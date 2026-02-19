Sport

FC Hermannstadt, reacție explozivă după ce Kyros Vassaras a închis ochii la fazele litigioase din meciul cu CFR Cluj: „Pe cine protejați, domnilor?”

FC Hermannstadt a avut o reacție tranșantă Kyros Vassaras a închis ochii la fazele litigioase din meciul cu CFR Cluj. Sibienii au adus acuze fără precedent.
Iulian Stoica
19.02.2026 | 15:14
FC Hermannstadt reactie exploziva dupa ce Kyros Vassaras a inchis ochii la fazele litigioase din meciul cu CFR Cluj Pe cine protejati domnilor
FC Hermannstadt, comunicat dur după ce Kyros Vassaras a închis ochii la fazele controversate din meciul cu CFR Cluj. Foto: Colaj Fanatik
Kyros Vassaras a ieșit miercuri, 18 februarie, și a analizat fazele controversate din etapa a 27-a din SuperLiga. Interesant este că șeful Comisia Centrală a Arbitrilor a vorbit despre meciul dintre FC Hermannstadt și CFR Cluj, însă nu a prezentat penalty-ul anulat din ultima fază. În urma acestor evenimente, sibienii au venit cu un comunicat dur.

Sibienii, comunicat dur după ce Kyros Vassaras a închis ochii la fazele litigioase din Hermannstadt – CFR Cluj

FC Hermannstadt a primit penalty în ultimul minut al întâlnirii cu CFR Cluj. Deși Andrei Chivulete a arătat punctul de la 11 metri, Ovidiu Hațegan a intervenit și l-a chemat, deși nu avea acoperire regulamentară, pe arbitru să revadă faza. Ulterior, Chivulete a schimbat decizia.

Interesant este că Kyros Vassaras nu a analizat faza prezentată mai sus. La o zi distanță, FC Hermannstadt a ieșit cu un comunicat dur. Sibienii se plâng de faptul că șeful CCA nu a prezentat toate momentele litigioase din meciul cu CFR Cluj.

Totodată, formația pregătită de Dorinel Munteanu solicită să fie prezentată analiza detaliată a CCA față de meciul cu CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri și convorbirile acestora cu camera VAR, această cerere nemaiavând precedent.

Ce s-a arătat în comunicatul FC Hermannstadt

„A.F.C.Hermannstadt își exprimă public nemulțumirea și indignarea cu privire la lipsa de reacție a Comisiei Centrale a Arbitrilor față de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27 din Superliga României. Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentele litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj. Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiției, dar și a celorlalte cluburi din Superliga

Pe cine protejați, domnilor?

Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărțită la fel, adică în mod egal, nu preferențial!

Solicităm public să fie prezentată analiza detaliată a CCA față de meciul FCH vs CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri și convorbirile acestora cu camera VAR!”, au postat sibienii pe paginile oficiale de socializare.

