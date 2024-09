FC Hermannstadt, primă specială pentru jucători după victoria cu Poli Iași. Cât vor primi fotbaliștii lui Măldărășanu

F , formația pregătită de Marius Măldărășanu marcând nu mai puțin de șase goluri în duelul disputat pe Stadionul Municipal. În urma succesului, conducerea a decis să premieze jucătorii.

FC Hermannstadt, primă specială pentru jucători după victoria cu Poli Iași. Cât vor primi fotbaliștii

Conducerea clubului din Sibiu este entuziasmată de ultimele rezultate, FC Hermannstadt reușind să câștige ultimele două partide, cu și Poli Iași. Formația pregătită de Marius Măldărășanu a adunat 11 puncte în primele 8 etape și se clasează momentan pe poziția a cincea.

„Oamenii cu banii” de la FC Hermannstadt, Claudiu Rotar și Ștefan Băcilă, au decis să le ofere fotbaliștilor și membrilor din staff-ul tehnic un bonus consistent în urma victoriilor obținute.

anunță că formația din Sibiu va primi un bonus de 20.000 de euro, asta pe lângă primele obișnuite pentru punctele obținute. Entuziasmul atinge cote înalte, mai ales după ce în primele etape sibienii se aflau în subsolul clasamentului.

Marius Măldărășanu, entuziasmat de victoria cu Poli Iași

Marius Măldărășanu s-a arătat extrem de fericit la finalul partidei disputate de FC Hermannstadt cu Poli Iași, unde echipa sibiană a făcut spectacol și a marcat nu mai puțin de șase goluri.

„Mă bucur că băieții au jucat ofensiv, a fost o mulțumire pentru suporteri să dăm atâtea goluri. Chiar dacă am luat două goluri, am jucat, am încercat sa facem spectacol, le mulțumesc pentru o săptămână senzațională.

Acum urmează o pauză în care trebuie să ne pregătim bine. Am schimbat sistemul, acum o lună erau tensiuni, presiuni, atmosferă urâtă, trebuia să schimbam ceva. Trăirile nu erau plăcute. Nu vreau să mai trec prin așa ceva.

Mă bucur pentru cei care au intrat, este un meci istoric, prima data când am dat 6 goluri, am făcut un pas important, 3 puncte importante. Multora le pare rău că vine întreruperea, dar pentru noi vin 3 zile de pauză, urmează să lucrăm omogenitatea, sunt mulți jucători noi.

După un astfel de scor te gândești că mai puteam băga și alți jucători, dar e meritul tuturor, suntem un grup, asta vreau, toți cei care intră să joace bine”, a transmis Marius Măldărășanu după victoria cu Poli Iași.