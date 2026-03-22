FC Barcelona – Rayo Vallecano, live video în LaLiga, etapa 29. Ce se întâmplă cu Andrei Rațiu

Liderul din La Liga, FC Barcelona, va primi vizita echipei lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano, în etapa cu numărul 29 din campionatul Spaniei. Partida se dispută duminică, 22 martie, de la ora 15:00, iar internaționalul român va avea oportunitatea de a juca pentru prima dată pe Camp Nou. Toate informațiile despre această partidă pot fi găsite pe FANATIK.RO.

FC Barcelona – Rayo Vallecano, etapa 29, LaLiga

Echipa lui Andrei Rațiu va juca pe Camp Nou după o pauză de trei ani și jumătate, perioadă în care Barcelona și-a disputat meciurile de pe teren propriu pe alte arene. Duelul de duminică este unul foarte important pentru ambele grupări. Catalanii vor să se distanțeze la 7 puncte de Real Madrid înainte de derby-ul pe care „galacticii” îl vor disputa duminică, de la ora 22:00, contra rivalei din oraș, Atletico, în timp ce Rayo dorește să se distanțeze de zona retrogradării.

Momentan, echipa lui Andrei Rațiu este la 4 puncte de primul loc retrogradabil, ocupat de Mallorca, care a cedat cu 1-2 sâmbătă pe terenul lui Elche. Rayo își dorește un final de sezon cât mai liniștit în La Liga, pentru a se concentra pe parcursul din .

Cine arbitrează FC Barcelona – Rayo Vallecano

Duelul dintre Barcelona și Rayo va fi condus de Adrian Cordero Vega, „central” care activează la nivelul primei ligi din 2018. Acesta a condus de-a lungul timpului 6 meciuri ale Barcelonei, catalanii având un bilanț de 5 victorii și un singur eșec, 1-2 cu Las Palmas în sezonul trecut. De cealaltă parte, Rayo a disputat 17 meciuri cu Cordero Vega la centru, palmaresul fiind unul pozitiv: 9 succese, o remiză și 7 eșecuri.

Echipe probabile FC Barcelona – Rayo Vallecano. Ce absențe au cele două formații

Hansi Flick are patru absențe pentru partida cu Rayo Vallecano. Tehnicianul german nu va putea să conteze pe Alejandro Balde, Jules Kounde, Frenkie de Jong și Andreas Christensen. Portarul Joan Garcia și fundașul Eric Garcia au fost înlocuiți în meciul din Champions League cu Newcastle din cauza unor probleme medicale, însă situația lor nu este una gravă, așadar vor fi în lot pentru acest duel.

De cealaltă parte, Rayo are două absențe. Mijlocașul Diego Mendez este accidentat, iar fundașul Nobel Mendy este suspendat după cartonașul roșu încasat etapa trecută, în remiza dintre Rayo și Levante (1-1). Jucător de bază pentru antrenorul Inigo Perez, Andrei Rațiu are șanse foarte mari de a fi titular pe Camp Nou. Așadar, echipele de start ar putea arăta astfel:

Barcelona: J. Garcia – Espart, Cubarsi, G. Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Lamine Yamal, Olmo, Raphinha – F. Torres

Rayo: Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Espino – Gumbau, Valentin, P. Diaz – de Frutos, Alemao, F. Perez

Clasament LaLiga înainte de FC Barcelona – Rayo Vallecano

Barcelona are 70 de puncte și se află pe primul loc în La Liga înainte de meciul cu Rayo Vallecano, având un avantaj de 4 lungimi față de marea rivală Real Madrid, care va evolua duminică pe teren propriu în derby-ul contra lui Atletico. Rayo Vallecano se află pe poziția a 14-a în clasament, cu 32 de puncte.

Forma echipelor: Barcelona, parcurs perfect pe teren propriu

Barcelona a suferit două înfrângeri în campionat în 2026, ambele în deplasare, 1-2 cu Real Sociedad și 1-2 cu Girona. După acest al doilea eșec, gruparea lui Hansi Flick și-a revenit și a înregistrat 4 victorii consecutive în La Liga. Pe teren propriu, catalanii au un parcurs perfect în actuala ediție de campionat: 14 victorii în 14 meciuri. Rayo e neînvinsă în La Liga în ultimele 6 jocuri, după , însă echipa lui Andrei Rațiu are un bilanț de 4 remize și doar 2 victorii în aceste dueluri.

Ultimele rezultate directe între cele două echipe

. Lamine Yamal a deschis scorul în prima repriză, dintr-o lovitură de la 11 metri, iar Fran Perez a egalat în partea secundă. În sezonul trecut, Barcelona a câștigat ambele meciuri directe, 2-1 în deplasare și 1-0 pe teren propriu. Ultima victorie a lui Rayo a fost în aprilie 2023, 2-1.

Cine transmite la TV FC Barcelona – Rayo Vallecano

Toate duelurile importante din LaLiga sunt transmise la TV pe programele Digi Sport și Prima Sport. Fiind un meci de mare interes în România, ținând cont de prezența lui Andrei Rațiu pe gazon și de numărul mare de fani ai Barcelonei din țara noastră, duelul va fi transmis pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, duminică, 22 martie, de la ora 15:00.

Cote pariuri FC Barcelona – Rayo Vallecano

Avantajați de forma excelentă, dar și de terenul propriu, cei de la Barcelona sunt favoriți la victorie în acest duel, având o cotă de 1.25 pentru a se impune. Un succes al celor de la Rayo este cotat cu 10.00, în timp ce cota pentru ca duelul să se încheie la egalitate este de 6.70. Ținând cont de forța ofensivă a catalanilor, duelul ar putea fi unul spectaculos, cota pentru pronosticul „Peste 3.5 goluri” fiind 1.82.

Live Blog: Urmărește în timp real FC Barcelona – Rayo Vallecano, LaLiga, etapa 29

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă la FC Barcelona – Rayo Vallecano în etapa 29 din LaLiga. Rezultatul, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Puteți urmări în format live text duelul de pe Camp Nou. La final, poți afla și ce au avut de spus jucătorii și antrenorii celor două tabere.