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Etapa a 8-a din SuperLiga programează la Botoșani un duel important pentru ambele echipe. Formația lui Marius Croitoru încearcă să confirme semnele de revenire arătate în ultimele runde și să se îndepărteze de zona inferioară a clasamentului, în timp ce Sepsi caută punctele care să o readucă în lupta pentru locurile de play-off. Meciul se anunță echilibrat, între două formații care au demonstrat în startul sezonului că pot pune probleme oricărui adversar.

FC Botoșani – Sepsi în etapa 8 din SuperLiga României

Confruntarea dintre FC Botoșani și Sepsi se dispută în cadrul etapei a 8-a din SuperLiga, sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 15:00, pe Stadionul Municipal din Botoșani. Gazdele vin după o serie de două rezultate pozitive, succesul cu Csikszereda și , rezultate care au adus un plus de încredere în tabăra moldovenilor.

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De partea cealaltă, Sepsi continuă să fie una dintre formațiile greu de învins ale campionatului. Covăsnenii au adunat patru rezultate de egalitate în acest început de sezon și se află la doar câteva puncte de zona locurilor care asigură calificarea în play-off. În runda trecută,

Superliga · Sezon regulat · Etapa 8 FC Botoşani 2026-09-05T12:00:00Z Sepsi OSK Arbitri Arbitru centru: A. Moroiţă Arbitru asistent 1: V. Avram Arbitru asistent 2: C. Vatamanu Al patrulea oficial: C. Olaru VAR: F. Andrei Asistent VAR: M. Omuț

Clasamentul SuperLiga – etapa 8, înainte și după FC Botoșani – Sepsi

Înaintea startului etapei a 8-a, Dinamo este liderul campionatului cu 14 puncte, fiind urmată de Rapid și Petrolul, ambele cu câte 12 puncte. Universitatea Craiova și FCSB au acumulat câte 11 puncte și completează lupta din partea superioară a clasamentului.

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FC Botoșani ocupă locul 13, cu 7 puncte după primele șapte etape, în timp ce Sepsi se află pe locul 9, cu 10 puncte. Diferențele sunt extrem de mici în zona mediană a clasamentului, astfel că un succes poate aduce un salt important în ierarhie pentru oricare dintre cele două formații.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 7 4 2 1 14-5 14 2 ▲ Rapid 7 3 3 1 8-4 12 3 ▲ Petrolul 7 4 0 3 7-10 12 4 Univ. Craiova 7 3 2 2 14-9 11 5 ▼ FCSB 7 3 2 2 10-8 11 6 ▲ Farul 8 2 5 1 10-8 11 7 ▼ Corvinul 7 2 4 1 8-4 10 8 ▲ CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10 9 ▼ Oțelul 7 2 4 1 9-8 10 10 ▲ Sepsi OSK 7 2 4 1 4-3 10 11 ▼ FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10 12 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 13 FC Botoşani 7 1 4 2 7-8 7 14 ▲ UTA 7 1 3 3 6-10 6 15 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 16 Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Botoșani – Sepsi: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Modulul OPTA de mai jos urmărește în detaliu evoluția tuturor jucătorilor implicați în meci. Golurile, pasele decisive, șuturile, cornerele, faulturile, cartonașele și intervențiile portarilor sunt actualizate în timp real, datele fiind folosite inclusiv pentru numeroase piețe de pariuri disponibile la marile case de profil.

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Desfășurarea meciului FC Botoșani – Sepsi LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă oferă comentariul LIVE TEXT al confruntării dintre FC Botoșani și Sepsi. Toate fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei de la Botoșani și pentru a afla primii toate informațiile importante din acest duel al etapei a 8-a din SuperLiga.

Echipele de start şi schimbări la FC Botoșani – Sepsi

FC Botoșani se bazează în startul sezonului pe forma excelentă a lui Andrei Dumiter, unul dintre cei mai eficienți atacanți din campionat, în timp ce Sepsi încearcă să își confirme statutul de echipă solidă și greu de depășit. Mai jos vor apărea formațiile oficiale, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre FC Botoșani și Sepsi.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri în FC Botoșani – Sepsi

În ciuda situației din clasament și a faptului că are o singură victorie până acum, FC Botoșani nu e deloc o echipă slabă. Mai mult, acasă nu a pierdut niciodată. Iar în ultimele runde, rezultate au început să se îmbunătățească. Moldovenii au 5 puncte în ultimele 4 runde. Sepsi, în schimb, după ce a pierdut cu Rapid în prima etapă, a obținut doar rezultate pozitive: două victorii și patru remize. Dar la jumătatea săptămânii a cedat 1-3 în Cupă, în fața lui CFR Cluj.

Cotele la victorie în acest meci indică un duel echilibrat: 2,32 pentru „1”, 3,30 pentru „X” și 3,25 pentru „2”. Gazdele sunt în ușor avantaj, dar nu decisiv. Remiza n-ar șoca pe nimeni, mai ales că ambele au deja câte 4 în primele 7 etape. Dar varianta mai sigură este „PSF X”, la cotă 1,69.