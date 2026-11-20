SuperLiga se reia după pauza dedicată echipelor naționale cu meciul FC Botoșani – FC Voluntari, contând pentru etapa a 16-a. Partida de vineri, 20 noiembrie, deschide returul sezonului regular din întrecerea internă. Pe FANATIK aveți informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Întâlnirea din nordul Moldovei va putea fi urmărită începând cu ora 17:30, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
FC Botoșani – FC Voluntari este un meci între două echipe din partea inferioară a SuperLigii, care au cam uitat să câștige în campionat. Pentru gazde, ultimul succes datează de pe 10 octombrie. A fost un 2-0 cu UTA Arad. Dincolo, Voluntari nu a mai bătut pe nimeni de pe 7 septembrie. Elevii lui Florin Pârvu (51 de ani) au trecut atunci cu 1-0 de FC Argeș.
Din cauza acestor rezultate modeste, botoșănenii și ilfovenii s-au afundat în zona inferioară a clasamentului. Echipa lui Marius Croitoru (46 de ani) este pe 12, cu 15 puncte, la fel ca Argeș, echipa care ocupă primul loc de baraj. De cealaltă parte, FC Voluntari este pe penultimul loc, cu 8 puncte, la doar 2 peste „Lanterna” eternă a acestui sezon, Csikszereda.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Univ. Craiova
|15
|10
|3
|2
|34-10
|33
|2▼
|Dinamo
|15
|10
|3
|2
|32-11
|33
|3
|Rapid
|15
|9
|4
|2
|24-14
|31
|4▲
|Petrolul
|15
|8
|3
|4
|20-18
|27
|5▼
|U Cluj
|15
|8
|2
|5
|26-20
|26
|6
|Farul
|15
|6
|6
|3
|24-22
|24
|7▲
|Corvinul
|15
|6
|4
|5
|17-16
|22
|8▼
|FCSB
|15
|6
|3
|6
|20-21
|21
|9
|CFR Cluj
|15
|5
|4
|6
|20-21
|19
|10
|UTA
|15
|5
|3
|7
|16-20
|18
|11
|Sepsi OSK
|15
|4
|6
|5
|11-20
|18
|12
|FC Botoşani
|15
|3
|6
|6
|19-20
|15
|13▲
|FC Argeș
|15
|4
|3
|8
|10-17
|15
|14▼
|Oțelul
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|15
|FC Voluntari
|15
|2
|2
|11
|15-33
|8
|16
|Csikszereda
|15
|1
|3
|11
|9-28
|6
La meciul FC Botoșani – FC Voluntari, pe FANATIK găsiți statistici avansate OPTA. După startul meciului, primiți informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Vor fi furnizate date legate de goluri, ocazii, șuturi, schimbări, cornere, cartonașe și intervenții ale portarilor. Pe toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. Pariorii știu că toate casele de pariuri oferă cote bune pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).
Statisticile nu sunt disponibile.
În paralel cu toate statisticile avansate, pe site-ul FANATIK mai aveți la dispoziție și un LIVE TEXT de la partida de deschidere a etapei a 16-a. Aici sunt surprinse toate momentele importante ale meciului de la Botoșani. Aflați în timp real informații despre toate evenimentele care se vor petrece, inclusiv faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE de la duelul echipelor aflate în zona de jos a clasamentului va fi actualizat pe parcursul confruntării.
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Marius Croitorul și Florin Pârvu sunt doi antrenori care nu se simt deloc bine după turul sezonului regular. Cum vor încerca aceștia să abordeze meciul de vineri, aflăm în această secțiune a materialului. În afară de echipele de start gândite de cei doi tehnicieni, avem și informații despre schimbări, cartonașe, goluri, dar și modul în care sunt așezate în teren cele două formații.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Casele de pariuri o văd pe FC Botoșani favorită în acest meci. Teoretic, cota de 1,77 oferită pentru moldoveni nu are cum să fie ratată. Statistica ne arată faptul că FC Voluntari a jucat 7 meciuri în deplasare în acest sezon de SuperLiga iar linia de clasament este una catastrofală pentru elevii lui Pârvu: 0 victorii, 0 remize și 7 eșecuri. „Agentul 007” are o cotă de 4,55 pentru a da lovitura în Moldova.