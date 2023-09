FC Hermannstadt – FCSB, restanță etapa 5 din SuperLiga. Surprize mari în echipa lui Charalambous

Meciul FC Hermannstadt – FCSB are loc joi, 21 septembrie, cu începere de la ora 20:00 și reprezintă o întâlnire restantă din cadrul etapei a 5-a din SuperLiga. La vremea respectivă, partida a fost amânată pentru ca FCSB să poată pregăti returul cu FC Nordsjaelland din turul 3 preliminar al Conference League, din Danemarca, pierdut, din păcate de bucureșteni cu 0-2, fiind astfel eliminați din competiție.

Unde se joacă meciul FC Hermannstadt – FCSB, restanță etapa 5 din SuperLiga

Încântat de evoluția echipei sale, , care se dispută joi, 21 septembrie, de la ora 20:00, pe noul și modernul stadion Municipal din Sibiu. Cu siguranță, venirea liderului în orașul de pe malul Cibinului va suscita un interes enorm, nefiind deloc exclus ca să se joace sold out, adică toate biletele să fie epuizate, mai ales că și-au aununțat prezența și suporteri ai FCSB în număr consistent.

Tocmai faptul că la Sibiu vor ajunge cel puțin o sută de fani ai FCSB a pus autoritățile în alertă și pentru a preveni eventuale incidente s-a luat măsura suplimentării serioase a numărului de forțe de ordine și de monitorizare încă de la sosirea la Sibiu a grupului de suporteri bucureșteni. Altminteri, forma excelentă a ambelor formații promite o partidă foarte interesantă, în care sigur gazele vor oferi o replică de calitate.

Cine transmite la TV partida FC Hermannstadt – FCSB

Partida FC Hermannstadt – FCSB se joacă joi, 21 septembrie, de la ora 20:00, pe stadionul Municipal din Sibiu, în restanță din etapa a 5-a a SuperLigii și va fi transmisă în direct pe micile ecrane de posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Va fi o vreme foarte frumoasă joi, 21 septembrie în orașul de pe malurile Cibinului, cu cerul senin pe tot parcursul zilei, fără amenințare de precipitații. Din punctul de vederii al temperaturii la ora amiezii vor fi în jur de 27 de grade, dar va mai scădea până la 22-23 grade la ora 19:00. Alegere surpriză pentru rolul de arbitru al partidei. Va conduce mult mai puțin cunoscutul arbitru Viorel Flueran din Craiova.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Hermannstadt – FCSB

FC Hermannstadt este pregătită pentru confruntarea cu liderul FCSB și vestea bună este că pe teren va putea fi prezent și mijlocașul japonez Mina Soto, eliminat la Botoșani, acesta fiind un meci restant și jucătorul nipon fiind activ la acel moment. spune că nu îi este frică niciun moment pentru faptul că va juca împotriva liderului și așteaptă o prestație de zile mari a echipei sale.

Nici FCSB nu are probleme de lot, Astfel că Elias Charalambous poate alcătui cel mai bun unsprezece, din care nu vor lipsi fundașii centrali Dawa și Ngezana, devenit, în sfârșit, titular, mijlocașii Djokovic, Șut și Olaru și atacanții Coman și Compagno. O echipă care are destule atuuri pentru a trece cu bine și testul de la Sibiu, deși aici se câștigă greu puncte.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – FCSB

Sibienii merg foarte bine, au 12 puncte și sunt pe locul 7, primul sub linia de play-off, neînvinși de patru meciuri. Cu toate acestea, casele de pariuri nu le dau foarte mult credit, echipa favorită din acest meci fiind FCSB, la o cotă foarte atractivă – 2,00. Gazdele au primit dublu, adică 4,00. Șansă dublă „X2” are cotă de 1,30, iar șansă dublă „1X” de 1,75. Gol marcat de FCSB are cotă de 1,25, iar reușita Sibiului ajunge la 1,65.

Sunt șase meciuri jucate la Sibiu între cele două echipe, două fiind în Cupa României, unde victoriile au fost împărțite. În cele patru partide de campionat, bilanțul este de trei succese pentru bucureșteni, ultimul sezonul trecut cu 1-0, gol Omrani. Sibienii au și ei o victorie, obținută tot cu 1-0 în urmă cu doi ani.