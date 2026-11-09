FC Botoșani – Oțelul, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Echipele de start!

ADVERTISEMENT

Runda a 15-a din SuperLiga se încheie luni, 9 noiembrie, cu meciul dintre FC Botoșani și Oțelul. FANATIK vă aduce informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Partida care va începe la ora 19:00 este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FC Botoșani – Oțelul, în etapa 15 din SuperLiga României

FC Botoșani vine după un . Acum, echipa lui Marius Croitoru are un duel în partea Moldovei cu Oțelul, formația care și-a trecut în cont runda precedentă. Cele două sunt vecine de clasament, iar victoria este dorită de ambele tabere. Niciuna dintre ele nu a avut până acum un sezon strălucit, iar gândurile de play-off sunt departe.

ADVERTISEMENT

Superliga FC Botoşani 2026-11-09T18:00:00Z Oțelul

Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după FC Botoșani – Oțelul

Înainte de meciul dintre cele două formați în această etapă, FC Botoșani ocupa poziția a 13-a, cu 14 puncte. Oțelul se afla cu un loc mai jos și cu 12 puncte în dreptul său. Gazdele meciului aveau și un golaveraj mai bun, -1, față de -6, al gălățenilor. O victorie pentru FC Botoșani o poate aduce pe locul 12, în locul lui FC Argeș, în timp ce un succes al Oțelului o aduce la egalitate de puncte cu piteștenii.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Univ. Craiova 15 10 3 2 34-10 33 2 ▼ Dinamo 15 10 3 2 32-11 33 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 ▲ Petrolul 15 8 3 4 20-18 27 5 ▼ U Cluj 15 8 2 5 26-20 26 6 Farul 15 6 6 3 24-22 24 7 ▲ Corvinul 15 6 4 5 17-16 22 8 ▼ FCSB 15 6 3 6 20-21 21 9 CFR Cluj 15 5 4 6 20-21 19 10 UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 Sepsi OSK 15 4 6 5 11-20 18 12 ▲ FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 13 ▼ FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14 14 ▼ Oțelul 14 2 6 6 16-22 12 15 FC Voluntari 15 2 2 11 15-33 8 16 Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Botoșani – Oțelul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul dintre FC Botoșani și Oțelul beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe toată durata partidei, pe FANATIK veți găsi informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Puteți urmări date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Pe toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. De regulă, casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

ADVERTISEMENT

Toți FC Botoşani Oțelul Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 C. Dur-Bozoancă – – – – – – – – – – – 5 H. Sylla – – – – – – – – – – – 28 M. Gomes da Silva – – – – – – – – – – – 17 A. Ciobanu – – – – – – – – – – – 44 D. Zator – – – – – – – – – – – 6 P. Iacob – – – – – – – – – – – 27 P. Fernandes Ferreira – – – – – – – – – – – 8 R. de Sousa Gancho de Brito – – – – – – – – – – – 9 F. dos Reis dos Santos Fernandes – – – – – – – – – – – 24 D. Bordun – – – – – – – – – – – 10 A. Pinto Lopes – – – – – – – – – – – 88 C. Wagatsuma Ferreira – – – – – – – – – – – 16 D. Neicu – – – – – – – – – – – 18 D. Aftene – – – – – – – – – – – 77 A. Bălănică – – – – – – – – – – – 15 D. Neicu – – – – – – – – – – – 7 J. Moreira Fernandes – – – – – – – – – – – 13 M. Contra – – – – – – – – – – – 30 M. Frunză – – – – – – – – – – – 39 T. Lungu – – – – – – – – – – – 99 G. Anestis – – – – – – – – – – – 2 B. Bayeye Kifutu – – – – – – – – – – – 5 B. Răzvan Creţ – – – – – – – – – – – 3 J. Petro – – – – – – – – – – – 4 G. Miron – – – – – – – – – – – 23 E. Diaw – – – – – – – – – – – 21 L. de Vega Lima – – – – – – – – – – – 67 E. Papa – – – – – – – – – – – 41 I. Dumiter – – – – – – – – – – – 11 Z. Mitrov – – – – – – – – – – – 7 S. Mailat – – – – – – – – – – – 27 I. Gurău – – – – – – – – – – – 37 M. Bordeianu – – – – – – – – – – – 22 M. Kovtaliuk – – – – – – – – – – – 9 J. Marković – – – – – – – – – – – 10 Ș. Bodișteanu – – – – – – – – – – – 44 R. Sadiku – – – – – – – – – – – 17 T. Afilipoaie – – – – – – – – – – – 90 M. Preda – – – – – – – – – – – 1 D. Dincă – – – – – – – – – – – 14 G. Șorodoc – – – – – – – – – – – 30 A. Țigănașu – – – – – – – – – – – 8 R. Idowu – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului FC Botoșani – Oțelul, LIVE comentariul în timp real

Alături de statisticile legate de fiecare jucător, pe FANATIK aveți și comentariul în timp real al partidei dintre FC Botoșani și Oțelul. Într-un format LIVE TEXT, primiți informații despre tot ceea ce se petrece pe Stadionul Municipal Botoșani. Sunt aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații. Toate vor fi prezentate în timp real.

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la FC Botoșani – Oțelul

Echipa Botoșaniului poate cunoaște câteva schimbări față de partida cu U Craiova, mai ales după ce patronul . Dincolo, , situația echipei fiind una extrem de delicată. Rămâne de văzut ce formule de start vor alege cei doi antrenori în vederea obținerii tuturor celor 3 puncte.

ADVERTISEMENT

FC Botoşani 4-3-3 99 G. Anestis 2 B. Bayeye Kifutu 5 B. Răzvan Creţ 3 J. Petro 4 G. Miron(cpt) 23 E. Diaw 21 L. de Vega Lima 67 E. Papa 41 I. Dumiter 11 Z. Mitrov 7 S. Mailat Rezerve 30 A. Țigănașu 44 R. Sadiku 10 Ș. Bodișteanu 22 M. Kovtaliuk 27 I. Gurău 9 J. Marković 17 T. Afilipoaie 90 M. Preda 1 D. Dincă 14 G. Șorodoc 37 M. Bordeianu 8 R. Idowu Antrenor M. Croitoru Oțelul 4-3-3 1 C. Dur-Bozoancă 5 H. Sylla 28 M. Gomes da Silva 17 A. Ciobanu 44 D. Zator 6 P. Iacob(cpt) 27 P. Fernandes Ferreira 8 R. de Sousa Gancho de Brito 9 F. dos Reis dos Santos Fernandes 24 D. Bordun 10 A. Pinto Lopes Rezerve 7 J. Moreira Fernandes 16 D. Neicu 77 A. Bălănică 39 T. Lungu 88 C. Wagatsuma Ferreira 30 M. Frunză 15 D. Neicu 18 D. Aftene 13 M. Contra Antrenor R. Viegas Silva Gomes Duarte

Cele mai tari cote la pariuri la FC Botoșani – Oțelul

FC Botoșani joacă pe teren propriu și este văzută „favorită”. Cota gazdelor pentru un succes este de 2,15, în timp ce oaspeții au o cotă de 3,40 la victorie. Remiza a primit cota de 3,55. Cei care vor să mizeze pe reușite pot opta pentru varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1,67.