FC Barcelona – Real Madrid 0-1, în etapa 26 din La Liga. Centrarea lui Vinicius, deviată în propria poartă de Araujo. Video

Un nou episod din celebrul El Clasico al fotbalului spaniol, FC Barcelona – Real Madrid, are loc duminică, 19 martie, cu începere de la ora 22:00, în cadrul etapei a 26-a din La Liga. La acest moment catalanii sunt pe primul loc, având 9 puncte avans peste eternul rival şi un nou succes ar pune capăt practic luptei la titlu în acest sezon.

Unde se joacă El Clasico FC Barcelona – Real Madrid

Marele meci al fotbalului spaniol, FC Barcelona – Real Madrid, se desfăşoară duminică, 19 martie, de la ora 22:00, pe Nou Camp, templul echipei catalane, în prezenţa a peste 95.000 de spectatori, biletele fiind epuizate în mai puţin de 24 de ore la punerea lor în vânzare, evident prioritatea având-0 abonaţii Barcelonei, abia după aceea punându-se şi bilete în vânzare, separat.

Totodată, deşi Barcelona are acest avans consistent, meciul suscită acelaşi interes enorm şi pe mapamond, 148 de ţări urmând a transmite în direct partida de pe Nou Camp şi nu există continent care să nu ofere locuitorilor săi această posibilitate de a urmări un spectacol de gală, El Clasico fiind considerat între primele trei meciuri vedetă sezon de sezon în lume.

Cine transmite la TV El Clasico FC Barcelona – Real Madrid

Partida FC Barcelona – se joacă duminică, 19 martie, de la ora 22:00, pe stadionul Camp Nou din capitala Cataloniei în etapa 26 din La Liga şi va fi transmisă pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Madrid duminică, 19 martie, va fi o vreme superbă, toată ziua va fi soare şi temperatura va fi deosebit de plăcută, urmând a ajunge până la 21 de grade la ora 15:oo. Se estimează că la ora meciului vor mai fi în jur de 17 grade. Arbitrul partidei va fi Ricardo de Burgos Bengoetxea, 37 de ani din Bilbao.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Barcelona – Real Madrid

Xavi Hernandez este la al şaselea El Clasico în calitate de antrenor al Barcelonei, dar oricât ar părea de ciudat, este pentru prima oară când acest lucru se întâmplă pe Nou Camp! Xavi l-a recuperat pe golgeterul polonez Lewandowski, dar îi are out pe play-maker-ul Pedri, cea mai importantă absenţă şi pe atacantul Ousmane Dembele.

Carlo Ancelotti poate răsufla uşurat în privinţa atacantului Karim Benzema, care ieşise în timpul returului cu FC Liverpool acuzând o problemă la gleznă. Din fericire francezul este apt şi a făcut deplasarea. Nu la fel este şi fundaşul austriac David Alaba, care nu va putea fi trecut nici pe foaie, pentru că nu s-a refăcut.

Cote la pariuri la El Clasico FC Barcelona – Real Madrid

Pentru casele de pariuru FC Barcelona este echipa care are prima şansă la cele trei puncte, la cota de 2,35. Real Madrid a primit 3,20 pentru a redeschide lupta la titlu în La Liga. Şansă dublă 1X are cotă 1,35 iar şansă dublă X2 ajunge la 1,60. Gol marcat Barcelona e 1,22 iar gol marcat Real Madrid 1,40. Varianta GG are cotă de 1,60.

Ultimele două partide directe au avut loc în Supercupa Spaniei şi în i au însemnat victorii catalane. Barcelona este trebuie să fie atentă la jocurile din campionat, unde Real s-a impus la Madrid cu 3-1 în turul acestui sezon şi are două succese consecutive în ultimele două vizite în Catalonia.

