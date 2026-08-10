FC Botoșani – Corvinul 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 4. Oaspeții obțin o remiză, deși au jucat în inferioritate numerică pe final

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Penultimul meci al rundei a 4-a din SuperLiga, FC Botoșani – Corvinul, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Ambele echipe au avut ocazii mari de a marca, însă nu au profitat, iar oaspeții pot fi mulțumiți cu remiza, ținând cont de faptul că au evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Mohamed Abualnadi din minutul 73.

Final de meci. Partida de la Botoșani se încheie la egalitate.

Min. 89: Ocazie uriașă pentru FC Botoșani înainte ca meciul să intre în prelungiri. Jovan Markovic, intrat pe teren în repriza secundă, a lovit bara. Fostul atacant de la Universitatea Craiova a șutat dintr-o poziție complicată.

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Min. 78: Hervin Ongenda, unul dintre cei mai valoroși jucători ai lui FC Botoșani, a părăsit terenul accidentat. Fotbalistul francez nu a mai putut continua partida și a fost schimbat cu Gabriel Gama.

Min. 73: Fundașul Mo Abualnadi a primit al doilea cartonaș galben în minutul 73 al meciului cu FC Botoșani și, implicit, pe cel roșu. Jucătorul iordanian fusese avertizat și în minutul 64.

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Min. 70: Ocazie mare de gol ratată de Corvinul Hunedoara. Dintr-o poziție foarte bună, Pîrvulescu a trimis defectuos, iar mingea s-a scurs pe lângă țintă.

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Min. 20: FC Botoșani a cerut lovitură de la 11 metri după un duel în careu între Andrei Dumiter și Flavius Iacob. În cele din urmă, arbitrul Radu Petrescu a lăsat jocul să continue, deși jucătorul moldovenilor a acuzat un fault.

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Min. 1: A început partida dintre FC Botoșani și Corvinul, contând pentru etapa cu numărul 4 din SuperLiga.

În ciuda numărului mic de puncte adunate, FC Botoșani nu a jucat deloc rău în acest început de sezon. După remiza cu FC Voluntari din deplasare, elevii lui Marius Croitoru (45 de ani) au jucat bine cu Rapid (1-1), apoi au condus pe U Cluj în deplasare și puteau avea chiar 2-0 la pauză. Au pierdut în final. Dincolo, Corvinul a adunat 4 puncte cu Csikszereda (3-0) și Sepsi (1-1). Hunedorenii au pierdut la Farul, 0-2.

Superliga FC Botoşani 2026-08-10T15:30:00Z Corvinul

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte şi după FC Botoșani – Corvinul

Atât FC Botoșani, cât și Corvinul ocupă poziții în a doua jumătate a unui clasament condus de FC Argeș și de Rapid înainte de startul meciurilor de luni din etapa a 4-a. Moldovenii sunt jos, pe locul 14, cu doar 2 puncte. , elevii lui Florin Maxim (45 de ani) încă stau bine, pe locul 10.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FC Argeș 4 3 0 1 3-2 9 2 ▲ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 3 ▲ Dinamo 4 2 1 1 10-3 7 4 ▼ FCSB 3 2 1 0 6-2 7 5 ▲ Farul 4 2 1 1 8-6 7 6 ▲ Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6 7 ▲ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 8 ▲ Petrolul 4 2 0 2 2-5 6 9 ▼ Oțelul 4 1 2 1 5-5 5 10 ▼ Corvinul 3 1 1 1 4-3 4 11 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4 12 ▲ FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4 13 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 14 ▼ FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2 15 ▼ UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Botoșani – Corvinul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toate statisticile relevante legate de meciul FC Botoșani – Corvinul sunt oferite în această secțiune. Informații despre golurile, șuturile, faulturile (comise/suferite) de fiecare jucător apar în tabelul de mai jos. De asemenea, sunt date legate de pozițiile de offside, de intervențiile portarilor sau de cartonașe și cornere. E important de spus că toate casele de pariuri oferă pariuri pe astfel de statistici.

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FC Botoșani – Corvinul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Pe FANATIK FC Botoșani – Corvinul. Comentariul în timp real de mai jos surprinde absolut tot ce se întâmplă pe stadionul Municipal din Botoșani. Golurile, ocaziile mari, schimbările, accidentările, minutele de prelungire, cornerele etc. Tot ceea ce este relevant găsiți aici.

Echipele de start și schimbări la FC Botoșani – Corvinul

FC Botoșani: Anestis – Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș – E. Papa, Lucas De Vega, Ongenda – Mitrov, Dumiter, Mailat. Rezerve: Gurău, Pape Diaw, Sadiku, Țigănașu, Creț, Bordeianu, Gabriel Gama Da Silva, Mario Preda, Bodișteanu, Kovtaliuk, Markovic, Sorodoc. Antrenor:

Corvinul: C. Sandu – Flavius Iacob, Florin Ilie, A. Manolache, Abualnadi – M. Bratu, Ribeiro, Hrezdac, Fabry – Espinosa, Yeboah. Rezerve: Frânculescu, Ivancevic, Neacșa, D. Pîrvulescu, Goodlad, Gillard, R. Deaconu, Hayatu, Okoro. Antrenor: Florin Maxim

Cum vor gândi partida cei doi antrenori din noul val, Marius Croitoru și Florin Maxim, ce sistem vor aborda. Vor fi mai ofensivi, mai prudenți sau vor prefera un echilibru. Toate informațiile le găsiți mai jos, odată cu afișarea echipelor de start, a sistemelor de joc și a băncilor de rezervă.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FC Botoșani – Corvinul

FC Botoșani și Corvinul sunt două echipe deloc zgârcite cu fotbalul. Deși nu au foarte multe puncte, cele două formații se descurcă bine pe plan ofensiv. Un pariu de încercat la acest meci este „GG sau peste 2,5” goluri, cu o cotă de 1,59 la Superbet. Gazdele au o cotă de 2,27 pentru victorie, în timp ce hunedorenii primesc 3,35.