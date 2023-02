FC Hermannstadt – UTA 0-0, în etapa 26 din SuperLiga. Meci important în zona de play-out. Gol anulat după analiza VAR

Meciul FC Hermannstadt – UTA are loc sâmbătă, 18 februarie, cu începere de la ora 14:30, în cadrul etapei 26 din SuperLiga. Este o ciocnire pe viață și pe moarte pentru punctele necesare supraviețuirii de la retrogradare, sibienii având 25 de puncte, locul 13, cu o penalizare pe motive financiare de nouă puncte iar arădenii, locul 15, retrogradabil, au 23 de puncte.

Unde se joacă meciul FC Hermannstadt – UTA

Întâlnirea FC Hermannstadt – UTA se dispută sâmbătă, 18 februarie, de la ora 14:30, pe noul stadion Municipal din orașul de pe malurile Cibinului, în etapa 26 din SuperLiga. La meciurile cu Farul și cu FCSB stadionul a fost arhiplin, s-a jucat cu casa închisă, dar la jocul cu FC Argeș, ultimul jucat acasă, au fost doar 3000 de spectatori, dar, ce e drept, vremea a fost potrivnică, foarte rece și cu ninsoare pe toată durata meciului.

Acum, fiind vorba și de o partidă în care se vor confrunta două echipe din Ardeal se așteaptă din nou o prezență masivă de public, pentru că sigur vor veni și cel puțin o sută de fani ai Bătrânei Doamne din Arad. Nu există relații încordate între suporterii sibieni și cei ai UTA-ei, așa încât sunt premise pentru un spectacol de calitate.

Cine transmite la TV partida FC Hermannstadt – UTA

Partida FC Hermannstadt – UTA se joacă sâmbătă, 18 februarie, de la ora 14:30, pe stadionul Municipal din Sibiu, noua arenă fiind dată în folosință spre finalul anului trecut, la meciul cu Farul și va fi televizată pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sibiu sâmbătă, 18 februarie vom avea un cer înnorat pe tot parcursul zilei, cu șanse moderate de a cădea o ploaie slabă. Maxima zilei va fi de 11 grade, exact temperatura care va apărea în termometre la ora startului partidei, deci o vreme numai bună ca și temperatură pentru un spectacol sportiv. Arbitrul partidei este craioveanul George Găman.

Ce jucători sunt absenți din confruntarea FC Hermannstadt – UTA

La FC Hermannstadt lucrurile merg din ce în ce mai rău din punct de vedere al rezultatelor. Situaţia s-a schimbat brusc, în urmav penalizării, care a aruncat echipa în subsol după ce lupta pentru play-off. La acest meci vor absenta fundaşul Stoica şi mijlocaşul Alhassan, accidentaţi iar alt fundaş central, Bejan, este suspendat.

UTA nu are probleme de lot. Revine titularul postului de fundaş stânga Abeid, după o suspendare de şase etape. de la CFR Cluj, dar nu face parte din lot, CFR ameninţând cu sancţiuni dure jucătorul. Se negociază venirea până în vară a portatului Arlauskis, care s-a despărţit după doar câteva luni de Universitatea Craiova.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – UTA

Casele de pariuri cred că echipa pregătită de Marius Măldărășanu a acuzat serios șocul penalizării cu 9 puncte, ceea ce a trimis-o din cursa pentru play-off direct în zona periculoasă și că au capacitatea de a depăși momentul, pentru a începe să își asigure puncte albe pentru zile negre. Cota la victorie pentru sibieni este de 2,45 față cea primită de UTA, 3,25. Șansă dublă 1X are cotă 1,40 iar șansă dublă X2 are cotă 1,55. Gol înscris de gazde are cotă 1,35 iar unul al oaspeților cotă 1,45.

Cele două echipe nu s-au întâlnit decât de două ori pe stadionul din Sibiu. Gazdele s-au impus cu 2-0 în 2017 în Liga 2 iar ultimul meci jucat aici, în 2020, a fost un egal, 1-1. Hermannstadt are un palmares excelent la Arad, cu două victorii și un egal, nepierzând nici un meci oficial direct contra UTA-ei.