FC Botoșani, lider istoric în SuperLiga! Care sunt surprizele plăcute și dezamăgirile după turul campionatului

FC Botoșani este fără doar și poate cea mai mare surpriză a acestei prime părți din SuperLiga, fiind lider la golaveraj în fața Rapidului. Situația din campionatul României a fost analizată în amănunt la FANATIK SUPERLIGA.

FC Botoșani, lider surpriză în SuperLiga

Prima parte a sezonului regulat s-a încheiat odată cu meciul Petrolul – FC Botoșani 0-0, iar trupa lui Leo Grozavu a încheiat neașteptat pe primul loc. Moldovenii au șanse foarte mari să prindă play-off-ul, însă gândul lor merge mult mai departe.

”După 15 runde, lider este FC Botoșani. Este un clasament istoric pentru formația moldoveană, care are 32 de puncte, la fel ca Rapid, dar cu golaveraj mai bun. FC Botoșani are cel mai bun atac, cu 28 de goluri, și cea mai bună apărare, cu 11 goluri încasate.

Universitatea Craiova e pe locul 3, cu 29 de puncte. Oltenii au condus mult timp prima parte a sezonului, dar a avut ultimele 5-6 etape care nu au fost așa cum și-au dorit. Apoi, două formații cu 27 de puncte, Dinamo, aflată pe un trend normal după sezonul trecut în care a prins play-off-ul, și FC Argeș, a doua cea mai mare surpriză a acestui tur de campionat.

Locurile de play-off sunt închise de Oțelul Galați, care cu 22 de puncte are un golaveraj superior Farului, care bate pe Csikszereda și se văd anumiți muguri privind această luptă la Top 6”, a spus Cristi Coste, moderatorul .

CFR Cluj, cea mai cruntă dezamăgire a turului de campionat

La capitolul dezamăgiri conduce detașat CFR Cluj, care nu a obținut decât două victorii în 15 etape, dar și FCSB, chiar dacă ”roș-albaștrii” au dat semne de revenire în ultimele meciuri din prima parte a SuperLigii.

”FCSB, locul 8, dar cu o ultimă parte de tur așa cum îi stă bine unei formații care a luat titlul în ultimele două sezoane: 4 victorii în ultimele 5 etape, singurul eșec fiind cel de la Metalogobus. Apoi, UTA, Unirea Slobozia, care a stat și ea sus în clasament în primele 9-10 etape.

Urmează U Cluj, formație care trece prin momente mai dificile în acest sezon, Petrolul, care și ea este pe un trend pozitiv. CFR Cluj, vicecampioana, este pe loc de baraj cu doar două victorii în 15 etape.

Aceasta este una dintre surprizele enorme ale turului de campionat. Și mai mult, cu 28 de goluri încasate, este depășită la acest capitol doar de Csikszereda și Metaloglobus. CFR mai are un record negativ, a luat gol în toate cele 15 etape”, a precizat Cristi Coste.

De unde vine parcursul excelent reușit de FC Botoșani și FC Argeș

Invitat în studioul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, consideră că și FC Argeș se datorează și faptului că antrenorii sunt lăsați să lucreze în liniște.

”Sunt două surprize importante. În primul rând este FC Botoșani, care face istorie. Niciodată în istoria ei, FC Botoșani nu a fost pe o asemenea poziție la finalul turului. În condițiile în care valoarea lotului o poziționează pe locul 11 dintre cele 16. A doua surpriză plăcută este FC Argeș, care este pe 5, dar care ca valoare a lotului este pe 14.

Asta înseamnă că aceste loturi sunt antrenate bine de doi tehnicieni care își arată măiestria. Este vorba de Leo Grozavu la FC Botoșani și de Bogdan Andone la FC Argeș. Și antrenorii, până la proba contrarie, unii dintre ei probează la echipe mici sau medii ale campionatului.

Trebuie apreciată și valoarea cluburilor respective, în sensul în care vedem ce se întâmplă în alte părți unde nu este liniște, unde deciziile sunt neomogene, sunt luate la nervi, sunt aberante de foarte multe ori și acest lucru se reflectă în evoluția echipei.

Ei bine, la Botoșani și la FC Argeș se pare că există o liniște asigurată de conducători: liniște financiară, liniște comportamentală. În interiorul loturilor funcționează un set de reguli interioare care sunt respectate.

În cazul celor două echipe antrenorii sunt cei care decid tot ceea ce trebuie să decidă în zona tehnică, iar administratorii în zona administrativă. Nu cred că poate fi întâmplătoare o astfel de evoluție pe o perioadă deja îndelungată, ci doar un efect al capacității profesionale și al organizării la nivel de club”, a declarat Vochin.

Semnal de alarmă pentru FCSB

Analistul FANATIK SUPERLIGA a pus la dezamăgiri și parcursul campioanei FCSB din turul sezonului regulat al SuperLigii, mai ales prin prima faptului că bucureștenii sunt la o distanță apreciabilă față de formațiile din fruntea clasamentului.

”Alte două surprize neplăcute, alături de CFR Cluj, sunt FC Hermannstadt, care are o valoare de lot superioară poziției pe care se află în acest moment în clasament, și FCSB, în ciuda revirimentului din ultimele etape.

Pentru că FCSB este la distanță mare de valoare de lot. Per total, a fost o jumătate de sezon dezamăgitoare pentru FCSB. Distanțele nu sunt mari față de play-off, dar distanțele sunt suficient de mari deja față de echipele de sus”, a încheiat Andrei Vochin.