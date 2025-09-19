Sport

FC Botoşani – FCSB, meci crucial pentru campioana României: „E obligatoriu să câştige. Va fi greu să se mai bată la titlu”

Giovanni Becali a analizat situația dificilă în care se află FCSB înainte de meciul cu FC Botoșani. Campioana are o singură victorie în noul sezon din Superligă.
Bogdan Mariș
19.09.2025 | 11:37
Giovanni Becali e de părere că meciul pe care FCSB îl va disputa la Botoșani este unul extrem de important. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

FCSB ocupă locul 11 în Superligă după 9 etape, cu doar 7 puncte. Formația „roș-albastră” are nevoie de un succes pe terenul lui FC Botoșani, însă partida se anunță a fi una foarte complicată, deoarece gazdele au un start foarte bun de sezon. Giovanni Becali a vorbit despre situația campioanei la emisiunea Don Giovanni.

Giovanni Becali a analizat șansele FCSB-ului la titlu

Giovanni Becali e de părere că FCSB nu va rata calificarea în play-off, însă câștigarea unui nou titlu se anunță a fi o misiune extrem de complicată. Celebrul impresar a afirmat că meciul pe care campioana îl va disputa la Botoșani vineri seară, de la ora 20:30, este esențial. „FCSB-ul are nevoie de o victorie în meciul de campionat cu Botoșaniul, unde a câștigat greu, iar în acest an e și mai greu.

Dacă vrea o relansare a echipei, să intre bine în meciurile din Europa, trebuie să câștige. Nu e în pericol calificarea în play-off, problema e dacă Craiova câștigă. În etapa trecută, ei au făcut egal, Craiova a câștigat, două puncte în plus, dacă face egal la Botoșani și Craiova câștigă sunt alte două puncte. Iar după Craiova mai vin Dinamo și Rapid.

Play-off-ul nu poate să îl rateze niciodată. În partea a doua a campionatului, toate outsiderele care au câștigat, precum Botoșani sau Slobozia, vor pierde meciuri. Va fi greu pentru FCSB să ia campionatul, pentru că nu te bați numai cu Craiova, te bați și cu Dinamo și Rapid”, a declarat Giovanni Becali la emisiunea Don Giovanni.

Ratează CFR Cluj play-off-ul?

Într-o situație similară cu FCSB se află și vicecampioana CFR Cluj, care are tot 7 puncte, însă cu un meci în minus. Giovanni Becali crede că „feroviarii” vor ajunge în play-off, însă obiectivul calificării într-o cupă europeană va fi dificil de atins. „La CFR Cluj e aceeași situație, dar puțin mai tragică, pentru că nu pun banii lui Gigi.

Gigi, în iarnă, cumpără iar doi-trei jucători. Și Clujul va prinde play-off-ul, greu, dar va prinde. Problema e că ei vor prezența în cupele europene. Va fi greu. Obiectivul lor ar trebui să fie Cupa, ei ar trebui să se intereseze foarte mult de Cupă. În play-off vor ajunge, au luat acum niște jucători experimentați”, a afirmat impresarul în exclusivitate pentru FANATIK.

L-A CURĂȚAT FCSB! Suma uriașă pierdută de Giovanni Becali din cauza vărului Gigi | ANALIZĂ LA TITLU

