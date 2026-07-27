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FC Botoșani – Rapid, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Daniel Pancu surprinde: Alex Dobre e rezervă!

FC Botoșani - Rapid, SuperLiga, etapa 2. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
27.07.2026 | 20:02
FC Botosani Rapid LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 2 Daniel Pancu surprinde Alex Dobre e rezerva
SPECIAL FANATIK
FC Botoșani - Rapid, LIVE VIDEO în etapa 2 de SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sportpictures.
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Ultimul meci din etapa 2 de SuperLiga este FC Botoșani – Rapid, programat luni, 27 iulie. Moldovenii speră la prima victorie din acest campionat, în timp ce giuleștenii vor să continue cu punctaj maxim. La ultimul meci direct de la Botoșani s-a terminat indecis, 0-0.

FC Botoșani – Rapid în etapa 2 de SuperLiga

Nu ratezi nimic din FC Botoșani – Rapid, dacă rămâi pe FANATIK. Aici găsești toate informațiile dinaintea, din timpul și de la finalul jocului. Plus statistici OPTA care se actualizează în timp real, comentariul detaliat al jocului și o „foaie de joc” dinamică, cu modificările antrenorilor în momentul în care au loc.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 2
FC Botoşani
Rapid
Arbitri
Arbitru centru: M. Barbu Arbitru asistent 1: A. Corb Arbitru asistent 2: M. Badea Al patrulea oficial: C. Moldoveanu VAR: F. Andrei Asistent VAR: A. Chivulete

Clasamentul SuperLigii

Clasamentul este și el actualizat cu fiecare meci din SuperLiga. În plus, poți vedea cum a evoluat fiecare de echipă de la o etapă la cealaltă, cine a urcat în clasament, cine a coborât spre zona roșie.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 FCSB 2 2 0 0 4-0 6
2 Oțelul 2 1 1 0 4-3 4
3 Dinamo 2 1 0 1 5-2 3
4 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3
5 Farul 2 1 0 1 3-2 3
6 Rapid 1 1 0 0 1-0 3
7 Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3
8 U Cluj 2 1 0 1 2-2 3
9 Petrolul 2 1 0 1 1-1 3
10 Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3
11 FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3
12 FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1
13 FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1
14 UTA 2 0 1 1 2-6 1
15 CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0
16 Csikszereda 2 0 0 2 0-5 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile fotbaliștilor nu lipsesc nici ele. Odată cu desfășurarea jocului pe teren, pe FANATIK poți observa cine șutează, dacă prinde poarta sau nu, cine e avertizat sau faultat, dar și alte date interesante legate de actorii de pe gazon.

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Toți
FC Botoşani
Rapid
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
99 G. Anestis
73 N. Ilaș
5 B. Răzvan Creţ
3 J. Petro
4 G. Miron
94 M. Diarra
11 Z. Mitrov
67 E. Papa
41 I. Dumiter
26 H. Scicchitano Ongenda
7 S. Mailat
10 Ș. Bodișteanu
2 B. Bayeye Kifutu
22 M. Kovtaliuk
14 G. Șorodoc
9 J. Marković
27 I. Gurău
44 R. Sadiku
15 D. Ștefan
30 A. Țigănașu
23 E. Diaw
37 M. Bordeianu
21 L. de Vega Lima
16 M. Aioani
13 D. Ciobotariu
21 R. Sălceanu
15 C. Vulturar
5 A. Pașcanu
6 L. Kramer
8 C. Grameni
22 V. Bubanja
90 T. Jambor
80 O. Moruțan
10 C. Petrila
4 C. Ignat
29 M. Dobre
42 A. Kumer Čelik
25 A. Niculcea
77 J. Vescan-Kodor
7 M. Kamara
17 Ș. Senciuc
3 D. Graovac
88 O. Mahmoud El Sawy
99 G. Ungureanu
20 A. Șucu
11 B. Burmaz

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Iar comentariul live text este cât se poate de detaliat. Faze minut cu minut, iar cele mai importante sunt scoase în evidență cu ajutorul caracterelor aldine, astfel încât să le poți repera cu rapiditate.

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Echipe FC Botoșani – Rapid

Nu în ultimul rând, „foaia de joc” dinamică de pe site-ul nostru debutează cu echipele de start, în momentul în care acestea sunt disponibile oficial. Iar pe parcursul meciului și ea se updatează continuu funcție de evenimentele din teren. Afli instant cine e schimbat, cine marchează sau ia „galben”.

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FC Botoşani 4-2-3-1
99G. Anestis
73N. Ilaș
5B. Răzvan Creţ
3J. Petro
4G. Miron(cpt)
94M. Diarra
11Z. Mitrov
67E. Papa
41I. Dumiter
26H. Scicchitano Ongenda
7S. Mailat
Rezerve
9J. Marković
21L. de Vega Lima
2B. Bayeye Kifutu
14G. Șorodoc
27I. Gurău
22M. Kovtaliuk
44R. Sadiku
15D. Ștefan
30A. Țigănașu
23E. Diaw
37M. Bordeianu
10Ș. Bodișteanu
Antrenor
M. Croitoru
Rapid 4-3-3
16M. Aioani
13D. Ciobotariu
21R. Sălceanu
15C. Vulturar
5A. Pașcanu
6L. Kramer(cpt)
8C. Grameni
22V. Bubanja
90T. Jambor
80O. Moruțan
10C. Petrila
Rezerve
25A. Niculcea
42A. Kumer Čelik
77J. Vescan-Kodor
7M. Kamara
17Ș. Senciuc
3D. Graovac
88O. Mahmoud El Sawy
99G. Ungureanu
20A. Șucu
11B. Burmaz
29M. Dobre
4C. Ignat
Antrenor
D. Pancu

FC Botoșani – Rapid LIVE în SuperLiga, etapa 2

FC Botoșani a debutat în noul sezon cu un 2-2 pe terenul celor de la FC Voluntari. Startul de meci a fost cum nu se putea mai rău pentru moldoveni, cu autogolul lui Diarra după 15 minute de joc. Dumiter și Mitrov au trecut-o pe FC Botoșani în avantaj, iar spre final, în minutul 88, Merloi a egalat la 2 și a stabilit scorul final.

Rapidul, în schimb, a luat toate cele trei puncte puse în joc în prima etapă. Giuleștenii au primit vizita nou-promovatei Sepsi și s-au chinuit destul de mult, David Lazar făcând adevărate minuni în poarta covăsnenilor. Echilibrul din teren s-a rupt în minutul 53, când Dobrosavlevici a văzut „roșu” și i-a lăsat pe oaspeți în 10. Iar singurul gol al întâlnirii s-a marcat în minutul 88. Pașcanu a trimis în poartă un șut din interiorul careului, după un corner la care Sepsi nu a reușit să scoată mingea din careu.

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La ce oră se joacă FC Botoșani – Rapid și cine transmite la TV

FC Botoșani – Rapid, ultimul meci din etapa 2 de SuperLiga, se joacă luni, 27 iulie, de la ora 21:30. Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt cele două posturi care vor transmite la tv partida. Dar meciul poate fi urmărir și online, pe platformele de live stream care au dreptul să difuzeze oricare dintre cele două canale de sport de mai sus.

Cote pariuri FC Botoșani – Rapid

Rapid nu a reușit să marcheze pe terenul lui FC Botoșani în ultimele trei vizite de campionat în Moldova. Au fost două remize albe și un succes al gazdelor cu 2-0 între ele. Luni seară, giuleștenii sunt văzuți drept favoriți, cu o cotă de 2,40 pentru victorie. Succesul gazdelor e cotat la 3,15, în timp ce remiza a primit 3,25.

Urmărește în timp real FC Botoșani – Rapid, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul FC Botoșani – Rapid. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Ce urmează pentru FC Botoșani și Rapid

FC Botoșani are parte de un start complicat de SuperLiga. După Rapid, moldovenii au de jucat cu U Cluj (deplasare), Corvinul (acasă) și FCSB (deplasare). Dar nici pentru Rapid lucrurile nu sunt prea ușoare. În etapele următoare, echipa antrenată de Daniel Pancu va întâlni CFR Cluj acasă, UTA la Arad și Dinamo în Giulești.

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