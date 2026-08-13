Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la noi!”. Câți bani primește Valeriu Iftime

Posibilă pierdere mare la FC Botoșani, chiar înaintea meciului cu FCSB. Vedeta echipei din sezonul precedent ar putea pleca în viitorul apropiat de la clubul moldav. Ce sumă de bani primește Valeriu Iftime.
Adrian Baciu
13.08.2026 | 12:29
FC Botosani isi pierde vedeta inaintea meciului cu FCSB Va pleca de la noi Cati bani primeste Valeriu Iftime
breaking news
FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. Unde va ajunge Sebastian Mailat. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cel mai important jucător de la FC Botoșani în sezonul 2025 – 2026 este aproape de a pleca de la echipă. Patronului clubului din nordul Moldovei, Valeriu Iftime, a anunțat, înaintea meciului cu FCSB, că Sebastian Mailat se va despărți de formația antrenată de Marius Croitoru. Există deja ofertă pentru atacant și mai lipsește doar o undă verde de la el.

Pierdere mare pentru FC Botoșani: înaintea meciului cu FCSB, patronul Iftime anunță plecare vedetei și golgheterului echipei

FC Botoșani este pe locul 14 în SuperLiga după 4 etape, cu 3 puncte și fără nicio victorie. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că lipsa de eficiență a jucătorilor în fața porților adverse i-a costat mai multe puncte. În acest context, șeful Botoșaniului a adus în discuție situația lui Sebastian Mailat (28 de ani).

ADVERTISEMENT

În acest start de sezon, omul de gol al lui Marius Croitoru nu mai este atât de inspirat în careul advers. Ar exista și un motiv. Mailat și-ar dori cu insistență un transfer. Se pare că mutarea se va realiza, chiar în această perioadă. Patronul Botoșaniului dezvăluie că nu se opune vânzării fotbalistului, mai ales că gândul acestuia este la plecare.

Ne lipsește atenția asta a extraordinarului Mailat, golgheterul Mailat, care ne-a scos de multe ori, dar uitați că acum nu ne mai poate scoate pentru că nu e în cea mai bună formă. (n.r. Poate e supărat că nu l-ați lăsat să plece) Nu, nu, nu. Noi îl lăsăm. Îl lăsăm să plece unde vrea dânsul. E un băiat excepțional copilul. E clar că orice am spune, eu nu pot să-l acuz de nimic pe Mailat, dar el, ca orice om, are gândul ăsta al lui de plecare.

ADVERTISEMENT
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat...
Digi24.ro
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare

Dacă noi îi spunem continuu ‘Mailat pleacă, Mailat pleacă’, este ca povestea Costică și Lupu. Atunci nu știe săracul ce să facă el. Și are ceva în subconștient de a demonstra cu plecat sau fără plecat, de a fi cel mai bun, de a marca, de a fi golgheter. Și cred că asta îl marchează foarte tare și îl enervează și de asta își pierde cumva și cumpătul și atenția (…). Dar asta e viața”, spune Iftime.

ADVERTISEMENT
L-au declarat mort, apoi ”au observat că mișcă la morgă”. Ce s-a întâmplat...
Digisport.ro
L-au declarat mort, apoi ”au observat că mișcă la morgă”. Ce s-a întâmplat cu bărbatul de 27 de ani

Ce oferte are pe masă Mailat. În ce țară va pleca

Valeriu Iftime (66 de ani) spune că FC Botoșani ar avea în acest moment mai multe oferte pentru Mailat. Ceea ce este cert e faptul că jucătorul este ca și plecat de la FC Botoșani. „Sunt niște oferte… E o piață în care trec mulți și unii întreabă, alții vor, alții întreabă ca să se afle treabă. Din câte știu eu, Mailat va pleca de la noi dacă îi convine oferta pe care o primit-o acum, dacă îi convine lui. (n.r. Și care e ultima ofertă?) Este o ofertă acum. E de două zile și care e discutabilă”.

ADVERTISEMENT

Șeful moldovenilor a spus că FC Botoșani are pe masă o ofertă concretă de 400.000 de euro pentru a-l ceda pe Mailat. Nu ar fi prima oară când jucătorul este vândut. Iftime glumește și spune că Sebastian Mailat este „bumerangul său”: „L-am trimis, vine înapoi, l-am trimis, vine înapoi”. Din informațiile FANATIK, oferta venită pe adresa clubului FC Botoșani pentru Sebastian Mailat, de 400.000 de euro, este din Azerbaidjan.

FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la noi!”. Câți bani primește Valeriu Iftime

Suma uriașă cheltuită, de fapt, de Neluțu Varga pentru deplasarea de la Tromso....
Fanatik
Suma uriașă cheltuită, de fapt, de Neluțu Varga pentru deplasarea de la Tromso. Singurul obiectiv al CFR-ului în Norvegia
Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce a refuzat oferta lui CFR...
Fanatik
Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce a refuzat oferta lui CFR Cluj: „Am principiile mele!”. Ce spune despre variantele Mutu și Kopic
„Rușii sunt obișnuiți cu propaganda!”. Egor Kornev, ironizat în direct după ce a...
Fanatik
„Rușii sunt obișnuiți cu propaganda!”. Egor Kornev, ironizat în direct după ce a fost învins de David Popovici în finala la 100 metri liber
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Cum l-a numit Victor Becali pe Mircea Sandu, la 16 ani de când...
iamsport.ro
Cum l-a numit Victor Becali pe Mircea Sandu, la 16 ani de când a fost acuzat de fostul șef al FRF că a distrus fotbalul românesc: 'Mai luai o căpățână!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!