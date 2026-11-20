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SuperLiga se reia după pauza dedicată echipelor naționale cu meciul FC Botoșani – FC Voluntari, contând pentru etapa a 16-a. Partida de vineri, 20 noiembrie, deschide returul sezonului regular din întrecerea internă. Pe FANATIK aveți informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Întâlnirea din nordul Moldovei va putea fi urmărită începând cu ora 17:30, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FC Botoșani – FC Voluntari în etapa 16 din SuperLiga României

FC Botoșani – FC Voluntari este un meci între două echipe din partea inferioară a SuperLigii, care au cam uitat să câștige în campionat. Pentru gazde, ultimul succes datează de pe 10 octombrie. A fost un 2-0 cu UTA Arad. Dincolo, Voluntari nu a mai bătut pe nimeni de pe 7 septembrie. Elevii lui Florin Pârvu (51 de ani) au trecut atunci cu 1-0 de FC Argeș.

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Superliga FC Botoşani 2026-11-20T15:30:00Z FC Voluntari Arbitri Arbitru centru: V. Flueran Arbitru asistent 1: A. Filip Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: G. Găman VAR: H. Mladinovici Asistent VAR: B. Dumitrache

Clasament SuperLiga etapa 16, înainte și după FC Botoșani – FC Voluntari

Din cauza acestor rezultate modeste, botoșănenii și ilfovenii s-au afundat în zona inferioară a clasamentului. este pe 12, cu 15 puncte, la fel ca Argeș, echipa care ocupă primul loc de baraj. De cealaltă parte, FC Voluntari este pe penultimul loc, cu 8 puncte, la doar 2 peste „Lanterna” eternă a acestui sezon, Csikszereda.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Univ. Craiova 15 10 3 2 34-10 33 2 ▼ Dinamo 15 10 3 2 32-11 33 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 ▲ Petrolul 15 8 3 4 20-18 27 5 ▼ U Cluj 15 8 2 5 26-20 26 6 Farul 15 6 6 3 24-22 24 7 ▲ Corvinul 15 6 4 5 17-16 22 8 ▼ FCSB 15 6 3 6 20-21 21 9 CFR Cluj 15 5 4 6 20-21 19 10 UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 Sepsi OSK 15 4 6 5 11-20 18 12 FC Botoşani 15 3 6 6 19-20 15 13 ▲ FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 14 ▼ Oțelul 15 2 7 6 17-23 13 15 FC Voluntari 15 2 2 11 15-33 8 16 Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Botoșani – FC Voluntari: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

La meciul FC Botoșani – FC Voluntari, pe FANATIK găsiți statistici avansate OPTA. După startul meciului, primiți informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Vor fi furnizate date legate de goluri, ocazii, șuturi, schimbări, cornere, cartonașe și intervenții ale portarilor. Pe toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. Pariorii știu că toate casele de pariuri oferă cote bune pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FC Botoșani – FC Voluntari, LIVE comentariul în timp real

În paralel cu toate statisticile avansate, pe site-ul FANATIK mai aveți la dispoziție și un LIVE TEXT de la partida de deschidere a etapei a 16-a. Aici sunt surprinse toate momentele importante ale meciului de la Botoșani. Aflați în timp real informații despre toate evenimentele care se vor petrece, inclusiv faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE de la duelul echipelor aflate în zona de jos a clasamentului va fi actualizat pe parcursul confruntării.

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Echipele de start și schimbări la FC Botoșani – FC Voluntari

Marius Croitorul și Florin Pârvu sunt doi antrenori care nu se simt deloc bine după turul sezonului regular. Cum vor încerca aceștia să abordeze meciul de vineri, aflăm în această secțiune a materialului. În afară de echipele de start gândite de cei doi tehnicieni, avem și informații despre schimbări, cartonașe, goluri, dar și modul în care sunt așezate în teren cele două formații.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FC Botoșani – FC Voluntari

Casele de pariuri o văd pe . Teoretic, cota de 1,77 oferită pentru moldoveni nu are cum să fie ratată. Statistica ne arată faptul că FC Voluntari a jucat 7 meciuri în deplasare în acest sezon de SuperLiga iar linia de clasament este una catastrofală pentru elevii lui Pârvu: 0 victorii, 0 remize și 7 eșecuri. „Agentul 007” are o cotă de 4,55 pentru a da lovitura în Moldova.