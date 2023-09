FC Bihor – FCSB, în etapa 1 a grupelor Cupei României Betano. Cu stadionul plin

Meciul FC Bihor – FCSB are loc miercuri, 27 septembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei 1 a grupei C din Cupa României Betano. FC Bihor activând abia în al treilea eșalon și o revenire în elita fotbalului românesc reprezintă momentan un vis prea îndepărtat pentru suporterii locali. FCSB va aborda acest meci după modelul deja știut pentru Cupă, adică titulari vor fi rezervele plus vreo trei-patru dintre jucătorii de bază.

Unde se joacă meciul FC Bihor – FCSB, în etapa 1 a grupelor Cupei României Betano

Întâlnirea FC Bihor – FCSB se dispută miercuri, 27 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea, în Interesul în jurul partidei a depășit absolut orice închipuire,urmând a se disputa cu casa închisă, lumea luând cu asalt toate sursele de procurare ale biletelor. Numărul cererii de bilete a depășit cu mult pe cel al locurilor disponibile, solicitări venind în număr mare și din partea multor iubitori ai fotbalului din județele limitrofe.

Va fi cu adevărat un eveniment la Oradea venirea FCSB, organizatorii reușind în timp record să procure și nocturna mobilă pentru ca meciul să aibă loc la lumina reflectoarelor, conform programării jocului. Faptul că FCSB, fără a desconsidera adversarul, va alinia o echipă cu mulți jucători din rândul rezervelor sau de la tineret mai reduce clar din decalajul valoric și FC Bihor are dreptul de a visa frumos.

Cine transmite la TV partida FC Bihor – FCSB

Partida FC Bihor – FCSB se joacă miercuri 27 septembrie, de la ora 21:00 pe stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea, în etapa 1 a grupei C a Cupei României. Ea va putea fi vizionată pe micile ecrane pe canalele TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO. Este un entuziasm uriaș la Oradea, gazdele dorind ca echipa lor să ofere o replică bună mult mai galonatului adversar.

Și spre capătul țării, la Oradea, vremea de vară nu vrea să plece nici în ruptul capului și, prin urmare, miercuri, 27 septembrie vom avea o zi foarte frumoasă, cu cerul senin aproape tot timpul, fără pericol de ploaie iar maxima zilei va ajunge până la 29 de grade la ora amiezii. Din fericire partida e programată de la ora 21:00, când vor mai fi în jur de 22 de grade.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Bihor – FCSB

Pentru FC Bihor este un moment special, care trebuie onorat de jucătorii echipei din Liga 3 prin faptul că pe teren va fi fi trimis cel mai bun unsprezece, dorința orădenilor fiind să poată oferi o replică de calitate în fața uneia dintre brandurile fotbalului românesc.

Faptul că acest meci a creat o emulație nemaipomenită în oraș și în tot județul, coroborat cu informația incredibilă despre cu 1500 mai mult decât numărul celor de la Universitatea Craiova, care e pe primul loc în Liga 1 la capitolul abonamente, duc la ideea că FC Bihor va lupta din răsputeri în acest meci.

Un meci pe care l-ar putea avea ceva mai ușor, dacă ne gândim la faptul că urmând a juca în poartă cu Vlad, Ganea ar putea debuta ca fundaș stânga, iar în atac Radaslavescu și Miculescu ar urma să fie titulari. În centrul apărării ar putea fi folosit cuplul Haruț Lixandru.

Cote la pariuri la jocul FC Bihor – FCSB

Este o diferență astronomică și în cotațiile caselor de pariuri la acest meci, bineînțeles în favoarea FCSB. Care a primit o cotă modică, de numai 1,25 la victorie, față de un astronomic 12,50 al orădenilor. Bookmakerii se pare că uită faptul că FCSB nu prea dă doi bani pe Cupă și că a mai înregistrat sincope pe terenuri unde era mare favorită, pentru că a jucat în unele partide numai cu rezervele.

Cota pentru șansă dublă „1X” este una de vis, ajungând la 5,25, iar un gol al orădenilor, care nu e deloc imposibil, ajunge și el la 3,40. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit din 2003, anul ultimei prezențe pentru FC Bihor în elita fotbalului românesc și au fost atunci două victorii pentru Steaua, cum se numea echipa până în 2017: 3-0 la Oradea, 2-1 acasă.