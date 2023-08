FC Botoșani – Oțelul Galați, ora 17:00, în SuperLiga! Duelul echipelor fără victorie

Meciul FC Botoșani – Oțelul Galați are loc sâmbătă, 19 august, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 6-a din Superliga. Molodvenii au ajuns ultimii, cu doar două puncte, fără victorie până acum și patronul Valeriu Iftime e decis să îl înlocuiască pe antrenorul Marius Croitoru cu

Unde se joacă meciul FC Botoșani – Oțelul Galați

Întâlnirea FC Botoșani- Oțelul Galați se dispută sâmbătă, 19 august, de la ora 17:00, pe stadionul Municipal din localitatea moldoveană în etapa 6 din SuperLiga. Echipa locală se află într-un moment extrem de delicat, fără victorie în primele etape, cu un lot destul de modest și cu un joc foarte departe de evoluțiile din anii anteriori.

Prin urmare FC Botoșani are mare nevoie de un reviriment imediat, pentru a nu agrava situația. Și are nevoie mult de suportul fanilor mai mult ca oricând, numărul celor prezențo în tribune în ultima vreme fiind în continuă scădere. Într-adevăr sunt din ce în ce mai puțini spectatori la meciurile de acasă ale Botoșanilor, maxim 2-3000 de spectatori.

Cine transmite partida FC Botoșani – Oțelul Galați

Partida FC Botoșani – Oțelul Galați se joacă sâmbătă, 19 august, de la ora 17:00 pe stadionul Municipal din localitatea moldoveană în etapa 6 din SuperLiga și este televizată în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Botoșani scenarul zilei de sâmbătă, 19 august, nu e unul de bun augur penttru fotbal. Va fi foarte cald, îîn jur de 34 de grade, dar nicidecum o zi cu cer senin și cu dogoarea caracteristică. Dimpotrivă, vor fi ploi repezi și violente în reprize pe parcursul zilei, cu șanse să se întâmple acest lucru inclusiv pe parcuesul partidei. Arbitrul meciului este Szabolcs Kovacs din Carei.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Botoșani – Oțelul Galați

FC Botoșani se va prezenta la acest meci avându-l pe bancă pe fostul fundaș dreapta al echipei locale, Andrei Patache, care, foarte probabil, va fi instalat oficial zilele următoare. Jucătorii absenți sunt aceiași de la începutul sezonului, adică Mailat, Petro, Sadiku, Chică-Roșă. Cel mai mult afectează absența lui Mailat, omul de gol al echipei.

Dorinel Munteanu nu are absențe, dar este un car de nervi la adresa jucătorilor după ce aceștia au scăpat etapa trecută printre degete victoria acasă cu U Cluj, așa cum făcuseră și cu o etapă mai înainte la Sfântu Gheorghe, unde Sepsi a egalat spre finalul întâlnirii. și cere jucătorilot mai multă determinare și atenție până la finalul partidei.

Cote la pariuri la jocul FC Botoșani – Oțelul Galați

E un derby moldovean, cu două echipe care caută disperate prima victorie în acest sezon. Gazdele au doar două puncte, Oțelul a fost egalată etapa trecută acasă, 1-1, de U Cluj, în ultimul minut din penalty și are patru egaluri. Dar cele două de afară sunt la echipe foarte bune. Universitatea Craiova și Sepsi. De aceea surprinde foarte mult alegerea caselor de pariuri de a vedea pe FC Botoșani favorită.

Gazdele, care nu mai nici un antrenor, Marius Croitoru alegând să facă o pauză de un an, au cota 2,00 la victorie în tump ce Oțelul are cotă dublă pentru cele trei puncte. Șansă dublă 1X are cotă 1,25 iar șansă dublă X2 un foarte ofertant 1,80. Gol marcat de gazde are cotă de 1,28 iar reușita Oțelului ajunge la 1,65.