FC Botoșani – Rapid a avut cea mai nebună fază! Două roșii, penalty apărat și repetat, toate în minutul 90

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A fost o nebunie totală în minutul 90 al meciului de la Botoșani, când, la scorul de 1-0 pentru Rapid, gazdele au primit penalty. Arbitrul Marian Barbu a avut nevoie de intervenția VAR, iar ce a urmat a fost de-a dreptul incredibil.

Final de infarct la FC Botoșani – Rapid! Două roșii și un penalty apărat, dar repetat, în același minut

Rapid avea în mână meciul de la Botoșani. În minutul 90, alb-vișiniii conduceau cu 1-0, dar au scăpat două puncte printre degete. . Inițial, nu a văzut faultul lui Alexandru Pașcanu asupra lui Andrei Dumiter.

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Decizia i-a scos din sărite pe moldoveni, care au început să protesteze vehement. Barbu nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonașul galben lui Miron și pe cel roșu lui Marius Croitoru. În cele din urmă, „centralul” a fost chemat la VAR și și-a îndreptat eroarea. Reluările TV au demonstrat că Pașcanu l-a tras de tricou pe Dumiter.

Pentru că fundașul Rapidului se afla în poziție de ultim apărător, Marian Barbu nu doar că a dictat penalty pentru Botoșani, dar l-a și eliminat pe Pașcanu. Cel care și-a asumat responsabilitatea executării loviturii de la 11 metri a fost Sebastian Mailat. „Șeptarul” moldovenilor a tras în stânga lui Aioani, care a ghicit colțul și a respins în față. Mingea a ajuns la Grameni, care a trimis-o în corner din fața lui Hervin Ongenda.

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Chiar și așa, Rapid nu a putut evita golul. Arbitrii din camera VAR, Florin Andrei și Andrei Chivulete, au verificat momentul în care s-a executat penalty-ul și au descoperit că jucătorii celor două echipe se aflau în suprafața de pedeapsă înainte ca Mailat să lovească mingea. Printre aceștia se afla și Grameni, care a intervenit după parada lui Aioani. Astfel, Barbu s-a văzut nevoit să repete penalty-ul. Chiar dacă ratase mai devreme, Sebastian Mailat și-a păstrat calmul și l-a executat cu sânge rece pe Aioani. Mingea s-a dus în vinclu, iar FC Botoșani – Rapid s-a terminat 1-1. – vezi

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Rapid a ratat șansa să egaleze liderul SuperLigii

Rapid a ratat la mustață victoria, dar și șansa de a urca pe locul 1 în SuperLiga, acolo unde, după primele două etape, se află doar FCSB. Echipa lui Marius Baciu e singura cu maximum de puncte și singura care a câștigat în deplasare în acest sezon. După 1-1 la Botoșani, giuleștenii împart locul 2 cu Oțelul Galați, care are tot patru puncte.