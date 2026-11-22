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FC Barcelona, PSG și Arsenal se luptă pentru transferul lui Eli Junior Kroupi (20 de ani), atacantul francez de la Bournemouth. După ce a reușit să impresioneze în Premier League, jucătorul crescut de Lorient a fost recent convocat în premieră de Zinedine Zidane la naționala Franței și chiar a marcat și primul său gol pentru echipa „cocoșului galic”.

FC Barcelona, PSG și Arsenal, în luptă pentru transferul lui Eli Junior Kroupi de la Bournemouth

S-a întâmplat în meciul câștigat de francezi pe teren propriu împotriva Turciei, scor 2-1, în ultima etapă din Liga Națiunilor. În prezent, Kroupi este cotat de Transfermarkt la nu mai puțin de 70 de milioane de euro, o sumă care însă este accesibilă pentru cele trei echipe menționate anterior. În ceea ce îi privește pe cei de la PSG, ei ar avea mare nevoie în prezent de acest transfer.

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Asta pentru că, după cum se știe deja destul de bine, parizienii i-au arpierdut în ultima perioadă pe și , cu accidentări de lungă durată. În plus, în principiu se poate crede că Junior Kroupi ar fi în linii mari mai degrabă tentat să joace în Franța natală decât în Spania, de exemplu. Pe de altă parte însă, el este deja obișnuit cu fotbalul din Anglia, astfel încât se presupune că și varianta Arsenal ar fi una de dorit pentru el.

În schimb, nu se poate exclude din ecuație totuși faptul că FC Barcelona reprezintă încă per total un nume mai mare în fotbalul internațional decât PSG și Arsenal. Iar acest aspect ar putea cântări decisiv în decizia finală a fotbalistului vizavi de viitorul său. Mai mult, chiar în acest sens, jurnalistul englez David Ornstein, de la The Athletic, a informat recent că Eli Junior Kroupi ar fi decis deja să plece din Premier League atunci când se va pune cu adevărat problema unui transfer al său de la Bournemouth.

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Catalanii ar avea prima șansă în acest moment

Așadar, se pare că în această cursă ar mai rămâne pentru moment doar FC Barcelona și PSG. Iar jurnaliștii catalani de la susțin că echipa de pe „Camp Nou” ar fi în prezent marea favorită din acest punct de vedere. Și asta din simplul motiv că internaționalul francez ar fi în prezent foarte atras de această „destinație”.