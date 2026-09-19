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Iulian Călin, salvat de VAR! Centralul acordase doar „galben” la intrarea horror a lui Răzvan Creț. Video

Răzvan Creț a fost eliminat în minutul 9 al meciului CFR Cluj – FC Botoșani, după o intrare dură asupra lui Braun. Arbitrul Andrei Călin a acordat inițial cartonaș galben!
Alex Bodnariu
19.09.2026 | 17:47
Iulian Calin salvat de VAR Centralul acordase doar galben la intrarea horror a lui Razvan Cret Video
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Cartonaș roșu după doar 9 minute în CFR Cluj – FC Botoșani! Foto: Captură Digi Sport
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Duelul dintre CFR Cluj și FC Botoșani a început cum nu se putea mai rău pentru moldoveni. În minutul 9 al partidei din Gruia, Răzvan Creț, fundașul stânga al trupei lui Marius Croitoru, a văzut cartonașul roșu după o intervenție inconștientă asupra lui Braun.

Cartonaș roșu după doar 9 minute în CFR Cluj – FC Botoșani!

Fundașul celor de la FC Botoșani a intrat cu talpa sus în încercarea de a ajunge primul la balon. Din nefericire pentru Creț, nu a lovit mingea, ci piciorul lui Braun, care a rămas întins pe gazon. Jucătorul CFR-ului se poate declara însă norocos, întrucât a putut continua partida. Vezi aici video.

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Inițial, centralul Iulian Călin i-a acordat doar cartonașul galben lui Creț, și asta după o întârziere de aproximativ 30 de secunde. Arbitrul a fost chemat însă la monitorul VAR pentru a revedea faza. După ce a analizat reluările, acesta a revenit asupra deciziei și a considerat că se impune eliminarea fundașului de la FC Botoșani.

Al doilea meci consecutiv în care fundașul stânga al moldovenilor e eliminat!

FC Botoșani este la al doilea meci consecutiv în care are un jucător eliminat, iar coincidența este că ambele cartonașe roșii au fost încasate de fundași stânga. În etapa precedentă, la remiza cu FC Argeș, scor 1-1, Narcis Ilaș a primit primul cartonaș galben în minutul 41 și a fost eliminat în minutul 68, după al doilea avertisment.

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FC Botoșani traversează un început bun de sezon și pare departe de problemele din ultimii ani, când formația lui Valeriu Iftime s-a luptat pentru evitarea retrogradării. Moldovenii au strâns 11 puncte în primele nouă etape, cu două victorii, cinci remize și doar două înfrângeri.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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