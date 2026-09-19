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Motivul pentru care FC Botoşani are interdicţie la transferuri! Valeriu Iftime, exasperat: „Noi suntem fraieri!”

Valeriu Iftime, exasperat după ce FC Botoșani a primit interdicție la transferuri! Care este adevăratul motiv pentru care s-a întâmplat acest lucru și în cât timp s-ar putea rezolva
Ciprian Păvăleanu
19.09.2026 | 19:00
Motivul pentru care FC Botosani are interdictie la transferuri Valeriu Iftime exasperat Noi suntem fraieri
EXCLUSIV FANATIK
FC Botoșani a primit interdicție la transferuri! Ce spune Valeriu Iftime. Foto: Colaj FANATIK
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FC Botoșani a primit interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato din cauza unei datorii pentru un fotbalist care a fost doar în trecere pe la FC Botoșani, iar în acest moment își cere drepturile. Valeriu Iftime a dezbătut acest subiect la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a primit FC Botoșani interdicție la transferuri? Valeriu Iftime nu-și face probleme

Deși FC Botoșani figurează cu o interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato, Valeriu Iftime nu-și face niciun fel de probleme. Patronul moldovenilor știe despre ce este vorba și a explicat la FANATIK SUPERLIGA că situația se poate rezolva în doar 15 minute, însă momentan așteaptă să lămurească puțin mai bine situația cu un fost jucător al echipei sale:

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„Eu nu știu exact ce e acolo. M-a sunat președintele clubului, domnul Ignat. Este un conflict cu unul «Junior», nu știu cum îl cheamă pe copil. Este o chestiune absolut neclară. Eu pot plăti în 15 minute și mă deblochez, dar este o discuție între club și un avocat, care nu știu ce au făcut pe acolo, dar nu este o chestiune care să mă deranjeze sau să mă încurce.

Este o chestiune de 100.000 de euro. O încurcătură cu un jucător de care mai știu că-l cheamă doar «Junior» și nu mai știu cum. Este o ceartă cu tot felul de jucători din ăștia, pe care noi îi aducem, dar suntem fraieri, pentru că au impresari care mint. Nu sunt eu cel mai vinovat aici, am o întreagă echipă care se ocupă de asta. După care vine aici, ba e bolnav, ba nu joacă, după care își cere drepturile și pleacă. Apoi sunt tot felul de certuri din astea, care până la urmă se rezolvă.

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Chiar te deranjează, te ia un pic așa de fraier. Unul care nu joacă deloc și cere bani pe nu știu cât timp… dar e dreptul lor, trebuie respectat, iar ca atare o să rezolvăm tema asta. Nu e nicio problemă ca FC Botoșani să aibă interdicție la transferuri. Vreau mai întâi să lămuresc situația, înainte să o plătesc”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

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FC Botoșani, fără trei fotbaliști importanți la duelul cu CFR Cluj

Următorul meci pentru FC Botoșani a fost cel cu CFR Cluj, formație antrenată de Marius Șumudică. Valeriu Iftime a dezvăluit că Marius Croitoru a fost nevoit să meargă în Ardeal fără trei piese extrem de importante.

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„Avem vreo trei accidentări care ne țin în loc. E vorba despre Zoran Mitrov, Mailat și Diarra. Este destul de complicat pentru Marius. Avem înlocuitori pentru ei, nu este o problemă”, a mai spus Valeriu Iftime.

INCA UN CLUB din SuperLiga A PRIMIT INTERDICTIE la TRANSFERURI: „NOI SUNTEM FRAIERI”

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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