FC Barcelona, singura din Big 5 fără înfrângere în 2025. Ce echipă din SuperLiga se poate lăuda cu această performanță

După mai bine de două luni scurse din 2025, Barcelona lui Hansi Flick nu a cunoscut încă înfrângerea. Recordul este extraordinar pentru catalani: 13 victorii și trei egaluri, în 16 jocuri de la începutul anului.

Catalanii au 18 meciuri în care au marcat cel puțin patru goluri

Barcelona a câștigat pe toate fronturile. Campionat, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei, Liga Campionilor. A învins Real Madrid, Bilbao, Valencia (de două ori), Benfica (două ori), Betis, Alaves, Las Palmas, Rayo Vallecano, Sevilla, Sociedad și Barbastro. Singurele echipe care i-au ținut piept sunt Atletico Madrid, Atalanta și Getafe.

Catalanii au înscris de patru ori împotriva lui Girona, Bayern, Real Madrid, Barbastro, Sevilla, Atlético și Real Sociedad.

Cinci goluri au încasat Villarreal, Young Boys Berna, Sevilla, Steaua Roșie Belgrad, Mallorca, Real Madrid, Betis Sevilla, Benfica și Valencia. Valladolid și Valencia au ieșit cele mai șifonate din meciurile cu formația lui Flick. Au încasat câte 7 goluri.

În total, în toate competițiile, Barcelona a marcat 125 de goluri în 41 de meciuri oficiale. Golgheterul echipei este Robert Lewandowski, care a marcat 34 de goluri. Brazilianul Raphinha a punctat de 25 de ori, ultima dată miercuri, în Liga Campionilor, 1-0 cu Benfica.

PSG n-a reușit să țină ritmul

Nicio altă echipă dintre cele cinci mari campionate europene nu mai este în situația Barcelonei, de a fi neînvinsă în 2025. Ultima care a căzut e PSG, care a pierdut săptămâna aceasta, acasă, în fața celor de la Liverpool (0-1).

În campionatele din Anglia, Germania, Franța, Spania și Italia sunt șase echipe care au suferit o singură înfrângere în acest an. În afara celor de la PSG. Bayern Munchen a jucat 14 meciuri și a pierdut doar cu Feyenoord (3-0). Bologna a jucat 13 meciuri, cu o singură înfrângere în deplasare la Parma (2-0). A fost meciul de debut al lui Cristi Chivu, pe banca parmegianilor.

Nici CFR Cluj n-a pierdut în 2025

Celelalte formații cu o singură înfrângere nu joacă în Europa, deci au jucat mai puține meciuri. Napoli și Torino au pierdut câte un meci din nouă, în timp ce Espanyol și Villarreal au pierdut doar unul din șapte.

În România, CFR Cluj este singura formație neînvinsă în 2025. Echipa lui Dan Petrescu are patru victorii și patru egaluri în acest an. FCSB are două înfrângeri în acest an, dar a jucat cu cinci meciuri mai mult decât CFR. Campioana a pierdut, în Europa League, cu Manchester United și Olympique Lyon.