FC Botoșani – Rapid live ora 21:00 în etapa 1 din grupele Cupei României Betano. Echipele de start

Meciul FC Botoșani – Rapid are loc joi, 28 septembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei 1 din grupa B a Cupei României Betano. Sunt stări de spirit opuse în cele două tabere înaintea acestei partide. Moldovenii au ratat în ultimele secunde prima victorie din acest sezon, fiind egalați de o UTA aflată în zece oameni. Giuleștenii au făcut o a doua repriză fantastică .

Unde se joacă meciul FC Botoșani – Rapid din Cupa României betano

Întâlnirea FC Botoșani – Rapid se dispută joi, 28 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul Municipal din localitatea moldoveană, în etapa 1 din grupa B a Cupei României. Cele două echipe fac parte dintr-o grupă alături de CSA Steaua, U Cluj, CFR Cluj și CSM Alexandria. Rapid se află într-un an cu totul special, aniversând centenarul clubului și un obiectiv foarte important este câștigarea Cupei României.

Din acest motiv este foarte posibil ca antrenorul Cristiano Bergodi să nu lase mulți titulari la odihnă pentru meciul de campionat cu FC Hermannstadt dar foarte probabil la fel va proceda și Dan Alexa la Botoșani, echipa sa rămânând singura fără victorie în SuperLiga după zece etape. E mult mai probabil ca FC Botoșani să fie echipa care va folosi mai multe rezerve decât bucureștenii.

Cine transmite la TV partida FC Botoșani – Rapid

Partida FC Botoșani – Rapid se joacă joi, 28 septembrie, de la ora 21:00 pe stadionul Municipal din localitatea moldoveană în etapa 1 a grupei C a Cupei României Betano și va putea fi vizionată pe micile ecrane pe canalele TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Joi, 28 septembrie, la Botoșani va fi o vreme frumoasă pe tot parcursul zilei. Va fi soare din plin până la apus, dar cerul va rămâne senin și pe departe, primele posibile ploi fiind prognozate abia vineri, 29 septembrie, dar în proporție de 50-60 la sută. Temperatura zilei va ajunge la amiază la 27 de grade, dar va scădea până la 21-22 grade la ora partidei.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Botoșani – Rapid

Ambele tabere vor suferi schimbări masive în privința formulelor de start la această partidă de Cupă, atât Dan Alexa cât și Cristiano Bergodi urmând a lăsa la odihnă mai mulți jucători de bază pentru următoarele confruntări din SuperLiga. În acest fel este foarte posibil ca rezervele care vor fi trimise pe teren de la început sau pe parcurs să aibă un cuvânt important de spus.

La Rapid, Iulian Cristea va juca în centrul apărării, Onea apare pe stânga, vârful ar putea fi tânărul Stan, iar Cîrjan și Papeau apar și ei în primul „11”. Se pare că există și patru jucători care nu vor fi lăsați la repaus: portarul Moldovan, fundașul central Iacob, fundașul lateral Braun, care ar trece pe stânga

Cote la pariuri la jocul FC Botoșani – Rapid

Pentru casele de pariuri prima șansă la victorie în acest meci aparține oaspeților la cota de 2,35. Moldovenii au cotă de 3,20 pentru a da peste cap planurile la Cupă ale giuleștenilor. Șansă dublă X2 are cotă 1,35 iar șansă dublă 1X are cotă 1,75. Gol marcat de rapid ajunge la 1,30 iar golul gazdelor are valoare de 1,65. Total goluri over 1,5 are cotă de 1,40.

Rapid s-a impus dramatic în finalul partidei din sezonul trecut de la Botoșani, unde se părea ca se va termina la egalitate, după ce Camara a egalat în minutul 90 dar la faza următoare fundașul Dragoș Grigore a înscris golul victoriei cu una dintre execuțiile campionatului, o senzațională foarfecă. Rapid mare două succese la Botoșani iar gazdele au câștigat, ce e drept cu 3-0, în 2013.