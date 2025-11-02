Sport
FC Basel, derby cu scântei înaintea meciului cu FCSB! Ce s-a întâmplat la duelul cu Young Boys, fosta adversară a roș-albaștrilor

Viitoare adversară a FCSB-ului, în Europa League, FC Basel s-a duelat cu Young Boys Berna, echipă ce a învins campioana României cu 2-0 în urma cu câteva săptămâni.
Mihai Alecu
02.11.2025 | 20:11
FC Basel, ieșită din formă înainte de duelul cu FCSB
FCSB va evolua din nou cu o echipă din Elveția, asta după ce a jucat cu Young Boys, de data aceasta în fața trupei lui Charalambous va fi FC Basel.

FC Basel, doar egal înainte de meciul cu FCSB

Aceștia din urmă au câștigat ultimul campionat din Elveția, dar au pierdut în preliminariile Champions League, la fel ca FCSB, și trebuie să joace în Europa League. Formația antrenată de Ludovic Magnin a remizat alb, 0-0, pe terenul celor de la Young Boys, confruntare ce a fost jucată de gazde, în majoritatea reprizei secunde, cu un om în minus, după ce Arnub Gigovic a fost eliminat în minutul 48 după ce a văzut al doilea cartonaș galben.

Totuși, chiar și în aceste condiții, cei de la Basel nu au putut să marcheze și chiar nu au avut vreun șut pe poartă. Au avut 15 șuturi care ori au fost blocate, ori s-au dus pe lângă poarta apărată de Keller. De notat că pentru Basel, cel mai bun om de pe teren a fost Barisic, fundașul central, semn că faza ofensivă a fost una plină de momente neinspirate pentru oaspeți.

Echipa lui Basel la meciul cu Young Boys: Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Schmid – Metinho, Leroy – Traore, Shaqiri, Otele – Ajeti

FCSB va da piept cu atacantul pe care l-a vrut Dinamo

Interesant este că în echipa celor de la FC Basel sunt câțiva jucători care au legătură cu România. În primul rând, este fundașul central crescut la Bayern Munchen, Flavius Daniliuc, cel care are și cetățenie română, însă a preferat să joace pentru naționala Austriei. După îl avem pe Philip Otele, cel care de curând îmbrăca tricoul celor de la UTA sau CFR Cluj, în SuperLiga.

Extrema stângă a plecat în vara anului 2024 din România și a mers în Emiratele Arabe Unite, la Al Wahda, iar de acolo a fost luat de FC Basel. Nu în ultimul rând, atacul formației din Elveția este condus de Albian Ajeti, fotbalist care a fost pe lista lui Dinamo în urmă cu un an, însă mutarea nu s-a mai realizat din diferite motive.

