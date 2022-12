FC Hermannstadt – Farul 1-0, în etapa a 20-a din SuperLiga. Balaure, primul gol pe noul stadion din Sibiu. Video

Meciul FC Hermannstadt – Farul are loc sâmbătă, 10 decembrie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul etapei a 20-a din SuperLiga. Constănţenii sunt liderul campionatului, cu 44 de puncte, patru mai mult decât campioana ultimilor cinci ani, CFR Cluj, dar ardelenii au un joc mai puţin. Sibienii ocupă locul 8, cu 27 de puncte şi nu mai câştigat de patru etape.

Unde se joacă meciul FC Hermannstadt – Farul

Confruntarea FC Hermannstadt – Farul se desfăşoară se desfăşoară sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 19:00, pe noul şi modernul stadion Municipal din oraşul de pe Cibin, în etapa a 20-a din SuperLiga. După trei ani de aşteptări a venit clipa cea mare când bijuteria din Sibiu va deveni funcţionabilă, jucătorii lui Hermannstadt evoluând până acum prin vecini, la Mediaş.

Este un entuzisam deosebit la Sibiu, dovadă faptul că primul meci pe noul stadion, cel în compania liderului Farul, se va juca sold-out, adică nici un loc nu mai este disponibil şi asta încă de acum două săptămâni! Înainte de meci va avea loc un spectacol deosebit cu lumini de lasere pentru cei prezenţi în tribune.

Cine transmite la TV partida FC Hermannstadt – Farul

Partida – Farul se joacă sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 19:00, pe noul stadion Municipal din Sibiu, în etapa a 20-a din SuperLiga şi va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sibiu pare că şi cerul este extrem de bucuros pentru faptul că stadionul local a devenit realitate şi parcă avem ultima zi de toamnă sâmbătă, 10 decembrie, cu temperatură maximă de 16 grade, ce e drept la ora partidei mai scăzând cu cel puţin trei grade, dar tot e foarte bine. Un arbitru tânăr, cu puţine meciuri conduse în SuperLiga, bucureşteanul Bogdan Dumitrache, va fi la centru.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FC Hermannstadt – Farul

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărăşanu, nu îl va avea ,la acest meci deoesbit de dificil, pe fundaşul central Stoica, omul cheie din sistemul defensiv, fiind nevoit ca la Antoche să înceapă cu africanul Issah. Nu vor lipsi însă cei doi jucători de top de la mijloc şi din atac, respectiv Baba Alhassan şi Daniel Paraschiv, ultimul declarând că şi-ar dori să înscrie un gol la inagurarea noului stadion.

s-a ales cu puştiul Borza suspendat pe două etape după cartonaşul roşu luat în minutul 5 al meciului cu CFR Cluj din Cupa României, dar mai important este faptul că alături de fundaşul dreapta Romeo Benzar rămâne accidentat unul dintre oamenii cheie din atac, Louis Munteanu. În schimb revine şi va fi pe bancă, mijlocaşul Dragoş Nedelcu.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – Farul

Este o partidă în bună măsură destul de echilibrată. Farul este echipa mai experimentată şi mai bună şi la cota de 2,30 are rol de favorită. Sibienii au primit cotă de 3,70 pentru a inaugura cu o victorie noul stadion. Şansă dublă X2 are cotă 1,35 iar şansă dublă 1X are cotă 1,85. Un gol al Farului are cotă 1,35 dar unul pentru gazde ajunge la cota de 1,80.

Sub această nouă denumire de Farul echipa constănţeană, antrenată de unul dintre patroni, Gică Hagi, a jucat un singur meci cu FC Hermannstadt, cel din actualul sezon pe teren propriu, la Ovidiu, pe 25 august. Sibienii au dat o replică excelentă şi au reuşit să ţină Farul neaprins timp de 90 de minute.