FC Basel – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 4. Echipa de start anunțată de Gigi Becali

FCSB se deplasează pe terenul lui FC Basel pentru disputa din etapa 4 de Europa League. Este al doilea adversar elvețian pentru campioana României în această ediție, după Young Boys în runda a doua.

FC Basel – FCSB, live video în etapa 4 de Europa League

FC Basel – FCSB se joacă joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Partida va fi găzduită de stadionul St. Jakob-Park, o arenă ce are o capacitate de 37.500 de locuri. Meciul poate fi urmărit live text și video pe FANATIK.

După primele trei runde de Europa League, ambele formații au câte 3 puncte, din câte o victorie și două înfrângeri. FC Basel a pierdut 1-2 la Freiburg, apoi a câștigat acasă 2-0 cu Stuttgart, iar în etapa precedentă a cedat din nou, 0-2 la Lyon.

FCSB a debutat cu dreptul, 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles. Însă au venit apoi două eșecuri acasă: 0-2 cu Young Boys și 1-2 cu Bologna.

Clasamentul Europa League înainte de FC Basel – FCSB

Cu golaveraj 3-4, FC Basel se clasează pe locul 24, ultimul care asigură calificarea în fazele eliminatorii. FCSB însă, cu 2-4 golaveraj, este pe poziția a 28-a, care înseamnă eliminarea din competiție.

Cine arbitrează FC Basel – FCSB și ce brigadă a fost delegată

La centru va fi Juxhin Xhaja, iar pe tușe: Arber Zalla și Rejdi Avdo. Olsion Yzeiraj este al patrulea oficial. Singurul „stranier” dintr-o brigadă albaneză este italianul Michael Fabbri, principalul de la VAR. Secund în camera VAR a fost desemnat Kreshnik Barjamaj, albanez și el.

Echipe probabile la FC Basel – FCSB

FCSB se confruntă în continuare cu probleme de efectiv, în special în defensivă. Dawa e accidentat de mai multe luni și nu a jucat deloc în acest sezon, Mihai Popescu s-a „rupt” la ultima acțiune a naționalei României. Chiricheș nu e pe lista de Europa. Ngezana și Graovac sunt cei doi fundași centrali cu experiență pe care se vor baza Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Primul 11 al FCSB în etapa 4 de Europa League

Dar pe cine vor trimite aceștia din primul minut pe teren? Așa cum obișnuiește, Gigi Becali a anunțat deja echipa în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. „Cea mai bună echipă. Voiam cu doi închizători, dar dacă jucăm cu doi închizători o să fim un fel de țintă. Adică mingea numai la ei și ne vor paradi. Până la urmă tot ne dau gol. Așa, o să jucăm cu Tănase și cu un închizător, ca să putem ține și noi de minge.

Și o să jucăm cu Tănase – Șut la mijlocul terenului, Olaru decar, în stânga Thiam, în dreapta David Miculescu și Bîrligea vârf. În apărare ce e mai bun. Avem Pantea, Ngezana, Graovac și Radunovic. Asta e echipa”,

Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Tănase – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Istoricul meciurilor FC Basel – FCSB. Statistică oficială

FCSB și FC Basel s-a mai întâlnit în cupele europene. Se întâmpla în sezonul 2013-2014, în grupa E de Liga Campionilor, în care mai erau Chelsea și Schalke. Ambele confruntări s-au terminat la egalitate, cu același scor, 1-1. În tur, la București, elvețienii deschideau scorul, iar Leandro Tatu egala pe final, în minutul 88. La retur, povestea s-a repetat în oglindă. Piovaccari schimba primul tabela, iar FC Basel egala cu un gol în minutul 90+1.

FC Basel versus echipele românești

La începutul deceniului trecut, Basel era un adversar obișnuit pentru echipele românești. Pe lângă dubla cu FCSB din Champions League, elvețienii au mai jucat cu CFR Cluj și Oțelul. Patru sezoane consecutive a avut FC Basel adversari români. În 2010-2011, CFR Cluj bătea acasă cu 2-1 și pierdea în deplasare cu 0-1, în grupele Champions League. Anul următor, Oțelul era învinsă tur-retur de elvețieni, 2-1 afară și 3-2 în România, tot în grupele Ligii Campionilor. Iar în 2012-2013, același CFR Cluj se impunea în play-off-ul Champions League cu 2-1 la Basel și 1-0 acasă. A urmat apoi dubla cu FCSB. Așadar, în opt meciuri contra românilor, FC Basel are tei victorii, două remize și trei înfrângeri.

FCSB contra echipelor din Elveția

Și FCSB a avut parte de adversari din Elveția destul de des, în epoca Gigi Becali. Mai întâi, în play-off-ul Europa League din 2010, FCSB elimina la lovituri de departajare pe Grasshopper Zurich, după victorii în oglindă, 1-0 pentru gazde. În 2013, au fost cele două rezultate de egalitate cu FC Basel.

Apoi în grupele Europa League, în 2016, FCSB remizat din nou de două ori, de această dată cu FC Zurich. A fost 1-1 la București și 0-0 în Elveția. Și tot în grupele Europa League, în 2017, Lugano pierdea acasă 1-2 și reușea să câștige în deplasare cu același scor. Cel mai recent duel FCSB – Elveția a fost în etapa 2 din sezonul curent de Europa, 0-2 cu Young Boys pe Arena Națională, la început de octombrie.

Cine transmite la TV meciul FC Basel – FCSB din etapa 4 de Europa League

FC Basel – FCSB se vede în direct la TV pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1, singurele care au drepturi de televizare în România.

Cum poți vedea live stream online FC Basel – FCSB. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

În plus, partida din etapa 4 de Europa League poate fi urmărită și live stream pe una dintre platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care retransmit pe internet conținutul posturilor tv amintite anterior.

Românii din diaspora au la dispoziție platformele de streaming de mai sus, însă acestea necesită abonament și pot exista anumite restricții în unele state. Dar Europa League este o competiție care se transmite la nivel global. Iar .

Cote pariuri FC Basel – FCSB în Europa League

Gazdele sunt favorite la casele de pariuri. FC Basel are o cotă de doar 1,57 la victorie, în timp ce FCSB primește din partea bookmakerilor 5,90. Remiza se poate dovedi extrem de profitabilă, cu o cotă de 4,15.

FCSB și-a ridicat nivelul în ultima perioadă și începe să amintească de echipa din sezonul trecut, care câștiga SuperLiga și avea un parcurs foarte bun și în cupele continentale. Astfel că „ambele marchează” în FC Basel – FCSB pare un pariu cu șanse mari de reușită. Iar cota pentru acest pronostic este una bună, 1,75.

Live Blog: Urmărește în timp real FC Basel – FCSB, meci din etapa 4 de Europa League

FANATIK îți aduce toate informațiile esențiale despre partida FC Basel – FCSB din etapa 4 de Europa League. De la formațiile de start oficiale înainte de fluierul de start, până la desfășurarea jocului fază cu fază, în format live text, și reacțiile de la finalul jocului.

Declarațiile antrenorilor și jucătorilor de la sfârșitul meciului de pe St. Jakob Park sunt pe site-ul nostru în cel mai scurt timp.

Programul FCSB în Europa League

Opt etape are de disputat FCSB în faza principală a Europa League. Trei s-au scurs deja, mai rămân cinci, iar primul joc este cel contra lui FC Basel în runda cu numărul 4. Iată programul complet al campioanei României în Europa.