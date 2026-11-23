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Felip Ortiz va fi noul antrenor al FC Botoșani, după despărțirea de Marius Croitoru. Inter d’Escaldes este cunoscută publicului din România după meciurile recente cu Universitatea Craiova din Conference League, însă Felip Ortiz este o mai veche cunoștință a FCSB.

FC Botoșani are antrenor nou – Felip Ortiz de la Inter d’Escaldes

și anul trecut, atunci când FCSB a fost chinuită cu adevărat în preliminariile , scor 1-2. Ce-i drept, formația din Andorra nu a pus prea mari emoții în acest sezon de Conference League contra Universității Craiova, însă antrenorul este foarte respectat pentru că a reușit să facă dintr-o echipă mică un adversar redutabil în cupele europene.

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Pe 15 iulie 2025, FCSB suferea una dintre rușinile istorice după ce pierdea 1-2 în Andorra, contra celor de la Inter d’Escaldes. Bucureștenii se calificau în cele din urmă după un 3-1 în Capitală, însă antrenorul Felip Ortiz s-a făcut imediat remarcat.

Peste un sezon, același Ortiz a încercat să o încurce pe Universitatea Craiova în Conference League, însă nu a reușit. Trebuie menționat, totuși, că formația din Andorra a arătat mult mai bine decât s-ar aștepta cineva din partea unor „semi amatori”, așa cum sunt veșnic alintați jucătorii din această țară mică.

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Felip Ortiz a atras atenția tuturor cu rezultatele obținute pe banca lui Inter d’Escaldes

Astfel, chiar dacă în trei partide micuța Inter a bifat 3 înfrângeri, vorbim despre meciuri strânse (1-2 cu Steaua Roșie Belgrad, 1-3 cu Universitatea Craiova, 0-2 cu Mjallby din Suedia). De altfel, la Belgrad formația din Andorra a fost foarte aproape să detoneze o adevărată bombă, conducând pe Steaua Roșie până în minutul 80.

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Aceste rezultate nu au trecut neobservate, astfel că cei de la FC Botoșani l-au ofertat pe Felipe Ortiz. Interesant, acesta a acceptat să facă pasul din Andorra spre Botoșani, considerând probabil că de aici are șansa să facă saltul la o echipă mai mare mult mai ușor.

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În vârstă de 49 de ani, Felipe Ortiz și-a început junioratul în 1996 la Barcelona. Au urmat experiențe la formații care nu spun multe, cum ar fi Extremadura, Gimnastic, Salamanca, Orihuela, FC Asco sau CE Morell.

Cariera de antrenor și-a început-o la nivel de juniori la Gimnastic, după care a ajuns antrenor secund la Barca B mai mulți ani. Tot secund a fost și la Al-Shabab, după care a făcut pasul spre echipa mare a celor de la Inter Escaldes.