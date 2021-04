FC Botoșani, aproape calificată în play-off. Antrenorul Marius Croitoru aruncă săgeți către oponenți: ”Sunt tot aici”

FC Botoșani a câștigat cu FC Viitorul Constanța, 1-0, și și-a asigura în mare parte prezența în play-off-ul Ligii 1. Moldovenii mai au nevoie, matematic, de un singur punct.

După succesul la limită în fața dobrogenilor, moldovenii simt aerul tare al primei părți a clasamentului și antrenorul Marius Croitoru susține că echipa lui este la 90 de minute de o nouă performanță importantă.

Antrenorul care pierde și primește jucători pe bandă rulantă nu a ezitat să-și înțepe colegii din Liga 1, amintind de numeroasele transferuri efectuate de patronul moldovenilor, de cele mai multe ori când echipa începea să se închege.

Marius Croitoru: „Pleacă în fiecare an 4-5 jucători, înseamnă că avem un lot bun”

FC Botoșani vinde an de an jucători, dar este aproape de a doua prezență consecutivă în Top 6. 90 de minute îi mai despart pe moldoveni de accederea în play-off, care ar putea fi lămurită chiar luni, dacă FC Voluntari va reuși s-o încurce pe Chindia Târgoviște.

”Voi fi fanul celor de la Voluntari, aș fi ipocrit să spun că nu sunt. Toți facem asta, poate unii nu recunosc, dar toți ne gândim la jocul rezultatelor.

Am făcut un sezon bun, toate echipele de play-off s-au întărit, noi am pierdut 4-5 jucători în fiecare an și suntem tot acolo, sus”, a spus Marius Criotoru la finalul partidei cu Viitorul.

Cum intră FC Botoșani în play-off

După victoria cu 1-0 în fața Viitorului, FC Botoșani este la 90 de minute de play-off, pe care îl poate prinde încă de la meciul de luni, dintre Chindia Târgoviște și FC Voluntari. Dacă nu câștigă, târgoviștenii nu mai au nicio șansă să prindă Top 6. În cazul unei victorii a Chindiei, moldovenii mai au nevoie de un punct la Voluntari în ultima etapă sau ca aceeași Chindie să nu câștige la Pitești.

”Cu cât e mai greu, cu atât este mai frumos. Am avut și eu probleme cu coronavirusul, echipa a fost afectată, dar mergem mai departe, suntem acolo”, a mai spus Croitoru, după meciul cu FC Viitorul.

Dacă Chindia va câștiga meciul cu FC Voluntari, deznodământul configurației finale a clasamentului în Liga 1 se a stabili la sfârșitul săptămânii viitoare.

