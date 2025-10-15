FC Hermannstadt, răspuns tăios după ce Mihai Stoica a spus că Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB

La 21 de ani, Kevin Ciubotaru a fost adus de Mircea Lucescu la echipa națională și a evoluat o repriză în meciul amical cu Moldova. Jucătorul lui FC Hermannstadt este în atenția mai multor cluburi importante, dar Mihai Stoica este de părere că acesta nu se potrivește stilului de la FCSB.

Mihai Stoica, contrat de șefii lui FC Hermannstadt în privința lui Kevin Ciubotaru

Imediat după debutul fundașului stânga la prima reprezentativă a României, Mihai Stoica a anunțat că acesta nu se pliază pe sistemul folosit de campioana României. Însă, Claudiu Rotar, finanțatorul sibienilor, nu crede nici în ruptul capului o astfel de variantă.

”Astea sunt povești să scadă prețul (n.r. – râde). La FCSB este greu să joace, pentru că noi folosim un 3-5-2. FCSB nu schimbă sistemul pentru Kevin, dar el se poate adapta și la alte sisteme. Până la urmă va decide domnul Gigi Becali.

Nu este doar FCSB care poate cumpăra jucători de la Hermannstadt. Avem multe discuții cu echipe din afară care ne urmăresc jucătorii. Nu trebuie să vindem neapărat la FCSB. Dar, dacă își doresc cei de la FCSB, vine și la FCSB”, a declarat Rotar, pentru .

Gigi Becali l-a remarcat pe Kevin Ciubotaru

La începutul acestei luni, FC Hermannstadt s-a impus pe Giulești în fața Rapidului, iar Gigi Becali l-a remarcat pe tânărul fundaș stânga. Patronul FCSB a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că , dar i-a găsit și un defect.

”Eu credeam că e atacant, dar e fundaș. E bun, dar e cam prea mic de statură. Ei sunt prietenii mei (n.r. – oficialii lui Hermannstadt), dar nu te înțelegi cu ei, că cer mulți bani. Mi-a plăcut siguranța lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundașii Rapidului”, a spus Becali.

Mihai Stoica nu-l vrea la FCSB

În ciuda interesului arătat de Gigi Becali, Mihai Stoica a explicat la emisiunea ”MM la Fanatik” că Ciubotaru dă un randament foarte bun când nu are prea multe sarcini defensive, așa cum se întâmplă la FC Hermannstadt, însă .

”Niciodată nu poate juca fundaș stânga în patru. Pentru că este fotbalist de atac. Dacă joci în 4-2-3-1 îl văd mai mult sus, bandă sus. Este jucător ofensiv foarte bun, nu pare foarte interesat de faza defensivă.

Iar pentru mine, când joci în patru, cel mai important este ca un fundaș lateral să poată să se apere. Nu îl văd la noi în patru. Sare în ochi. Și când ai trei în spatele tău, poți să îți faci treaba doar ofensiv. Deci nu e pentru ce jucăm noi”, a afirmat oficialul ”roș-albaștrilor”.

Kevin Ciubotaru a fost dorit și de Dinamo

Noua senzație a fotbalului românesc s-a născut la Roma, dar și-a făcut prima parte a junioratului la cluburi din Austria. A revenit în Italia și a jucat pentru Parma U19, după care a plecat în Anglia și într-un final a ajuns la echipa a doua a lui Rangers.

În momentul în care evolua în Scoția, Kevin Ciubotaru a fost remarcat de Dinamo, care . Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Vlad Iacob, fostul administrator special al ”câinilor”, a cerut un timp de gândire, dar pe fir a intrat și FC Hermannstadt.

Dani Coman, președintele din acel moment al sibienilor, s-a mișcat mai repede, a reușit să le ia fața dinamoviștilor și l-a semnat pe fundașul stânga. În acest moment, Ciubotaru mai are contract cu Hermannstadt până în vara anului 2028.