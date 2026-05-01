FC Barcelona și-a ales antrenorul! Cine îi va conduce pe catalani din 2027, când expiră contractul lui Hansi Flick

FC Barcelona, care este virtual campioană a Spaniei (are 11 puncte avans față de Real Madrid), putând pune mâna pe titlu chiar în acest weekend, a făcut o mișcare importantă. L-a convins pe germanul Hansi Flick, al cărui contract expiră la finalul sezonului viitor, să mai continue cel puțin un an la echipă.

Barcelona l-a convins pe Hansi Flick să semneze un nou contract

Negocierile au ajuns la final și s-au terminat la mijlocul drumului. Barca dorea să-l semneze pe Flick până în 2029, în vreme ce antrenorul de 61 de ani era tentat să renunțe la antrenorat în vara viitoare, când îi expiră angajamentul cu echipa catalană. Obiectivul de a câștiga Liga Campionilor l-a făcut însă să se răzgândească.

În cele din urmă, părțile au bătut palma pentru încă doi ani, din această vară. Unele detalii ale acordului nu au fost încă stabilite, lucru care se va întâmpla săptămâna viitoare, când agentul său, Pini Zahavi, va ajunge la Barcelona pentru a clarifica și

Hansi Flick, care câștigă acum brut 910.000 euro lunar, va semna noul contract după ce Barça poate fi proclamată campioană a Spaniei, fie în acest weekend, dacă Barcelona învinge Osasuna, iar Madridul nu va trece de Espanyol, fie săptămâna următoare, după El Clásico de la Spotify Camp Nou, programat duminică, 10 mai.

Neamțul aproape de al cincilea trofeu în doi ani

Odată ce trofeul va fi adus din nou în club, Flick va fi câștigătorul a cinci titluri în primele sale două sezoane ca antrenor al Barcelonei. În sezonul de debut, a terminat cu tripla națională (Campionat, Cupă și Supercupă) și a fost aproape de finala Ligii Campionilor. În acest sezon, după Supercupa din ianuarie, va ridica o altă La Liga. El și echipa sa au ratat însă Cupa Spaniei și au fost eliminați în sferturile Ligii Campionilor.

Flick a reușit, însă, să scoată ce e mai bun dintr-o echipă plină de tineri jucători. Sub comanda sa, 12 fotbaliști și-au făcut debutul, fiind promovați din celebra Academie La Masia. Î

După Barca se lasă de antrenorat

Barcelona insistă ca în contract să fie inclusă și o clauză de prelungire pe încă un an, adică până în 2029. Dacă Flick va accepta și angajamentul va fi dus la final, Hansi și-ar încheia perioada la club la vârsta de 64 de ani. Apoi va renunța definitiv la fotbal, deoarece ar vrea să petreacă mai mult timp cu nepoții săi.