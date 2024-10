a publicat o postare pe rețelele de socializare care a devenit virală imediat . Catalanii au fost ironici la adresa formației de pe Bernabeu.

FC Barcelona, postare virală imediat după 4-0 pe terenul lui Real Madrid. Ironia fină a catalanilor în doar câteva cuvinte după El Clasico

în repriza secundă, unde a marcat de 4 ori în poarta celor de la Real Madrid, iar , catalanii au făcut o postare care s-a viralizat imediat.

Pe (n.r. fostul Twitter), liderul din La Liga a publicat o imagine în care se regăsește numele formației de pe Bernabeu, un arbitru care ridică steagul pentru offside, Hansi Flick și Carlo Ancelotti.

Alături de această imagine, clubul blaugrana a scris și textul “Offside, indiferent când citești asta”. Concret, FC Barcelona care au avut 12 offside-uri în El Clasico.

Kylian Mbappe, unul dintre cei mai activi “galactici” din atacul lui Real Madrid în prima repriză, a fost prins în poziție de offside de mai multe ori. În minutul 30, francezul a avut și un gol anulat cu tehnologia VAR, tot pentru offside.

Fuera de juego, da igual cuando leas esto — FC Barcelona (@FCBarcelona_es)

Hansi Flick, modest după ce l-a umilit pe Ancelotti: “Sărbătorim în vestiar și este de ajuns”

Hansi Flick, 59 de ani, are un start de sezon senzațional cu Barcelona, care depășește orice așteptări. La finalul meciului , antrenorul catalanilor a discutat despre strategia pe care implementat-o după pauză. Totodată, .

“Suntem abia la început, pregătim cât mai bine fiecare meci și ne bucurăm de victorie. Nu e ușor, dar trebuie să mergem pe acest drum. În acest meci ne-am apărat bine, am făcut o treabă foarte bună.

Am schimbat puțin, ne-am concentrat să ne apărăm cât mai bine și să face un presing cât mai eficient. Era esențial să jucăm bine atât în posesie, cât și atunci când nu aveam mingea. Cheia a fost că în repriza a doua am reușit să fim foarte eficienți atunci când am avut noi mingea.

Dacă a fost cea mai fericită săptămână? Așa cum am mai spus, sunt foarte fericit să fiu antrenorul Barcelonei și să trăiesc în Barcelona.

Este un alt episod din viața mea. Sunt fericit pentru acest rezultat, mai ales că nu am primit gol. Dar și maniera în care am reușit să câștigăm. Sărbătorim în vestiar și este de ajuns. După acest meci, încrederea noastră va fi la alt nivel”, a spus Hansi Flick după meciul de pe Bernabeu.