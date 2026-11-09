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FC Botoșani – Oțelul, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Echipele de start!

FANATIK
09.11.2026 | 18:14
FC Botosani Otelul LIVE in SuperLiga etapa 15 Echipele de start
ULTIMA ORĂ
SuperLiga, etapa 15: FC Botoșani - Oțelul live, live. Foto: Colaj FANATIK.
FC Botoșani primește vizita Oțelului în etapa 15 din SuperLiga. Urmărește live, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasamentul și toate fazele importante ale partidei.
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Runda a 15-a din SuperLiga se încheie luni, 9 noiembrie, cu meciul dintre FC Botoșani și Oțelul. FANATIK vă aduce informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Partida care va începe la ora 19:00 este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FC Botoșani – Oțelul, în etapa 15 din SuperLiga României

FC Botoșani vine după un eșec în deplasare cu Universitatea Craiova. Acum, echipa lui Marius Croitoru are un duel în partea Moldovei cu Oțelul, formația care și-a trecut în cont o remiza cu Sepsi runda precedentă. Cele două sunt vecine de clasament, iar victoria este dorită de ambele tabere. Niciuna dintre ele nu a avut până acum un sezon strălucit, iar gândurile de play-off sunt departe.

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Superliga
FC Botoşani
Oțelul

Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după FC Botoșani – Oțelul

Înainte de meciul dintre cele două formați în această etapă, FC Botoșani ocupa poziția a 13-a, cu 14 puncte. Oțelul se afla cu un loc mai jos și cu 12 puncte în dreptul său. Gazdele meciului aveau și un golaveraj mai bun, -1, față de -6, al gălățenilor. O victorie pentru FC Botoșani o poate aduce pe locul 12, în locul lui FC Argeș, în timp ce un succes al Oțelului o aduce la egalitate de puncte cu piteștenii.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Univ. Craiova 15 10 3 2 34-10 33
2 Dinamo 15 10 3 2 32-11 33
3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31
4 Petrolul 15 8 3 4 20-18 27
5 U Cluj 15 8 2 5 26-20 26
6 Farul 15 6 6 3 24-22 24
7 Corvinul 15 6 4 5 17-16 22
8 FCSB 15 6 3 6 20-21 21
9 CFR Cluj 15 5 4 6 20-21 19
10 UTA 15 5 3 7 16-20 18
11 Sepsi OSK 15 4 6 5 11-20 18
12 FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15
13 FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14
14 Oțelul 14 2 6 6 16-22 12
15 FC Voluntari 15 2 2 11 15-33 8
16 Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Botoșani – Oțelul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul dintre FC Botoșani și Oțelul beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe toată durata partidei, pe FANATIK veți găsi informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Puteți urmări date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Pe toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. De regulă, casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Toți
FC Botoşani
Oțelul
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 C. Dur-Bozoancă
5 H. Sylla
28 M. Gomes da Silva
17 A. Ciobanu
44 D. Zator
6 P. Iacob
27 P. Fernandes Ferreira
8 R. de Sousa Gancho de Brito
9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
24 D. Bordun
10 A. Pinto Lopes
88 C. Wagatsuma Ferreira
16 D. Neicu
18 D. Aftene
77 A. Bălănică
15 D. Neicu
7 J. Moreira Fernandes
13 M. Contra
30 M. Frunză
39 T. Lungu
99 G. Anestis
2 B. Bayeye Kifutu
5 B. Răzvan Creţ
3 J. Petro
4 G. Miron
23 E. Diaw
21 L. de Vega Lima
67 E. Papa
41 I. Dumiter
11 Z. Mitrov
7 S. Mailat
27 I. Gurău
37 M. Bordeianu
22 M. Kovtaliuk
9 J. Marković
10 Ș. Bodișteanu
44 R. Sadiku
17 T. Afilipoaie
90 M. Preda
1 D. Dincă
14 G. Șorodoc
30 A. Țigănașu
8 R. Idowu

Desfășurarea meciului FC Botoșani – Oțelul, LIVE comentariul în timp real

Alături de statisticile legate de fiecare jucător, pe FANATIK aveți și comentariul în timp real al partidei dintre FC Botoșani și Oțelul. Într-un format LIVE TEXT, primiți informații despre tot ceea ce se petrece pe Stadionul Municipal Botoșani. Sunt aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații. Toate vor fi prezentate în timp real.

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Echipele de start și schimbări la FC Botoșani – Oțelul

Echipa Botoșaniului poate cunoaște câteva schimbări față de partida cu U Craiova, mai ales după ce patronul Valeriu Iftime l-a desființat pe Jovan Markovic. Dincolo, Oțelul Galați riscă depunctarea din cauza datoriilor, situația echipei fiind una extrem de delicată. Rămâne de văzut ce formule de start vor alege cei doi antrenori în vederea obținerii tuturor celor 3 puncte.

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FC Botoşani 4-3-3
99G. Anestis
2B. Bayeye Kifutu
5B. Răzvan Creţ
3J. Petro
4G. Miron(cpt)
23E. Diaw
21L. de Vega Lima
67E. Papa
41I. Dumiter
11Z. Mitrov
7S. Mailat
Rezerve
30A. Țigănașu
44R. Sadiku
10Ș. Bodișteanu
22M. Kovtaliuk
27I. Gurău
9J. Marković
17T. Afilipoaie
90M. Preda
1D. Dincă
14G. Șorodoc
37M. Bordeianu
8R. Idowu
Antrenor
M. Croitoru
Oțelul 4-3-3
1C. Dur-Bozoancă
5H. Sylla
28M. Gomes da Silva
17A. Ciobanu
44D. Zator
6P. Iacob(cpt)
27P. Fernandes Ferreira
8R. de Sousa Gancho de Brito
9F. dos Reis dos Santos Fernandes
24D. Bordun
10A. Pinto Lopes
Rezerve
7J. Moreira Fernandes
16D. Neicu
77A. Bălănică
39T. Lungu
88C. Wagatsuma Ferreira
30M. Frunză
15D. Neicu
18D. Aftene
13M. Contra
Antrenor
R. Viegas Silva Gomes Duarte

Cele mai tari cote la pariuri la FC Botoșani – Oțelul

FC Botoșani joacă pe teren propriu și este văzută „favorită”. Cota gazdelor pentru un succes este de 2,15, în timp ce oaspeții au o cotă de 3,40 la victorie. Remiza a primit cota de 3,55. Cei care vor să mizeze pe reușite pot opta pentru varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1,67.

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