avea în El Clasico”

Barcelona nu se mai oprește din a primi vești proaste. Catalanii sunt loviți de o serie de accidentări, iar recuperarea lui Yamal ar putea dura mai mult decât era preconizat. „Perla” lui Flick, incertă pentru El Clasico
Ciprian Păvăleanu
05.10.2025 | 10:30
Va juca Lamine Yamal îl El Clasico? Hansi Flick a făcut anunțul. Foto: Colaj FANATIK

Lamine Yamal a venit accidentat de la ultima acțiune a echipei naționale. Deși a fost apt pentru meciul cu PSG, tânărul superstar a resimțit dureri în aceeași zonă la finalul partidei, iar Hansi Flick se teme că nu-l va putea folosi în derby-ul cu Real Madrid.

Prezența lui Lamine Yamal, sub semnul întrebării pentru El Clasico. Ce a spus Hansi Flick

Campioana Spaniei se confruntă în această perioadă a sezonului cu o serie de accidentări și, spre deosebire de alte cluburi ale lumii, lotul catalanilor nu este atât de puternic și betonat pe toate pozițiile.

Hansi Flick nu se poate baza pe Joan Garcia, Raphinha, Gavi, Fermin Lopez și nici pe Lamine Yamal, deși el a jucat în ultimul meci al Barcelonei din Champions League, contra lui PSG.

„S-a simțit bine, altfel nu ar fi jucat împotriva lui PSG. Am vorbit cu el, este puțin mai bine, însă nu e refăcut complet. Situația a apărut după ultima pauză internațională. Ceea ce îmi doresc este să-mi protejez jucătorul, să-l susțin. Despre asta este vorba. În orice caz, e târziu să vorbim acum despre asta.

Nu gândesc negativ. Sunt lucruri care se întâmplă. Am mai trăit asta. Nu e ușor. Trebuie să-mi protejez jucătorul și de aceea am făcut acele comentarii. Poate că am fost mai vehement decât de obicei”, a spus Hansi Flick despre situația lui Lamine Yamal, care a venit accidentat de la naționala Spaniei, conform marca.com.

Va juca Lamine Yamal în Real Madrid – Barcelona?

„Nu știm când se va întoarce. Nu este ușor cu această accidentare. Nu este o accidentare musculară. Nu știm dacă se va întoarce în două, trei sau patru săptămâni. Nu știu dacă se va întoarce pentru Clasico. O vom lua pas cu pas și vom vedea cum evoluează”, a mai spus tehnicianul neamț.

Barcelona a picat testul cu PSG. Suporterii așteptau acest meci încă de sezonul trecut

După ce catalanii au fost eliminați de Inter în semifinalele Ligii Campionilor și au ratat șansa de a juca finala cu echipa stelară a lui Luis Enrique, ce avea să îi demoleze pe nerazzurri în actul final, fanii au rămas cu un gust amar.

O mulțime de suporteri ai formației blaugrana susțineau cu tărie că echipa favorită ar fi meritat să câștige „urecheata”, iar acest lucru s-ar fi întâmplat cu siguranță dacă ar fi ajuns în ultima fază a competiției. Universul a făcut ca cele două formații să se întâlnească pe tabloul principal al noului sezon. Ambele echipe au fost afectate de accidentări, însă PSG a jucat fără 5 dintre oamenii importanți: Dembele, Doue, Kvaratskhelia, Joao Neves și Marquinhos.

Catalanii au deschis scorul și au dominat o bună parte din prima repriză, însă în final parizienii s-au impus, demonstrând încă o dată că Luis Enrique este vedeta echipei de pe Parc des Princes.

Continuă șicanele între Barcelona și naționala Spaniei. Lamine Yamal a fost convocat

Hansi Flick a avut o serie de declarații vehemente după ultima pauză internațională, când a acuzat stafful naționalei Spaniei pentru accidentarea pe care Lamine Yamal a suferit-o la spate și din cauza căreia nu a putut evolua în ultimele partide din campionat.

Deși accidentat, Lamine Yamal a fost convocat de Luis de la Fuente la naționala iberică. Situația s-a rezolvat spre finalul zilei, când Federația de Fotbal a Spaniei a anunțat că în urma rapoartelor medicale, tânărul superstar va fi scos din lotul național.

