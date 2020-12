FC Hermannstadt face schimbări radicale de lot. Dani Coman, noul președinte?

FC Hermannstadt va schimba radical lotul, iar Dani Coman e posibil să fie numit noul președinte al clubului, după plecarea Aneimaria Prodan.

Conform looksport.ro, clubul sibian își va schimba totul strategia și va face o remaniere totală a lotului, iar actualul oficial al Astrei Giurgiu, Dani Coman, ar putea fi noul președinte al ardelenilor.

Se pare că Hermannstadt se confruntă și cu probleme financiare, la fel ca mai toate cluburile din Liga 1 și va renunța la majoritatea jucătorilor străini, după ce Anamaria Prodan nu se va mai implica deloc la echipă.

Pe lângă dificultățile financiare, Hermannstadt are probleme mari și din punct de vedere sportiv. Gruparea sibiană e pe locul 14 din 15 în Casa Pariurilor Liga 1, cu doar 15 puncte, patru mai mult mult decât FC Argeș, lanterna roșie, și are doar o singură victorie în utlimele nouă partide: 3-2 cu Voluntari.

Deși Anamaria Prodan spunea că va readuce Sibiul pe harta fotbalului românesc când a venit la echipă, contribuind chiar la bugetul clubului cu o sumă destul de importantă, sexy-impresara a decis să se retragă definitiv așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar conform sursei citate Dani Coman va fi noul președinte al clubului.

Se pare că nici antrenorul spaniol Ruben Albens nu se află într-o relație foarte bună cu conducerea clubului și este posibil ca și el să fie îndepărtat, odată cu toate aceste schimbări de strategie.

Dani Coman ar putea fi noul președinte al lui Hermannstadt

Dani Coman este președintele Astrei Giurgiu din 2015 și făcea o echipă foarte bună cu Bogdan Mara la echipa patronată de Ioan Niculae. Situația financiară a clubului și problemele de la echipă l-au convins însă pe fostul fotbalist să ia în calcul plecarea de la echipă: „Am avut o discuție cu FC Argeș, sunt și alte discuții pe care le am. E prima oară când mă gândesc că am nevoie de o altă motivație. Mi-am zis că la sfârșitul acestui tur mă voi gândi ce fac, mai am câteva zile“, a spus Dani Coman.



Aceasta era declarația lui Dani Coman cu doar o zi în urmă la Digisport, însă fostului jucător al Astrei Giurgiu părea că îi este foarte greu să ia o decizie: „În momentul în care pleci, te gândești că dacă vine altcineva și oferă mai mult jucătorilor decât am putut eu în cei cinci ani de zile, că poate cine vine îl va ajuta pe domnul Ioan Niculae să se apropie mai mult. Sunt întrebări pe care mi le pun“, a mai declarat Dani Coman.

Mutarea la FC Hermannstadt ar fi cu atât mai surprinzătoare cu cât FC Argeș este clubul la care portarul s-a format și a debutat în Liga 1: „Este clubul unde m-am dezvoltat ca fotbalist și ca om. Am avut o discuție în ultima perioadă cu dl. primar Cristian Gentea și cu dl. Viorel Tudose, sponsorul principal de la FC Argeș. Le-am explicat cam cum văd eu lucrurile la FC Argeș. Adică sunt foarte multe lucruri de pus la punct acolo, în primul rând din punct de vedere organizatoric și, în al doilea rând, din punct de vedere al echipei“, a mai declarat Dani Coman pentru Jurnalul de Argeș, în urmă cu câteva zile.

