FC Botoșani – Rapid, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Daniel Pancu surprinde: Alex Dobre e rezervă!

Ultimul meci din etapa 2 de SuperLiga este FC Botoșani – Rapid, programat luni, 27 iulie. Moldovenii speră la prima victorie din acest campionat, în timp ce giuleștenii vor să continue cu punctaj maxim. La ultimul meci direct de la Botoșani s-a terminat indecis, 0-0.
Nu ratezi nimic din FC Botoșani – Rapid, dacă rămâi pe FANATIK. Aici găsești toate informațiile dinaintea, din timpul și de la finalul jocului. Plus statistici OPTA care se actualizează în timp real, comentariul detaliat al jocului și o „foaie de joc” dinamică, cu modificările antrenorilor în momentul în care au loc.
Clasamentul este și el actualizat cu fiecare meci din SuperLiga. În plus, poți vedea cum a evoluat fiecare de echipă de la o etapă la cealaltă, cine a urcat în clasament, cine a coborât spre zona roșie.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|FCSB
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2▲
|Oțelul
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3▲
|Dinamo
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|4
|Corvinul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|5▲
|Farul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|6▲
|Rapid
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7▲
|Univ. Craiova
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|8▲
|U Cluj
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9▲
|Petrolul
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10▲
|Sepsi OSK
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|11▼
|FC Argeș
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|12▼
|FC Botoşani
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|13▲
|FC Voluntari
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|14▼
|UTA
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|15▼
|CFR Cluj
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16▼
|Csikszereda
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Statisticile fotbaliștilor nu lipsesc nici ele. Odată cu desfășurarea jocului pe teren, pe FANATIK poți observa cine șutează, dacă prinde poarta sau nu, cine e avertizat sau faultat, dar și alte date interesante legate de actorii de pe gazon.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|99 G. Anestis
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|73 N. Ilaș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 B. Răzvan Creţ
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 J. Petro
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 G. Miron
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|94 M. Diarra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 Z. Mitrov
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|67 E. Papa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|41 I. Dumiter
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 H. Scicchitano Ongenda
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 S. Mailat
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 Ș. Bodișteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 B. Bayeye Kifutu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 M. Kovtaliuk
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 G. Șorodoc
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 J. Marković
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 I. Gurău
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 R. Sadiku
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 D. Ștefan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 A. Țigănașu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 E. Diaw
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|37 M. Bordeianu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 L. de Vega Lima
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 M. Aioani
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 D. Ciobotariu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 R. Sălceanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 C. Vulturar
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 A. Pașcanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 L. Kramer
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 C. Grameni
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 V. Bubanja
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 T. Jambor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|80 O. Moruțan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 C. Petrila
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 C. Ignat
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 M. Dobre
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|42 A. Kumer Čelik
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 A. Niculcea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 J. Vescan-Kodor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 M. Kamara
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 Ș. Senciuc
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 D. Graovac
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|88 O. Mahmoud El Sawy
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 G. Ungureanu
|–
|–
|–
|–
|–
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|–
|–
|–
|–
|–
|20 A. Șucu
|–
|–
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|–
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|11 B. Burmaz
|–
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Iar comentariul live text este cât se poate de detaliat. Faze minut cu minut, iar cele mai importante sunt scoase în evidență cu ajutorul caracterelor aldine, astfel încât să le poți repera cu rapiditate.
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Nu în ultimul rând, „foaia de joc” dinamică de pe site-ul nostru debutează cu echipele de start, în momentul în care acestea sunt disponibile oficial. Iar pe parcursul meciului și ea se updatează continuu funcție de evenimentele din teren. Afli instant cine e schimbat, cine marchează sau ia „galben”.
FC Botoșani a debutat în noul sezon cu un 2-2 pe terenul celor de la FC Voluntari. Startul de meci a fost cum nu se putea mai rău pentru moldoveni, cu autogolul lui Diarra după 15 minute de joc. Dumiter și Mitrov au trecut-o pe FC Botoșani în avantaj, iar spre final, în minutul 88, Merloi a egalat la 2 și a stabilit scorul final.
Rapidul, în schimb, a luat toate cele trei puncte puse în joc în prima etapă. Giuleștenii au primit vizita nou-promovatei Sepsi și s-au chinuit destul de mult, David Lazar făcând adevărate minuni în poarta covăsnenilor. Echilibrul din teren s-a rupt în minutul 53, când Dobrosavlevici a văzut „roșu” și i-a lăsat pe oaspeți în 10. Iar singurul gol al întâlnirii s-a marcat în minutul 88. Pașcanu a trimis în poartă un șut din interiorul careului, după un corner la care Sepsi nu a reușit să scoată mingea din careu.
FC Botoșani – Rapid, ultimul meci din etapa 2 de SuperLiga, se joacă luni, 27 iulie, de la ora 21:30. Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt cele două posturi care vor transmite la tv partida. Dar meciul poate fi urmărir și online, pe platformele de live stream care au dreptul să difuzeze oricare dintre cele două canale de sport de mai sus.
Rapid nu a reușit să marcheze pe terenul lui FC Botoșani în ultimele trei vizite de campionat în Moldova. Au fost două remize albe și un succes al gazdelor cu 2-0 între ele. Luni seară, giuleștenii sunt văzuți drept favoriți, cu o cotă de 2,40 pentru victorie. Succesul gazdelor e cotat la 3,15, în timp ce remiza a primit 3,25.
Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul FC Botoșani – Rapid. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.
FC Botoșani are parte de un start complicat de SuperLiga. După Rapid, moldovenii au de jucat cu U Cluj (deplasare), Corvinul (acasă) și FCSB (deplasare). Dar nici pentru Rapid lucrurile nu sunt prea ușoare. În etapele următoare, echipa antrenată de Daniel Pancu va întâlni CFR Cluj acasă, UTA la Arad și Dinamo în Giulești.