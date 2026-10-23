FC Botoșani – Petrolul, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Runda se deschide în nordul Moldovei. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real

FC Botoșani – Petrolul este prima întâlnire a etapei cu numărul 13 din SuperLiga și se va juca vineri, 23 octombrie, de la ora 18:00. Partida se anunță una extrem de interesantă, ambele formații venind după ce au făcut pași greșiți. Informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real găsiți pe FANATIK.
Învinsă greu din două penalty-uri de Dinamo în runda precedentă, FC Botoșani caută victoria în fața propriilor suporteri. Ar fi un succes care ar duce formația pregătită de Marius Croitoru mai aproape de locurile de play-off, dar și mai important că ar fi obținut în fața unei echipe care se află între primele șase. După un start lansat, Petrolul a mai pierdut din turație și a luat un singur punct din ultimele două jocuri. Chiar și așa, trupa lui Ricardo Sousa este un adversar incomod și a dovedit că poate obține puncte pe orice teren.
Înainte de meciul de vineri, ”lupii galbeni” încă stau bine în clasamentul SuperLigii, fiind pe locul 4, cu 20 de puncte adunate. De cealaltă parte, moldovenii au căzut pe poziția a 11-a, cu 14 puncte și se află între zona de play-off și cea a retrogradării.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|12
|9
|2
|1
|27-7
|29
|2
|Rapid
|12
|8
|3
|1
|20-9
|27
|3
|Univ. Craiova
|12
|8
|2
|2
|27-9
|26
|4
|Petrolul
|12
|6
|2
|4
|15-16
|20
|5
|U Cluj
|12
|6
|1
|5
|22-20
|19
|6▲
|FCSB
|12
|5
|3
|4
|16-18
|18
|7▼
|Farul
|12
|4
|5
|3
|17-17
|17
|8▼
|Corvinul
|12
|4
|4
|4
|14-13
|16
|9▼
|CFR Cluj
|12
|5
|1
|6
|17-18
|16
|10▲
|UTA
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|11▼
|FC Botoşani
|12
|3
|5
|4
|16-14
|14
|12▼
|Sepsi OSK
|12
|3
|5
|4
|8-13
|14
|13
|FC Argeș
|12
|3
|3
|6
|8-13
|12
|14
|Oțelul
|12
|2
|5
|5
|12-17
|11
|15
|FC Voluntari
|12
|2
|2
|8
|12-27
|8
|16
|Csikszereda
|12
|0
|2
|10
|7-25
|2
Partida de la Botoșani are parte de statistici OPTA. După startul meciului, mai jos vor apărea, în timp real, informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Pentru pariori, aceste date sunt foarte importante, pentru că în ofertele caselor de pariuri sunt multe pronosticuri pe șuturi, cornere, faulturi, cartonașe etc.
Statisticile nu sunt disponibile.
FANATIK vă pune la dispoziție și un comentariu LIVE TEXT al confruntării dintre FC Botoșani și Petrolul. În ”caseta” de mai jos sunt toate fazele importante ale jocului, de la ocazii de gol, reușite, cartonașe, până la intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe. Toate vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa a 13-a din SuperLiga.
Nu există comentarii disponibile.
Va fi extrem de interesant de văzut reacțiile tehnico-tactice ale celor doi antrenori, Marius Croitoru și Ricardo Sousa, după rezultatele din ultima rundă. Echipele de start din partida FC Botoșani – Petrolul le vom vedea în această secțiune a materialului. Tot aici putem arunca o privire asupra așezării în teren a celor două echipe.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Casele de pariuri anticipează un duel destul de echilibrat, dar în care gazdele pornesc, totuși, cu prima șansă. FC Botoșani are la victorie o cotă de 2.00, ploieștenii au 3.70, în timp ce pentru egal este 3.65. Un pariu cu șanse la acest meci poate fi ”interval goluri 2-3”, la o cotă de 2.05.