FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la noi!”. Câți bani primește Valeriu Iftime

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Cel mai important jucător de la FC Botoșani în sezonul 2025 – 2026 este aproape de a pleca de la echipă. Patronului clubului din nordul Moldovei, Valeriu Iftime, a anunțat, înaintea meciului cu FCSB, că Sebastian Mailat se va despărți de formația antrenată de Marius Croitoru. Există deja ofertă pentru atacant și mai lipsește doar o undă verde de la el.

Pierdere mare pentru FC Botoșani: înaintea meciului cu FCSB, patronul Iftime anunță plecare vedetei și golgheterului echipei

FC Botoșani este pe locul 14 în SuperLiga după 4 etape, cu 3 puncte și fără nicio victorie. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că lipsa de eficiență a jucătorilor în fața porților adverse i-a costat mai multe puncte. În acest context, șeful Botoșaniului a adus în discuție situația lui Sebastian Mailat (28 de ani).

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În acest start de sezon, nu mai este atât de inspirat în careul advers. Ar exista și un motiv. Mailat și-ar dori cu insistență un transfer. Se pare că mutarea se va realiza, chiar în această perioadă. Patronul Botoșaniului dezvăluie că nu se opune vânzării fotbalistului, mai ales că gândul acestuia este la plecare.

„Ne lipsește atenția asta a extraordinarului Mailat, golgheterul Mailat, care ne-a scos de multe ori, dar uitați că acum nu ne mai poate scoate pentru că nu e în cea mai bună formă. (n.r. Poate e supărat că nu l-ați lăsat să plece) Nu, nu, nu. Noi îl lăsăm. Îl lăsăm să plece unde vrea dânsul. E un băiat excepțional copilul. E clar că orice am spune, eu nu pot să-l acuz de nimic pe Mailat, dar el, ca orice om, are gândul ăsta al lui de plecare.

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Dacă noi îi spunem continuu ‘Mailat pleacă, Mailat pleacă’, este ca povestea Costică și Lupu. Atunci nu știe săracul ce să facă el. Și are ceva în subconștient de a demonstra cu plecat sau fără plecat, de a fi cel mai bun, de a marca, de a fi golgheter. Și cred că asta îl marchează foarte tare și îl enervează și de asta își pierde cumva și cumpătul și atenția (…). Dar asta e viața”, spune Iftime.

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Ce oferte are pe masă Mailat. În ce țară va pleca

ar avea în acest moment mai multe oferte pentru Mailat. Ceea ce este cert e faptul că jucătorul este ca și plecat de la FC Botoșani. „Sunt niște oferte… E o piață în care trec mulți și unii întreabă, alții vor, alții întreabă ca să se afle treabă. Din câte știu eu, Mailat va pleca de la noi dacă îi convine oferta pe care o primit-o acum, dacă îi convine lui. (n.r. Și care e ultima ofertă?) Este o ofertă acum. E de două zile și care e discutabilă”.

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Șeful moldovenilor a spus că FC Botoșani are pe masă o ofertă concretă de 400.000 de euro pentru a-l ceda pe Mailat. Nu ar fi prima oară când jucătorul este vândut. Iftime glumește și spune că Sebastian Mailat este „bumerangul său”: „L-am trimis, vine înapoi, l-am trimis, vine înapoi”. Din informațiile FANATIK, oferta venită pe adresa clubului FC Botoșani pentru Sebastian Mailat, de 400.000 de euro, este din Azerbaidjan.