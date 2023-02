FC Botoșani – Petrolul, LIVE stream, ora 17:00, în etapa 24 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul FC Botoșani – Petrolul are loc luni, 6 februarie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei 24 din SuperLiga,. Începutul anului 2023 a surprins cele două echipe cu evoluții diametral opuse celor până la finalul lui 2022, adică moldovenii au legat în timp ce prahovenii au capotat pe linie: 0-1 la Mioveni și

Unde se joacă meciul FC Botoșani – Petrolul

Confruntarea FC Botoșani – Petrolul se desfășoară luni, 6 februarie, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din localtiatea moldavă, o arenă care curând va fi demolată, pentru a lăsa loc unui stadion nou, moderrn, după toate regulile FIFA și UEFA. Proiectul a fost aprobat, mai rămâne doar să înceapă efectuarea studiilor legate de amplasamentului noului stadion.

ADVERTISEMENT

Până când publicul din Botoșani va beneficia de un asemenea stadion mai este însă destul timp și fanii locali trebuie să se mulțumească în continuare cu vechea arenă. Urmează meciul cu Petrolul, o formație cu probleme financiare destul de mari.

Cine transmite la TV partida FC Botoșani – Petrolul

Partida FC Botoșani – Petrolul se joacă luni, 6 februarie, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din localitate, în etapa 24 din SuperLiga și o veți putea viziona în trasmisiune directă pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți urmări și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Problema extrem de serioasă pentru jucători dar și pentru cei care și-ar dori să ia drumul stadionului o va reprezenta vremea. Pe care meteorologii o anunță a fi deosebit de rece, maxima de la ora 15:00 fiind de minus trei grade Celsius, ceea ce înseamnă că două ore mai târziu mai poate scădea cu un grad două iar suprfața de joc va fi alunecoasă, mai ales dacă a nins, ceea ce este mai mult decât probabil.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FC Botoșani – Petrolul

Ambii antrenori au ceva probleme de lot înaintea acestui meci, mai precis doi dintre titulari de fiecare parte fiind indisponibili. Flavius Stoican îi are suspendați pe fundașul stânga Țigănașu precum și pe mijlocașul bulgar Ivanov. Patache îi va lua locul lui Țigănașu iar la mijloc, la închidere va juca Florescu, revenit după experiența nefastă la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Petrolul, la care problemele financiare nu au suferit nici cea mai mică ameliorare, nu se poate baza pe unul dintre stâlpii apărării, fundașul central Huja, accidentat și nici pe mijlocașul brazilian Jair, care este suspendat. Deocamdată prahovenii stau liniștiți, dar dacă vor continua să piardă și vor pleca jucători din motive financiare în play-out, unde punctele se înjumătățesc, va fi tot mai greu.

Cote la pariuri la jocul FC Botoșani – Petrolul

FC Botoșani a intrat cu dreptul în noul an, cu două victorii iar prahovenii complet cu stângul, adică două eșecuri și o situație extrem de incertă privind viitorul. În aceste condiții cota acordată de casele de pariuri la victoria moldovenilor, văzuți favoriți, este practic un cadou, un imens 2,35 față de 3,50 în contul lupilor galbeni. Șansă dublă 1X are cotă 1,40 iar șansă dublă X2 are cotă 1,65. Gol marcat de Botoșani are cotă 1,40 iar golul Petrolului cotă de 1,60.

ADVERTISEMENT

Bilanțul meciurilor directe jucate la Botoșani arată într-adevăr un mare echilibru, pentru că avem patru succese locale, un meci egal și de trei ori a învins formația prahoveană. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 2015, pe vremea când la Ploiești obiectivele erau cupele europene și la echipă a ajuns să joace o perioadă și Adi Mutu.