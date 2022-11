FC Hermannstadt – CFR Cluj, Live stream ora 19:00 restanţă etapa a 6-a din SuperLiga. Clujenii se gândesc doar la victorie

Meciul FC Hermannstadt – CFR Cluj are loc miercuri, 30 noiembrie, cu începere de la ora 19:00, și contează ca restanţă din etapa a 6-a din SuperLiga. Sibienii ocupă locul 5, cu 27 de puncte, în timp ce clujenii se află pe poziţia a doua, cu 34 de puncte, şapte în urma liderului Farul, dar având încă un meci mai puţin în afară de acesta.

Unde se joacă meciul FC Hermannstadt – CFR Cluj

Întâlnirea FC Hermannstadt – CFR Cluj se dispută miercuri, 30 noiembrie, de la ora 19:00, pe stadionul Gaz Metan din Mediaş, acolo unde sibienii şi-au jucat toate partidele de acasă de la revenirea vara trecută în primul eşalon. Dar , arena trecând cu bine omologarea.

Pe o vreme care începe să devină tot mai friguroasă şi cu precipitaţii, probabil că nu vor fi mulţi spectatori în tribune la acest duel al Ardealului. Mai ales că de regulă fanii CFR-ului vin doar la partidele de acasă. numărul celor care însoţesc echipa în deplasări fiind foarte redus.

Cine transmite la TV partida FC Hermannstadt – CFR Cluj

Partida FC Hermannstadt – se joacă miercuri, 30 noiembrie, de la ora 19:00, pe pe stadionul „Gaz Metan” din Mediaş, fiind o restanţă din etapa a 6-a din SuperLiga. Este televizată în direct pe canalelel Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Mediaş miercuri, 30 noiembrie, vremea este rece, dar cerul variabil, posibilităţile de înnorare şi chiar de ploaie uşoară apărând abia mai spre seară, adică spre ora de start a partidei. Maxima va fi de 7 grade, iar la ora meciului va coborî spre 3-4 grade. Arbitrul meciului este unul cu foarte puţine apariții în prima divizie, Adrian Moroiţă din Ploieşti. Asta în timp ce un arbitru experimentat precum Sebastian Colţescu va fi doar în camera VAR.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Hermannstadt – CFR Cluj

Marius Măldărăşanu, tehnicianul sibienilor, răsuflă uşurat pentru că nu are probleme de lot şi poate trimite pe teren cea mai bună formulă de echipă, una cât mai defensivă, pentru că un punct ar fi aur pentru echipa sa care caută să păstreze locul de play-off.

Dan Petrescu îl are absent până anul viitor pe atacantul croat Gabriel Debeljuh, care abia acum se vede că este cel mai bun pe acest post la campioana României. Fundaşul Mario Camora e în perioada de revenire la pregătiri, dar foarte probabil nu va juca, iar Segiu Buş îl exasperează pe „Bursuc” cu repetatele lui probleme musuculare. Nici croatul Muhar nu este disponibil pentru acest joc.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – CFR Cluj

Pentru casele de pariuri, CFR Cluj este favorită, dar cota primită este una de-a dreptul excelentă, adică 1,95, în timp ce sibienii au cotă de 5,00 pentru a produce o surpriză în SuperLiga. Şansă dublă „X2” are cotă 1,25, iar şansă dublă „1X” are cotă 1,85 . Gol marcat CFR Cluj are cotă 1,25, iar golul lui Hermannstadt are cotă 1,85.

Din 2018 încoace, sunt patru victorii ale clujenilor pe teren propriu sau în deplasare în meciuri directe şi două rezultate de egalitate. Ultimul meci, în 2021, cu Hermannstadt gazdă, a fost câştigat de CFR Cluj cu scorul de 3-1, goluri Chipciu, Debeljuh şi Rondon.