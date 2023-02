FC Botoșani a ratat play-off-ul! „Dacă ajungeam acolo, iar spuneau că sunt vârf de atac în echipa de duhovnici a lui Gigi”. Video exclusiv

FC Botoșani a obținut doar o remiză pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-1 în etapa 26 din SuperLiga. Valeriu Iftime a mărturisit că Flavius Stoican nu a fost inspirat când a alcătuit echipa de start, iar șansele la play-off s-au diminuat semnificativ.

Șansele lui FC Botoșani la play-off au scăzut semnificativ: „Bineînțeles că mai sper”

pe teren propriu împotriva celor de la Sepsi, mai mult decât atât, moldovenii au fost conduși de echipa lui Cristiano Bergodi. Valeriu Iftime rămâne cu speranță pentru calificarea moldovenilor în play-off, însă este conștient că șansele sunt infime.

ADVERTISEMENT

„Pentru noi a fost un rezultat prost. Eu nu cred că Sepsi e o echipă atât de bună încât să mă bată. Am avut niște șanse, n-am jucat foarte bine, poate nici Flavius Stoican nu a fost cel mai inspirat. A început cu nu știu câți fundași centrali sau cum a gândit dânsul.

În orice caz, eu sunt trist dacă ne gândim la play-off, pentru că șansele sunt 00,1% de a mai fi acolo. Nu e sfârșitul lumii cu subiectul ăsta, dar mergem mai departe. Undeva în suflețelul meu, ca orice om care trăiește cu speranță și cu gânduri frumoase, bineînțeles că mai sper. Eu sper să bat ”U” Cluj, sper să bat FC U Craiova. Să bat tot și să ia bătaie toți”, a declarat Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, ironic cu privire la calificarea celor de la Botoșani în play-off: „Mă aruncă în echipa de duhovnici a lui Gigi Becali”

rămâne încrezător și speră că FC Botoșani să se claseze pe primele locuri în play-out pentru o eventuală participare în cupele europene. Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, i-a mărturisit ironic lui Valeriu Iftime că prezența echipei moldovene ar fi creat din nou tensiune. Finanțatorul echipei din nordul României a avut o reacție savuroasă.

„Bine că nu sunteți în play-off pentru că iar începea circul, că iar țineți cu Gigi Becali. Că iar vă dați cu FCSB la o parte și muriți cu alții. O să fie, glumind, un bine că nu sunteți în play-off. Iftime, vârful de atac în echipa de duhovnici a lui Gigi Becali”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Există varianta să fim pe locul 7,8 în play-out și să jucăm în baraj. Există șansa teoretică de a ne gândi la calificarea în cupele europene. Din punctul ăsta de vedere, play-out-ul are un sâmbure de interes. Să câștigi doar 100.000 de euro de la televiziuni, ci a încerca șansa într-o cupă europeană. Mi-ar fi convenit să fiu în play-off.

Eu am văzut subiectul ăsta nu pot să-l mai comentez, am răspuns de atâtea ori. E treaba celor care citesc, a celor care scriu, atunci când lumea are o răutate pe mine mă aruncă în echipa de duhovnici, de ascultători a lui Gigi Becali. Mă bagă la ascultători, cu capul plecat, mă pune la treabă. Eu nu-i dau sfaturi, pur și simplu îi pup mâna și dau din cap. Am văzut că acolo mă bagă”, a spus Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime consideră că Flavius Stoican a fost neinspirat în FC Botoșani – Sepsi

Valeriu Iftime a comentat formula de start pe care Flavius Stoican a trimis-o în teren la FC Botoșani pentru meciul cu Sepsi. Patronul moldovenilor este de părere că echipei pe care o finanțează i-a lipsit un număr 10, iar după intrarea lui Zabou, lucrurile s-au schimbat.

ADVERTISEMENT

„Am jucat fără număr 10, dar eu nu știu fotbal, eu doar comentez cu colegii mei. Dacă nu ai un copil număr 10 acolo. Cum spune Flavius ‘acolo e apă adâncă, dacă nu știi… Nu ai nici timp, nici spațiu’.

După ce a intrat Zabou în minutul 31 s-a schimbat jocul. Nu cred că de-asta am pierdut. Mi-e foarte ciudă că m-am îndepărtat de play-off. Mă ținea în priză mai mult, cu mai multă adrenalină, cu mai multă dorință de a juca, de a fi bun. Avem meciuri grele acum cu Cluj, cu Rapid”, a mai spus Valeriu Ifime la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fanatik SuperLiga, emisiunea exclusivităților din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, începând de la ora 10:30. O puteți viziona pe diferite rețele de socializare: site-ul FANATIK.RO, canalul de , pagina de și conturile FANATIK de pe Tik-Tok și .