FC Botoșani, probleme cu Poliția la plecarea în cantonament. Cu ce a fost prins în bagaj noul atacant al moldovenilor

Maecky Ngombo este belgian, are 26 de ani și a fost transferat liber de contract de FC Botoșani în această vară. La plecarea în primul stagiu de pregătire al moldovenilor, atacantul a intrat în atenția Poliției.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au găsit în bagajul de mână al lui Maecky un „grinder metalic cu urme de substanță vegetală verde”, conform declarației oferite de Florin Bădilă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, conform .

Maecky Ngombo, noul atacant al lui FC Botoșani, suspectat că folosește substanțe interzise

Evenimentul ar fi avut loc la finalul lunii iunie, atunci când echipa lui Marius Croitoru a plecat cu avionul spre cantonamentul din Austria, iar autoritățile au confirmat existența unui astfel de caz.

ADVERTISEMENT

La controlul cu raze X, care a avut loc în aeroportul din Suceva, s-ar fi găsit urme de substanțe interzise în bagajele lui Maecky Ngombo, fotbalist prezentat la FC Botoșani pe 24 iunie.

ADVERTISEMENT

„In data 29-06 -2021, in postul de politie de frontiera Suceava, la iesirea din tara, in cursa spre directia Memmingen (Germania), in bagajul de mana al unui cetatean belgian a fost descoperit un grinder metalic in interiorul caruia erau urme de substanta vegetala tocata de culoare verde.

Persoana si-a continuat calatoria. Cazul a fost preluat de organele de politie competenta”, a spus Fabian Badila, purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Conducerea moldovenilor are încredere deplină în jucător

FC Botoșani nu își face griji în privința evenimentului în care e implicat Ngombo. Cătălin Anton, președintele moldovenilor, bagă mâna în foc pentru atacantul belgian, cel puțin până la proba contrarie,

„Haideți să fim serioși. De la o substanță verde până la droguri este mult. Poliția de Frontieră a făcut o constatare, dar nu s-a pronunțat cuvântul droguri. Am vorbit cu el și cu agentul jucătorului. Este vorba despre ceva plante naturale, muguri, nicidecum despre droguri.

ADVERTISEMENT

Oricum vom face un test antidrog când ne întoarcem în țară. Dacă se va demonstra că este așa, îi putem desface contractul, conform ROAF. Până atunci nu putem incrimina un jucător și mergem pe buna lui credință.

Cine spune că este vorba despre droguri, când nu e nimic concret, este în eroare”, a spus Cătălin Anton, președintele lui FC Botoșani, pentru .

ADVERTISEMENT

Înainte să ajungă la Botoșani, belgianul a mai evoluat pentru Roda JC, , MK Dons, Ascoli, Go Ahead Eagles și CR Belouizdad. Cel mai bun randament l-a dat în Olanda, la Roda, pentru care a marcat șase goluri în 32 de partide.

Dacă de la mijloc în sus s-a întărit cu Ngombo, Petkovski și Remacle, echipa lui Croitoru e pe cale să rămână descoperită în defensivă, acolo de unde a .