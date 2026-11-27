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Marius Croitoru (46 de ani) a plecat oficial de pe banca celor de la FC Botoșani în urma rezultatelor modeste din ultimele etape. Despărțirea s-a produs pe cale amiabilă, în urmă cu câteva zile. Patronul Valeriu Iftime (66 de ani) a oferit, la FANATIK SUPERLIGA, ultimele detalii despre înlocuitorul lui Croitoru, Felip Ortiz (49 de ani), antrenorul-revelație al Europei. Ce se întâmplă cu venirea acestuia în SuperLiga.

Valeriu Iftime dezvăluie că FC Botoșani a fost în pericol să-l piardă pe Felip Ortiz: „Andorra e în clocot!”

Joi, 26 noiembrie 2026, va rămâne o zi de ținut minte în istoria fotbalului din Andorra. Micuța formație Inter d’Escaldes, învinsă recent acasă de U Craiova (scor 1-3), a produs una dintre cele mai mari surprize ale serii în Europa. În etapa a 4-a din grupa de Conference League, andorrezi au bătut acasă, scor 2-0, puternica echipă daneză FC Copenhaga.

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Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, va pleca imediat de la Inter d’Escaldes după acest meci. Chiar vineri, 27 noiembrie, tehnicianul este așteptat în Superliga, unde va semna cu FC Botoșani. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime a dezvăluit că, după ce Inter d’Escaldes a învins pe Copenhaga, s-a pus problema ca clubul din Andorra să nu-i mai dea drumul tehnicianului să vină în România.

„E adevărat că să pleci de acolo spre Botoșani e o chestiune importantă, un tip de curaj. Doar că omul ăsta știe unde vine, știe ce are de făcut, îi simți căldura și respectul pe care ni-l poartă. El simte și respectul pe care noi i-l putem oferi. A spus că vine. Vă dați seama că ningea azi-noapte la Botoșani. Eu mă gândeam cum e situația, ei băteau cu 2-0 (n.r. pe Copenhaga). Azi a fost o discuție conform căreia clubul nu vrea să-i dea drumul, dar s-au rezolvat toate”, a spus Iftime.

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Patronul echipei moldave admite că, în acest moment, după victoria istorică împotriva lui FC Copenhaga, Andorra e în clocot, fotbalistic vorbind „(n.r. Ați fost în pericol să-l pierdeți pe Ortiz?) Păi, Andorra e în clocot, fotbalistic vorbind. (n.r. Când ați văzut cum s-a terminat meciul cu Copenhaga ați înghețat?) Și la propriu, și la figurat. Era frig la Botoșani și ningea ca într-o poveste rusească. Mă gândeam: mamă, mamă, dacă vede omul ăsta ce este la noi…”, mai explică Iftime în emisiunea de la FANATIK.

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Când vine Felip Ortiz în România

În cursul dimineții zilei de vineri, 27 noiembrie, reprezentanții celor de la cu avocatul clubului din Andorra. Acesta ar fi insistat ca Ortiz să nu mai semneze cu echipa din România. „(n.r. Și ce v-a spus Inter Escaldes azi-dimineață, că nu vrea să-i dea drumul?) A fost o discuție cu avocatul clubului, care a revenit asupra deciziei. Bănuiesc că avea documente de a fi lăsat liber în cazul în care are o ofertă sau ceva de genul la primul apel. Nu știu exact, că toate sunt în regulă acum. Dar a insistat ca el să rămână, pentru că o asemenea performanță e greu să o obții. Și atunci ai nevoie de cel care a fost cumva eroul sau artizanul victoriei să stea la club”.

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În ciuda victoriei uriașe din Conference League, Felip Ortiz, cel despre care Valeriu Iftime a spus că „Produce un fotbal care miroase a Barcelona”, e om de cuvânt și va veni să antreneze pe FC Botoșani. „(n.r. Domnul Ortiz nu doar că e un antrenor excelent, este și un om de onoare) De mare onoare, sincer, de mare onoare. Cred că ne învață multe apropo de zona asta de Occident pe care uneori o blamăm, dar pe care o respect foarte tare, nu doar fotbalistic, ci și economic”. La nici 24 de ore după ce a învins pe FC Copenhaga, Ortiza va ajunge în România. Evenimentul se va petrece vineri, 27 noiembrie, de la ora 19:00, pe Aeroporul Băneasa. „Astăzi, la 7.00 (n.r. 19:00) aterizează pe Băneasa. Vine de la Barcelona”.