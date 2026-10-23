FC Botoșani – Petrolul, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Runda se deschide în nordul Moldovei. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real

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FC Botoșani – Petrolul este prima întâlnire a etapei cu numărul 13 din SuperLiga și se va juca vineri, 23 octombrie, de la ora 18:00. Partida se anunță una extrem de interesantă, ambele formații venind după ce au făcut pași greșiți. Informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real găsiți pe FANATIK.

FC Botoșani – Petrolul, LIVE în etapa 13 din SuperLiga României

, FC Botoșani caută victoria în fața propriilor suporteri. Ar fi un succes care ar duce formația pregătită de Marius Croitoru mai aproape de locurile de play-off, dar și mai important că ar fi obținut în fața unei echipe care se află între primele șase. După un start lansat, Petrolul a mai pierdut din turație și . Chiar și așa, trupa lui Ricardo Sousa este un adversar incomod și a dovedit că poate obține puncte pe orice teren.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 13 FC Botoşani 2026-10-23T15:00:00Z Petrolul

Clasament SuperLiga înainte de FC Botoșani – Petrolul

Înainte de meciul de vineri, ”lupii galbeni” încă stau bine în clasamentul SuperLigii, fiind pe locul 4, cu 20 de puncte adunate. De cealaltă parte, moldovenii au căzut pe poziția a 11-a, cu 14 puncte și se află între zona de play-off și cea a retrogradării.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29 2 Rapid 12 8 3 1 20-9 27 3 Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26 4 Petrolul 12 6 2 4 15-16 20 5 U Cluj 12 6 1 5 22-20 19 6 ▲ FCSB 12 5 3 4 16-18 18 7 ▼ Farul 12 4 5 3 17-17 17 8 ▼ Corvinul 12 4 4 4 14-13 16 9 ▼ CFR Cluj 12 5 1 6 17-18 16 10 ▲ UTA 12 4 3 5 15-17 15 11 ▼ FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14 12 ▼ Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14 13 FC Argeș 12 3 3 6 8-13 12 14 Oțelul 12 2 5 5 12-17 11 15 FC Voluntari 12 2 2 8 12-27 8 16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Botoșani – Petrolul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, ofsaid-uri

Partida de la Botoșani are parte de statistici OPTA. După startul meciului, mai jos vor apărea, în timp real, informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Pentru pariori, aceste date sunt foarte importante, pentru că în ofertele caselor de pariuri sunt multe pronosticuri pe șuturi, cornere, faulturi, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FC Botoșani – Petrolul, LIVE VIDEO. Comentariul în timp real

FANATIK vă pune la dispoziție și un comentariu LIVE TEXT al confruntării dintre FC Botoșani și Petrolul. În ”caseta” de mai jos sunt toate fazele importante ale jocului, de la ocazii de gol, reușite, cartonașe, până la intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe. Toate vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa a 13-a din SuperLiga.

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Echipele de start și schimbări la FC Botoșani – Petrolul

Va fi extrem de interesant de văzut reacțiile tehnico-tactice ale celor doi antrenori, Marius Croitoru și Ricardo Sousa, după rezultatele din ultima rundă. Echipele de start din partida FC Botoșani – Petrolul le vom vedea în această secțiune a materialului. Tot aici putem arunca o privire asupra așezării în teren a celor două echipe.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FC Botoșani – Petrolul

Casele de pariuri anticipează un duel destul de echilibrat, dar în care gazdele pornesc, totuși, cu prima șansă. FC Botoșani are la victorie o cotă de 2.00, ploieștenii au 3.70, în timp ce pentru egal este 3.65. Un pariu cu șanse la acest meci poate fi ”interval goluri 2-3”, la o cotă de 2.05.