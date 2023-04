FC Botoșani – FC Argeș 0-0 în etapa 3 din play-out SuperLiga. Echipele de start. Video

Meciul FC Botoșani – FC Argeș are loc duminică, 9 aprilie, cu începere de la ora 15:30, în cadrul etapei a 3-a din play-out-ul SuperLigii. Moldovenii trag să termine în primele două locuri din play-out, pentru a juca barajul de calificare în preliminariile Conference League. Piteștenii sunt în mare pericol de retrogradare, locul 15, doar 14 puncte, de 15 jocuri fără victorie în campionat.

Unde se joacă meciul FC Botoșani – FC Argeș

Întâlnirea FC Botoșani – FC Argeș se dispută duminică, 9 aprilie, de la ora 15:30, pe Stadionul Municipal din localitatea moldoveană, doar cu condiția ca până la ora partidei suprafața de joc să fie curățată de zăpada căzută din abundență în ultimele zile. Nici spectatorii nu se vor înghesui la acest meci, dacă el va avea loc, pe de o parte pentru că FC Argeș. altădată un cap de afiș, acum e doar o umbră, pe de alta pentru că frigul îi ține mai degrabă în fața micilor ecrane.

ADVERTISEMENT

S-a speculat în ultima vreme asupra faptului că din vară sunt mari șanse să revină la Botoșani antrenorul Marius Croitoru, după experiențele complet ratate de la FC U Craiova 1948 și, mai ales, de la FC Argeș. Zvonurile au fost demontate de anunțul oficial al clubului privind prelungirea actulaei înșelegeri, patronul Valeriu Iftime fiind mulțumit de rezultatele echipei cu actuala conducere.

Cine transmite la TV partida FC Botoșani – FC Argeș

Partida FC Botoșani – FC Argeș se joacă duminică, 9 aprilie, de la ora 15:30, pe Stadionul Municipal din localitatea moldoveană, în etapa a 3-a din play-out-ul SuperLigii și va fi transmisă pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Botoșani s-a transformat brusc, în plină primăvară, în locul cel mai potrivnic fotbalului, după ce un viscol cumplit și un frig pătrunzător, completat de un abundent strat de zăpadă au întregitt până vineri inclusiv imaginea unui peisaj hivernal, care a fâcut ca și suprafața de joc să fie complet acoperită de zăapdă. Dacă terenul va fi practicabil și sunt speranțe să fie așa, pentru că sâmbătă și duminică vremea se va îmbunătăți mult și duminică vor fi 9 grade, cu cer senin. La centru va fi craioveanul Viorel Flueran.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Botoșani – FC Argeș

vrea ca FC Botoşani să obţină o nouă victorie acasă, pentru a rămâne alături de Petrolul şi de FC U Craiova 1948 în cursa pentru un loc de baraj pentru Conference League. Pentru meciul contra piteştenilor nu are probleme mari de lot, doar atacantul Zabou fiind accidentat.

ADVERTISEMENT

, dar încă mai există speranţe în ieşirea din situaţia de criză care durează cât un tur de sezon regulat. Pentru partida de la Botoşani Bogdan Vintilă are accidentat pe Zebic iar Vianna, Celestine şi Donisa nu au fost incluşi în lot.

Cote la pariuri la jocul FC Botoșani – FC Argeș

Pentru casele de pariuri FC Botoșani este echipa care are clar prima șansă la o cotă de 1,80. Dacă FC Argeș ar repeta acum acea victorie de acum un sezon, care a trimis echipa piteșteană în play-off, cota ar fi una foarte mare, 5,00. Șansă dublă are cotă 1X iar cotă dublă X2 are cotă 2,05. Gol marcat de moldoveni are cotă 1,25 iar reușita oaspeților cotă 1,75.

ADVERTISEMENT

Meciurile directe dintre cele două echipe au o carateristică interesantă, faptul că fiecare a câștigat mai mult pe terenul celeilate decât acasă! În acest sezon moldovenii s-au impus la Pitești cu 2-0 iar acasă a fost 0-0. Însă botoșănenii nu uită acel meci din ultima etapă a sezonului regulat, finala pentru intrarea în play-off, în care jucând acasă au condus cu 1-0 dar Dobroslavevici în minutul 71 și Said în minutul 81 au întors incredibil meciul și au trimis vulturii violeți în play-off!