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FC Botoșani a primit interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato din cauza unei datorii pentru un fotbalist care a fost doar în trecere pe la FC Botoșani, iar în acest moment își cere drepturile. Valeriu Iftime a dezbătut acest subiect la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a primit FC Botoșani interdicție la transferuri? Valeriu Iftime nu-și face probleme

Deși FC Botoșani figurează cu o interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato, Patronul moldovenilor știe despre ce este vorba și a explicat la FANATIK SUPERLIGA că situația se poate rezolva în doar 15 minute, însă momentan așteaptă să lămurească puțin mai bine situația cu un fost jucător al echipei sale:

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„Eu nu știu exact ce e acolo. M-a sunat președintele clubului, domnul Ignat. Este un conflict cu unul «Junior», nu știu cum îl cheamă pe copil. Este o chestiune absolut neclară. Eu pot plăti în 15 minute și mă deblochez, dar este o discuție între club și un avocat, care nu știu ce au făcut pe acolo, dar nu este o chestiune care să mă deranjeze sau să mă încurce.

Este o chestiune de 100.000 de euro. O încurcătură cu un jucător de care mai știu că-l cheamă doar «Junior» și nu mai știu cum. Este o ceartă cu tot felul de jucători din ăștia, pe care noi îi aducem, dar suntem fraieri, pentru că au impresari care mint. Nu sunt eu cel mai vinovat aici, am o întreagă echipă care se ocupă de asta. După care vine aici, ba e bolnav, ba nu joacă, după care își cere drepturile și pleacă. Apoi sunt tot felul de certuri din astea, care până la urmă se rezolvă.

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Chiar te deranjează, te ia un pic așa de fraier. Unul care nu joacă deloc și cere bani pe nu știu cât timp… dar e dreptul lor, trebuie respectat, iar ca atare o să rezolvăm tema asta. Nu e nicio problemă ca FC Botoșani să aibă interdicție la transferuri. Vreau mai întâi să lămuresc situația, înainte să o plătesc”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

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FC Botoșani, fără trei fotbaliști importanți la duelul cu CFR Cluj

Următorul meci pentru FC Botoșani a fost cel cu CFR Cluj, formație antrenată de Marius Șumudică. Valeriu Iftime a dezvăluit că

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„Avem vreo trei accidentări care ne țin în loc. E vorba despre Zoran Mitrov, Mailat și Diarra. Este destul de complicat pentru Marius. Avem înlocuitori pentru ei, nu este o problemă”, a mai spus Valeriu Iftime.