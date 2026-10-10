FC Botoșani – UTA Arad 2-0, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Elevii lui Croitoru fac spectacol!

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FC Botoșani și UTA Arad se întâlnesc sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17:15, într-un duel echilibrat din etapa a 11-a din SuperLiga. Cele două formații sunt despărțite de un singur punct în clasament înaintea partidei, iar victoria poate avea o importanță majoră în lupta pentru o poziție cât mai bună la finalul sezonului regulat. Partida va fi transmisă în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și poate fi urmărită LIVE, cu toate fazele importante, pe FANATIK.

FC Botoșani – UTA Arad, în etapa 11 din SuperLiga României

Partida dintre FC Botoșani și UTA Arad este programată sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 17:15, în etapa a 11-a din SuperLiga. Moldovenii joacă pe teren propriu și caută o victorie care să îi apropie de zona superioară a clasamentului, în timp ce arădenii vin la Botoșani cu obiectivul de a continua parcursul bun din prima parte a sezonului.

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După primele 10 etape, , după două victorii, cinci remize și trei înfrângeri. UTA Arad se află pe poziția a 10-a, cu 12 puncte, după trei victorii, trei rezultate de egalitate și patru eșecuri. Ambele formații au marcat câte 14 goluri în actuala ediție de campionat.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 11 LIVE FC Botoşani 2 – 0 Live 45+10' UTA ⚽ Mailat 11' ⚽ de Vega Lima 17' Țăroi 25' Arbitri Arbitru centru: S. Kovacs Arbitru asistent 1: A. Corb Arbitru asistent 2: F. Vișan Al patrulea oficial: G. Mihuleac VAR: M. Bîrsan Asistent VAR: B. Dumitrache

Clasament SuperLiga etapa 11, înainte şi după FC Botoșani – UTA Arad

Înaintea etapei a 11-a, Dinamo este lider în SuperLiga, cu 23 de puncte, urmată de Rapid, cu 21, și Universitatea Craiova, cu 20 de puncte. FC Botoșani este pe locul 12, cu 11 puncte, în timp ce UTA Arad ocupă poziția a 10-a, cu 12 puncte.

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Partida de la Botoșani poate produce modificări importante în zona de mijloc a clasamentului. O victorie a gazdelor le-ar permite moldovenilor să ajungă la 14 puncte și să se apropie de echipele aflate în zona play-off-ului, în timp ce , ar duce formația arădeană la 15 puncte. În cazul unui rezultat de egalitate, ambele echipe ar mai adăuga câte un punct la total și ar rămâne în partea de jos a clasamentului.

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Statistici OPTA pentru pariuri la FC Botoșani – UTA Arad: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA reprezintă un punct important de interes înaintea partidei dintre FC Botoșani și UTA Arad, în special pentru cei care urmăresc piețele de pariuri. Pe parcursul meciului pot fi urmărite date precum posesia, numărul de șuturi, șuturile pe poartă, cornerele, faulturile, cartonașele și ofsaidurile.

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De asemenea, statisticile individuale ale fotbaliștilor pot deveni relevante pentru pariurile live. În funcție de oferta disponibilă, pot fi urmărite selecții pentru șuturi, șuturi pe poartă, faulturi comise sau cartonașe, iar evoluția acestor indicatori poate schimba dinamica partidei.

Desfăşurarea meciului FC Botoșani – UTA Arad. LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre FC Botoșani și UTA Arad în format LIVE, cu toate momentele importante de pe stadionul Municipal. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii importante, șuturi, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și intervenții VAR.

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Partida va fi urmărită minut cu minut, iar pe parcurs vor fi actualizate și cele mai importante statistici ale confruntării. Astfel, fanii celor două echipe pot afla rapid tot ce se întâmplă în duelul din etapa a 11-a din SuperLiga.

Echipele de start şi schimbări la FC Botoșani – UTA Arad

Cele două formații vor încerca să obțină un rezultat cât mai bun într-un duel între două echipe apropiate ca poziție în clasament. FC Botoșani are avantajul terenului propriu, în timp ce UTA Arad vine după un parcurs care a ținut-o în zona de mijloc a clasamentului.

Echipele de start și așezările tactice ale celor două formații vor fi prezentate înaintea fluierului de start, iar schimbările efectuate de antrenori vor fi actualizate pe parcursul partidei.

Cele mai tari cote la pariuri FC Botoșani – UTA Arad

FC Botoșani – UTA Arad este un meci care poate genera interes și pe piața de pariuri, mai ales datorită echilibrului dintre cele două formații. Sunt disponibile, în funcție de oferta casei de pariuri, piețe pentru rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și diferite combinații.

Cotele pot suferi modificări până la ora meciului și pe parcursul partidei. Pentru pariurile live pot deveni importante inclusiv statisticile privind șuturile, cornerele, cartonașele și posesia.