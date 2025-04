FC Buzău îi reziliază contractul lui Constantin Budescu! Informații noi despre viitorul echipei dacă retrogradează: „Avem bugetul asigurat!”

FC Buzău a oscilat în sezonul 2024-2025 din SuperLiga între ultimul și penultimul loc. Acum se află pe ultima poziție în play-out, însă oficialii clubului trag speranțe că echipa se va salva, în caz contrar, aceștia dau asigurări că echipa va continua în Liga 2 și nu se va desființa.

FC Buzău îi reziliază contractul lui Constantin Budescu!

FANATIK a stat de vorbă cu Cristian Lupu, membru în Adunarea Generală a lui FC Buzău, care a declarat că echipa locală face tot posibilul pentru ca în următoarele zile . Totodată, oficialul clubului a vorbit și despre viitorul echipei dacă aceasta va retrograda.

„Am tot fost în discuții cu Constantin Budescu pentru o reziliere amiabilă a contractului. Probabil mâine sau poimâine vom reuși acest lucru. Încă nu am reziliat contractul în acest moment. Sperăm ca zilele viitoare să ajungem la un numitor comun. Nici noi nu avem ce să-i reproșăm lui, nici el nu cred că are ce să ne reproșeze nouă. Cred că până la urmă va exista această înțelegere între părți”, a declarat Cristian Lupu pentru FANATIK.

Ce se alege de FC Buzău dacă retrogradează: „Avem bugetul asigurat până la finalul anului 2025!”

Cristian Lupu, oficialul lui FC Buzău, speră în continuare că echipa se va salva de la retrogradare, deși mai sunt doar 4 etape de disputat, iar .

„În ultimele 4-5 luni am tot văzut că în spațiul public au apărut informații că ne desființăm dacă retrogradăm. Nu-i nimic adevărat. Am mai văzut ceva legat de anumite salarii de la club. Tot ce vă pot spune acum e că am aplicat pentru licența de Liga 1, nu cred că vor fi probleme pentru obținerea licenței de Liga 1. Asta înseamnă că avem un club curat, că nu sunt datorii, nu avem datorii la terți. Din punct de vedere financiar, lucrurile sunt în regulă. E adevărat că avem restanțe la jucători două luni, dar săptămâna viitoare aceste lucruri se vor regla, pentru că vom primi finanțarea de la Primărie.

Noi suntem un club care primim finanțare atât de la Primărie, cât și de la Consiliul Județean. Ne-a fost un pic mai greu, pentru că au fost aprobate mai târziu bugetele la nivel național, de aceea avem mici întârzieri. Primăria nu este unicul asociat în club. Într-adevăr, o mare parte din bugetul nostru e din bani publici, asta e o realitate.

În club există și Consiliul Județean, și o parte privată. Dacă Consiliul Județean nu va mai finanța, nu înseamnă că nu va prelua Primăria sau invers. Lucrurile sunt clare, inclusiv la nivel cu partenerii privați. Sunt făcute discuții preliminare cu sponsorii, acum așteptăm doar să se termine acest sezon să vedem unde ne vom situa la final. După meciul cu Botoșani putem trage concluziile, dacă vom învinge, vom fi mai aproape de salvare.

Tot ce vă pot spune e că la Centrul de Copii si Juniori avem finanțare până la finalul anului. În momentul de față, Primăria și Consiliul Județean au alocat resurse financiare pentru a continua activitatea până la finalul anului. Sunt lucruri care se pot demonstra. Fără nicio problemă în anul 2025 va exista fotbal în Buzău”, a adăugat Cristian Lupu.