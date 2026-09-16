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FC Nantes a retrogradat în Ligue 2 la capătul sezonului trecut, însă pare că aceasta este o problemă minoră pentru clubul de pe Stade Beaujoire. Acesta este implicat într-un scandal de proporții.

Noi probe în ancheta spălării de bani de la Nantes

În dosarul transferurilor clubului din Nordul Franței au apărut noi probe care îi incriminează pe conducători. Prin e-mailul descoperit, au fost confirmate legăturile conducerii lui Nantes cu pseudo-impresarul Bakari Sanogo. Acesta nu are dreptul de a profesa în meseria de agent sportiv.

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”Blandine (n.r. – directorul administrativ al lui FC Nantes), vă rog să întocmiți un contract profesionist pe doi ani cu statutul clubului. Sunați-l pe Bakari (n.r. – Sanogo) pentru informații despre jucători. Joaquim Batica pe hârtie și comision de 10%. Mulțumesc”, se arată în mesajul scris de Franck Kita, directorul general adjunct al lui Nantes, potrivit .

5 transferuri de top ale lui Nantes au ridicat suspiciuni

Anchetatorii din Franța au pus lupa pe de divizionara secundă în perioada 2015-2023. Mutările lui , Kalifa Coulibaly, Anthony Limbombe, Lucas Evangelista și Giullaume Gillet au fost analizate de autoritățile din Hexagon. Nantes ar fi folosit acte false pentru a justifica plățile.

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Clubul, Franck Kita, directorul general adjunct al lui Nantes, dar și impresarii Joaquim Batica și Bakari Sanogo au fost puși sub acuzare. ”Galben-verzii” i-ar fi folosit pe cei doi agenți ca paravane pentru a vira bani în conturile altor intermediari. Sumele erau redirecționate, ulterior, prin rețele financiare și conturi ascunse pentru a masca adevărații beneficiari.

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Deși Waldemar Kita, patronul lui Nantes, a negat vehement complicitatea clubului, rezultatul audierilor poliției îl contrazic. În urmă cu trei ani, Poliția din Nantes a scos la iveală cazul.

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”Liderii clubului de fotbal Nantes au folosit în mod repetat agenți sportivi neautorizați, cel puțin din 2015, prin încheierea de contracte de agenți sportivi și contracte de muncă pentru jucători sub acoperirea unor interlopi, atât în ​​contextul negocierilor de transfer de jucători, cât și în contextul negocierilor contractelor de muncă pentru jucători”, a spus, Philippe Asturac, procurorul din Rennes, conform sursei menționate anterior.