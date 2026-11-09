FC Botoșani – Oțelul, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Echipele de start!

Runda a 15-a din SuperLiga se încheie luni, 9 noiembrie, cu meciul dintre FC Botoșani și Oțelul. FANATIK vă aduce informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Partida care va începe la ora 19:00 este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
FC Botoșani vine după un eșec în deplasare cu Universitatea Craiova. Acum, echipa lui Marius Croitoru are un duel în partea Moldovei cu Oțelul, formația care și-a trecut în cont o remiza cu Sepsi runda precedentă. Cele două sunt vecine de clasament, iar victoria este dorită de ambele tabere. Niciuna dintre ele nu a avut până acum un sezon strălucit, iar gândurile de play-off sunt departe.
Înainte de meciul dintre cele două formați în această etapă, FC Botoșani ocupa poziția a 13-a, cu 14 puncte. Oțelul se afla cu un loc mai jos și cu 12 puncte în dreptul său. Gazdele meciului aveau și un golaveraj mai bun, -1, față de -6, al gălățenilor. O victorie pentru FC Botoșani o poate aduce pe locul 12, în locul lui FC Argeș, în timp ce un succes al Oțelului o aduce la egalitate de puncte cu piteștenii.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Univ. Craiova
|15
|10
|3
|2
|34-10
|33
|2▼
|Dinamo
|15
|10
|3
|2
|32-11
|33
|3
|Rapid
|15
|9
|4
|2
|24-14
|31
|4▲
|Petrolul
|15
|8
|3
|4
|20-18
|27
|5▼
|U Cluj
|15
|8
|2
|5
|26-20
|26
|6
|Farul
|15
|6
|6
|3
|24-22
|24
|7▲
|Corvinul
|15
|6
|4
|5
|17-16
|22
|8▼
|FCSB
|15
|6
|3
|6
|20-21
|21
|9
|CFR Cluj
|15
|5
|4
|6
|20-21
|19
|10
|UTA
|15
|5
|3
|7
|16-20
|18
|11
|Sepsi OSK
|15
|4
|6
|5
|11-20
|18
|12▲
|FC Argeș
|15
|4
|3
|8
|10-17
|15
|13▼
|FC Botoşani
|14
|3
|5
|6
|18-19
|14
|14▼
|Oțelul
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|15
|FC Voluntari
|15
|2
|2
|11
|15-33
|8
|16
|Csikszereda
|15
|1
|3
|11
|9-28
|6
Meciul dintre FC Botoșani și Oțelul beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe toată durata partidei, pe FANATIK veți găsi informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Puteți urmări date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Pe toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. De regulă, casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|1 C. Dur-Bozoancă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 H. Sylla
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|28 M. Gomes da Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 A. Ciobanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 D. Zator
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 P. Iacob
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 P. Fernandes Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 R. de Sousa Gancho de Brito
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 D. Bordun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 A. Pinto Lopes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|88 C. Wagatsuma Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 D. Neicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 D. Aftene
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Bălănică
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 D. Neicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 J. Moreira Fernandes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 M. Contra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 M. Frunză
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|39 T. Lungu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 G. Anestis
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 B. Bayeye Kifutu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 B. Răzvan Creţ
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 J. Petro
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 G. Miron
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 E. Diaw
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 L. de Vega Lima
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|67 E. Papa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|41 I. Dumiter
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 Z. Mitrov
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 S. Mailat
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 I. Gurău
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|37 M. Bordeianu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 M. Kovtaliuk
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 J. Marković
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 Ș. Bodișteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 R. Sadiku
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 T. Afilipoaie
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 M. Preda
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1 D. Dincă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 G. Șorodoc
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 A. Țigănașu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 R. Idowu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Alături de statisticile legate de fiecare jucător, pe FANATIK aveți și comentariul în timp real al partidei dintre FC Botoșani și Oțelul. Într-un format LIVE TEXT, primiți informații despre tot ceea ce se petrece pe Stadionul Municipal Botoșani. Sunt aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații. Toate vor fi prezentate în timp real.
Nu există comentarii disponibile.
Echipa Botoșaniului poate cunoaște câteva schimbări față de partida cu U Craiova, mai ales după ce patronul Valeriu Iftime l-a desființat pe Jovan Markovic. Dincolo, Oțelul Galați riscă depunctarea din cauza datoriilor, situația echipei fiind una extrem de delicată. Rămâne de văzut ce formule de start vor alege cei doi antrenori în vederea obținerii tuturor celor 3 puncte.
FC Botoșani joacă pe teren propriu și este văzută „favorită”. Cota gazdelor pentru un succes este de 2,15, în timp ce oaspeții au o cotă de 3,40 la victorie. Remiza a primit cota de 3,55. Cei care vor să mizeze pe reușite pot opta pentru varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1,67.