FC Barcelona și-a prezentat echipamentul pentru sezonul viitor: Messi este primul jucător prezentat!

FC Barcelona a publicat pe site imagini cu echipamentul pentru noul sezon din La Liga, iar Messi este primul jucător prezentat pe site! Așadar sunt șanse bune ca Lionel Messi să rămână la Barcelona sau poate fi încercare disperată a clubului să îl păstreze pe starul argentinian.

Întreaga planetă așteaptă cu sufletul la gură decizia lui Messi, tatăl său, Jorge, având o întâlnire în acest sens cu președintele clubului, Bartolomeu, cei doi discutând aproape două ore.

Reprezentanții lui Messi au trimis o înștiințare către club, și consideră că Messi poate pleca liber de contract, în timp ce clubul catalan susține ferm că jucătorul poate pleca doar dacă va fi achitată clauza de 700 de milioane de euro.

Primul jucător din noul sezon prezentat pe site-ul oficial al clubului

Gurile rele au speculat că Barcelona se folosește de imaginea argentinianului pentru a vinde tricouri în noul sezon, în timp ce unii sunt disperați și vor să-și achiziționeze tricoul argentinianului înainte ca acesta să părăsească Barcelona.

Totuși sunt șanse destul de mari ca Lionel Messi să rămână la Barcelona, așa cum a anunțat chiar jurnalistul care îl dădea plecat de pe Camp Nou. în timp ce în Anglia transferul lui Messi nu este văzut cu ochi buni.

Imaginile cu Messi în noul echipament al Barcelonei au devenit virale, chiar dacă starul nu s-a prezentat până acum la antrenamentele echipei lui Ronald Koeman.

Motivele pentru care Lionel Messi dorește să plece de la Barcelona

Se pare că Messi este foarte dezamăgit că Barcelona nu mai are puterea să câștige UEFA Champions League, după ce în ultimele trei ediții a fost eliminată la scor, 3-0 cu AS Roma, 0-4 cu Liverpool și dezastrul din acest an cu Bayern Munchen.

Dezamăgirea lui Messi este accentuată de pierderea campionatului în fața rivalilor de la Real Madrid, după ce Barcelona a fost etape bune pe primul loc: ,,Conducerea l-a rugat să rămână, iar Leo va decide curând. Vom vedea cum se va încheia”, a postat pe contul de instagram jurnalistul argentinian Martin Arevalo, conform Mundo Deportivo.

