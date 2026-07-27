FC Botoșani – Rapid, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Daniel Pancu surprinde: Alex Dobre e rezervă!

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Ultimul meci din etapa 2 de SuperLiga este FC Botoșani – Rapid, programat luni, 27 iulie. Moldovenii speră la prima victorie din acest campionat, în timp ce giuleștenii vor să continue cu punctaj maxim. La ultimul meci direct de la Botoșani s-a terminat indecis, 0-0.

FC Botoșani – Rapid în etapa 2 de SuperLiga

Nu ratezi nimic din FC Botoșani – Rapid, dacă rămâi pe . Aici găsești toate informațiile dinaintea, din timpul și de la finalul jocului. Plus statistici OPTA care se actualizează în timp real, comentariul detaliat al jocului și o „foaie de joc” dinamică, cu modificările antrenorilor în momentul în care au loc.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 2 FC Botoşani 2026-07-27T18:30:00Z Rapid Arbitri Arbitru centru: M. Barbu Arbitru asistent 1: A. Corb Arbitru asistent 2: M. Badea Al patrulea oficial: C. Moldoveanu VAR: F. Andrei Asistent VAR: A. Chivulete

Clasamentul SuperLigii

Clasamentul este și el actualizat cu fiecare meci din SuperLiga. În plus, poți vedea cum a evoluat fiecare de echipă de la o etapă la cealaltă, cine a urcat în clasament, cine a coborât spre zona roșie.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FCSB 2 2 0 0 4-0 6 2 ▲ Oțelul 2 1 1 0 4-3 4 3 ▲ Dinamo 2 1 0 1 5-2 3 4 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3 5 ▲ Farul 2 1 0 1 3-2 3 6 ▲ Rapid 1 1 0 0 1-0 3 7 ▲ Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3 8 ▲ U Cluj 2 1 0 1 2-2 3 9 ▲ Petrolul 2 1 0 1 1-1 3 10 ▲ Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3 11 ▼ FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3 12 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 13 ▲ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 14 ▼ UTA 2 0 1 1 2-6 1 15 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 16 ▼ Csikszereda 2 0 0 2 0-5 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile fotbaliștilor nu lipsesc nici ele. Odată cu desfășurarea jocului pe teren, pe poți observa cine șutează, dacă prinde poarta sau nu, cine e avertizat sau faultat, dar și alte date interesante legate de actorii de pe gazon.

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Toți FC Botoşani Rapid Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 99 G. Anestis – – – – – – – – – – – 73 N. Ilaș – – – – – – – – – – – 5 B. Răzvan Creţ – – – – – – – – – – – 3 J. Petro – – – – – – – – – – – 4 G. Miron – – – – – – – – – – – 94 M. Diarra – – – – – – – – – – – 11 Z. Mitrov – – – – – – – – – – – 67 E. Papa – – – – – – – – – – – 41 I. Dumiter – – – – – – – – – – – 26 H. Scicchitano Ongenda – – – – – – – – – – – 7 S. Mailat – – – – – – – – – – – 10 Ș. Bodișteanu – – – – – – – – – – – 2 B. Bayeye Kifutu – – – – – – – – – – – 22 M. Kovtaliuk – – – – – – – – – – – 14 G. Șorodoc – – – – – – – – – – – 9 J. Marković – – – – – – – – – – – 27 I. Gurău – – – – – – – – – – – 44 R. Sadiku – – – – – – – – – – – 15 D. Ștefan – – – – – – – – – – – 30 A. Țigănașu – – – – – – – – – – – 23 E. Diaw – – – – – – – – – – – 37 M. Bordeianu – – – – – – – – – – – 21 L. de Vega Lima – – – – – – – – – – – 16 M. Aioani – – – – – – – – – – – 13 D. Ciobotariu – – – – – – – – – – – 21 R. Sălceanu – – – – – – – – – – – 15 C. Vulturar – – – – – – – – – – – 5 A. Pașcanu – – – – – – – – – – – 6 L. Kramer – – – – – – – – – – – 8 C. Grameni – – – – – – – – – – – 22 V. Bubanja – – – – – – – – – – – 90 T. Jambor – – – – – – – – – – – 80 O. Moruțan – – – – – – – – – – – 10 C. Petrila – – – – – – – – – – – 4 C. Ignat – – – – – – – – – – – 29 M. Dobre – – – – – – – – – – – 42 A. Kumer Čelik – – – – – – – – – – – 25 A. Niculcea – – – – – – – – – – – 77 J. Vescan-Kodor – – – – – – – – – – – 7 M. Kamara – – – – – – – – – – – 17 Ș. Senciuc – – – – – – – – – – – 3 D. Graovac – – – – – – – – – – – 88 O. Mahmoud El Sawy – – – – – – – – – – – 99 G. Ungureanu – – – – – – – – – – – 20 A. Șucu – – – – – – – – – – – 11 B. Burmaz – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Iar comentariul live text este cât se poate de detaliat. Faze minut cu minut, iar cele mai importante sunt scoase în evidență cu ajutorul caracterelor aldine, astfel încât să le poți repera cu rapiditate.

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Echipe FC Botoșani – Rapid

Nu în ultimul rând, „foaia de joc” dinamică de pe site-ul nostru debutează cu echipele de start, în momentul în care acestea sunt disponibile oficial. Iar pe parcursul meciului și ea se updatează continuu funcție de evenimentele din teren. Afli instant cine e schimbat, cine marchează sau ia „galben”.

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FC Botoşani 4-2-3-1 99 G. Anestis 73 N. Ilaș 5 B. Răzvan Creţ 3 J. Petro 4 G. Miron(cpt) 94 M. Diarra 11 Z. Mitrov 67 E. Papa 41 I. Dumiter 26 H. Scicchitano Ongenda 7 S. Mailat Rezerve 9 J. Marković 21 L. de Vega Lima 2 B. Bayeye Kifutu 14 G. Șorodoc 27 I. Gurău 22 M. Kovtaliuk 44 R. Sadiku 15 D. Ștefan 30 A. Țigănașu 23 E. Diaw 37 M. Bordeianu 10 Ș. Bodișteanu Antrenor M. Croitoru Rapid 4-3-3 16 M. Aioani 13 D. Ciobotariu 21 R. Sălceanu 15 C. Vulturar 5 A. Pașcanu 6 L. Kramer(cpt) 8 C. Grameni 22 V. Bubanja 90 T. Jambor 80 O. Moruțan 10 C. Petrila Rezerve 25 A. Niculcea 42 A. Kumer Čelik 77 J. Vescan-Kodor 7 M. Kamara 17 Ș. Senciuc 3 D. Graovac 88 O. Mahmoud El Sawy 99 G. Ungureanu 20 A. Șucu 11 B. Burmaz 29 M. Dobre 4 C. Ignat Antrenor D. Pancu

FC Botoșani – Rapid LIVE în SuperLiga, etapa 2

. Startul de meci a fost cum nu se putea mai rău pentru moldoveni, cu autogolul lui Diarra după 15 minute de joc. Dumiter și Mitrov au trecut-o pe FC Botoșani în avantaj, iar spre final, în minutul 88, Merloi a egalat la 2 și a stabilit scorul final.

Rapidul, în schimb, a luat toate cele trei puncte puse în joc în prima etapă. și s-au chinuit destul de mult, David Lazar făcând adevărate minuni în poarta covăsnenilor. Echilibrul din teren s-a rupt în minutul 53, când Dobrosavlevici a văzut „roșu” și i-a lăsat pe oaspeți în 10. Iar singurul gol al întâlnirii s-a marcat în minutul 88. Pașcanu a trimis în poartă un șut din interiorul careului, după un corner la care Sepsi nu a reușit să scoată mingea din careu.

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La ce oră se joacă FC Botoșani – Rapid și cine transmite la TV

FC Botoșani – Rapid, ultimul meci din etapa 2 de SuperLiga, se joacă luni, 27 iulie, de la ora 21:30. Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt cele două posturi care vor transmite la tv partida. Dar meciul poate fi urmărir și online, pe platformele de live stream care au dreptul să difuzeze oricare dintre cele două canale de sport de mai sus.

Cote pariuri FC Botoșani – Rapid

Rapid nu a reușit să marcheze pe terenul lui FC Botoșani în ultimele trei vizite de campionat în Moldova. Au fost două remize albe și un succes al gazdelor cu 2-0 între ele. Luni seară, giuleștenii sunt văzuți drept favoriți, cu o cotă de 2,40 pentru victorie. Succesul gazdelor e cotat la 3,15, în timp ce remiza a primit 3,25.

Urmărește în timp real FC Botoșani – Rapid, live text pe

Rămâi pe pentru toate informațiile despre meciul FC Botoșani – Rapid. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Ce urmează pentru FC Botoșani și Rapid

FC Botoșani are parte de un start complicat de SuperLiga. După Rapid, moldovenii au de jucat cu U Cluj (deplasare), Corvinul (acasă) și FCSB (deplasare). Dar nici pentru Rapid lucrurile nu sunt prea ușoare. În etapele următoare, echipa antrenată de Daniel Pancu va întâlni CFR Cluj acasă, UTA la Arad și Dinamo în Giulești.